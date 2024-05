La Junta pedirá un nuevo Juzgado para San Fernando al Ministerio de Justicia

La Junta de Andalucía solicitará al ministerio de Justicia la creación de un nuevo Juzgado en San Fernando, el quinto órgano, para hacer frente a la "sobrecarga" de asuntos que tiene el partido judicial. Así lo ha anunciado el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, en comisión parlamentaria.

El dirigente andaluz respondía a una pregunta del grupo parlamentario Vox en la comisión sobre la ingente carga de trabajo que soportan los Juzgados isleños para reconocer que la sobrecarga es "absolutamente evidente". De hecho, según los datos ofrecidos, se encuentra en la posición número 30 dentro de los 50 que están "muy por encima" de la ratio que establece el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Es una situación que no nos gusta", asegura Nieto, que anticipa en la comisión la petición que van a trasladar al Ministerio para que se ponga en marcha un nuevo órgano judicial en esta localidad y "que se dote adecuadamente". Incluso plantea de que si es preciso se realice temporalmente "algún tipo de refuerzo para paliar esa falta de recursos que, fundamentalmente, se centran en la creación o en la necesidad de un nuevo juzgado".

Nieto ha explicado al representante de Vox que cada juzgado tiene una dotación de personal que está "perfectamente dimensionada" y que ha demostrado a lo largo del tiempo que "cuando se incrementa el personal, sin incrementar el número de órganos judiciales se acaba produciendo un atoramiento de asuntos que no puede resolver el juez".

A su juicio, el consejero considera que "no sirve de nada" que la Junta incremente el personal de los Juzgados, porque asegura que "le puedo poner diez trabajadores más y le puedo asegurar que la tramitación no se va a incrementar en el Juzgado de San Fernando si no tenemos más jueces que hagan viable ese crecimiento".

La Junta trabaja en una ampliación de las instalaciones de San Fernando ante el caso de que el Ministerio responda a su petición y dote a la ciudad de un nuevo juzgado para así "tener unas condiciones dignas y adecuadas para que los trabajadores, los funcionarios y los ciudadanos puedan tener el mejor servicio posible en esa sede del partido judicial", que actualmente ocupa un espacio alquilado.