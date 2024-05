CSIF alerta de numerosas renuncias de asesores de la delegada de Educación en Cádiz por su "actitud despótica"

CSIF ha alertado del elevado número de renuncias que se están produciendo en los últimos meses por parte del personal funcionario que se encontraba destinado como asesores en la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo en Cádiz. Igualmente, funcionarios de carrera, que llevaban años en esta delegación han solicitado trasladarse a otras delegaciones.

Para CSIF es muy llamativo que, desde la llegada de la actual delegada, Isabel Paredes, funcionarios de carrera y asesores han regresado a sus plazas de origen, "han solicitado el traslado a otras delegaciones de la administración autonómica o se han dado de baja por estrés, debido a las continuas faltas de respeto hacia la labor que realizan, el trato intimidatorio y la actitud despótica de la máxima responsable de este organismo en la provincia".

Son los propios afectados y el resto del personal de la Delegación quienes han dado la voz de alarma al sindicato, “porque el ambiente es irrespirable y nadie merece un trato degradante, que se da incluso en público, por un trabajo que se hace en un cargo supuestamente de confianza”.

A esto hay que sumar que este propio sindicato "también ha sufrido sus desplantes y faltas de respeto, al no mostrar interés en reunirse con delegados sindicales –a pesar de ser representantes legítimos de los trabajadores-, tanto del sector de Administración General, (como miembros del comité de empresa y de la Junta de Personal), o del sector de Educación (que defiende al personal docente)". Estos últimos fueron "incluso cacheados a la entrada de la Delegación por personal de seguridad en una de las pocas reuniones que han mantenido con ella; algo que nunca les había ocurrido en este organismo".

Esta situación de malestar "es nueva" en esta delegación, "pero no exclusiva, ya que a su paso como responsable de la Delegación territorial de Salud en Cádiz también los profesionales sufrieron sus maneras inaceptables".

Por todo esto, CSIF pide a la Junta de Andalucía, a través de su Delegada del Gobierno, Mercedes Colombo, "que pida explicaciones a la actual delegada y busque la manera de mejorar el clima de tensión que se vive en la Delegación". De hecho, CSIF subraya que, "la Administración autonómica debe velar por la dignidad de sus propios empleados públicos y no permitir actitudes poco respetuosas hacia ellos". El servicio público por parte de la plantilla de esta Delegación “es intachable y las formas de esta Delegada no son las adecuadas para que el servicio público que se ejerce en él funcione con la normalidad que merece la ciudadanía”.

El PSOE se une a las críticas hacia la delegada

La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz y portavoz del Grupo Socialista, Ana Carrera, pide a la delegada del Gobierno andaluz, Mercedes Colombo, un relevo inmediato en la delegación territorial de Educación "ante la imperiosa necesidad de cesar a Isabel Paredes por su incompetencia demostrada para atender las necesidades de la comunidad educativa en la provincia".

Así se ha expresado la dirigente socialista tras compartir la preocupación expresada por los sindicatos, el último CSIF con un reciente comunicado, ante lo que viene siendo “una gestión plagada de fracasos y problemas mal resueltos” a los que se suma el malestar entre la plantilla de funcionarios que tiene que soportar “las incoherencias constantes de la delegada de Educación”.

“Desde el PSOE queremos mostrar nuestra solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de la delegación de Educación afectados por las malas formas de la delegada que está provocando dimisiones de funcionarios permanentemente en la delegación ya que no aguantan más la lamentable actitud de Isabel Paredes”, señala.

En la misma línea, lamenta “las terribles consecuencias que está teniendo en las infraestructuras, en la planificación, en definitiva, en la calidad de la educación en Cádiz, a pesar del enorme trabajo de los profesionales de la delegación y de todos los docentes de cada uno de los centros de nuestra provincia”. “Si esa es la actitud que Isabel Paredes, la delegada, tiene con los trabajadores, con sus propios trabajadores y trabajadoras, con su propio equipo, la que tiene con los alcaldes y alcaldesas que no son de su partido es de una deslealtad absoluta, falta de respeto e incluso una falta de educación”, apunta.

Sostiene Carrera además que “la delegada reinterpreta a su antojo las competencias para no atender sus responsabilidades e intenta engañar incluso a las familias cada vez que hay algún problema en algún municipio, los trata mal y falta a la verdad”.

La portavoz socialista asegura que “desde que Isabel Paredes está al frente de la delegación territorial se puede demostrar que no ha solventado ningún problema en nuestra provincia, que no atiende a la mejora de las infraestructuras, que hay falta de recursos para atender a la diversidad además de los problemas que hay en algunos municipios con respecto al comedor o al transporte escolar, en definitiva que no atiende absolutamente ninguno de los problemas que surge sino que encima los crea como está pasando con la plantilla”.

Recuerda que “Antonio Sanz la quitó de la delegación de Sanidad porque la gestión era nefasta” de manera que “ahora es la educación en Cádiz la que está pagando las consecuencias de su gestión”.

“No es posible trabajar con alguien así, que no solventa ningún problema, ni atiende a la más mínima lealtad institucional para que se pueda trabajar conjuntamente en un servicio público esencial como es la educación”, ha subrayado reclamando el cese inmediato “porque cada día que esta mujer siga al frente de la educación, la calidad de la educación en Cádiz seguirá empeorando”.