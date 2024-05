Antonio Conde, experto en aeronaves, analiza la avería en el avión del Cádiz CF: "Si pilla en medio del océano..."

Una explosión. Un giro brusco, cambio de rumbo. Luces que se apagan y se vuelven a encender. Miradas comprometedoras de la tripulación. Susurros con los responsables de la expedición, en la parte delantera, que van subiendo el tono conforme las voces se van contagiando entre los pasajeros. Ataques de ansiedad. Un aviso del capitán: aterrizaje de emergencia. Una estela de humo saliendo de las alas. Así resultó la atropellada excursión del Cádiz CF a El Salvador para un partido de homenaje a Mágico González. Viajaban los futbolistas de la primera plantilla, la junta directiva, periodistas y aficionados: un curso de siete horas para ir de Jerez a El Salvador y terminar finalmente en Sevilla. Suficiente pues se anulaba definitivamente la marcha al país centroamericano, o se pospone la visita.

Surgen numerosos interrogantes, como podría ser el motivo del accidente, si se cumplieron con los protocolos de actuación y si realmente los integrantes de la expedición protagonizaron una experiencia peligrosa. ¿Había riesgo de verdad?

El gaditano Antonio Conde, ingeniero en Airbus con mas 40 años de profesión a sus espaldas y colegiado del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros técnicos Industriales de Cádiz (COGITI), es experto en fabricación de aeronaves y responsable de control de calidad. Actualmente, el presidente de la Asociación de Empresas Aeronáuticas dentro de la Confederación de Empresarios de Cádiz.

Voz autorizada para resolver algunas de estas cuestiones, si bien las más complejas dependen de un peritaje, de lo que 'chive' la tan famosa caja negra de los aviones. Conde asegura que "este incidente no es que sea frecuente, pero se puede producir. Y los aviones y la tripulación están entrenados para responder".

Se detiene en la exposición de las supuestas causas, de los hipotéticos motivos, "aún por investigar". "Se quedó parado un motor, de los dos que dispone este modelo de avión y hay que analizar si fue un pájaro, otra cosa o simplemente un fallo mecánico". Con respecto a la posibilidad del impacto de un ave, "por lo que leo, depende a que altura iba el avión para ver si es una zona de vuelo de pájaros. Normalmente, la nave, en su velocidad de crucero, se mueve a los 8.000-10.000 metros de altura, y sólo hasta algo menos los 1.000 metros es posible que se puedan colar los pájaros. Más arriba de la atmosfera no hay oxígeno para respirar, la presión es incompatible con la vida y la temperatura puede bajar a 40 grados bajo cero".

Por lo que será esencial la investigación. "Es un aterrizaje de emergencia y se revisa todo de arriba a abajo; todo queda registrado en la caja negra del avión". La otra opción plausible es el error mecánico. "Hablamos de aviones que tienen ya unos cuantos años, y si han pasado todas las las revisiones necesarias, las 'ITs'", argumenta. Una nave de pasajeros dispone de una vida media de 25 años, y las líneas aéreas de primer nivel, "antes de que lleguen a esa edad, las alquilan a otras compañías de segundo orden (leasing o venta)". Este modelo de Boeing 767 "es un bimotor veterano y muchas remodelaciones". Actualmente, Boeing y Airbus son los dos principales fabricantes de aviones del mundo. De ahí la importancia del mantenimiento y las revisiones periódicas en el historial (ficha técnica) de cada aeronave.

Otra posibilidad pudiera ser "el desprendimiento de una pieza o un alabe del motor, que causa un destrozo enorme en la turbina". Por eso el fuerte sonido, como un golpe más que explosión. En el proceso de certificación de una aeronave para el vuelo, se recogen pruebas en tierra de impacto de pájaro, u otros objetos así como desprendimiento de alabes de turbina o elementos móviles del aparato. El avión pudo continuar con el segundo motor con el que pudo llevar a cabo el aterrizaje de emergencia en el aeropuerto hispalense de San Pablo. Y como bien dijo la azafata, si el fallo es total y se produce en medio del Atlántico, sin un aeropuerto cerca, se vería abocado a un amerizaje.

Antonio Conde recurre a un suceso ocurrido 15 años atrás, en 2009, cuando un veterano piloto estadounidense tuvo que 'amerizar' (aterrizar sobre el agua) en el Rio Hudson. que atraviesa la ciudad de Nueva York "Fue un artista, es algo realmente complicado. Pudo hacerlo sobre el río y los pasajeros salieron en lanchas, con chalecos salvavidas. El agua del río estaba helada. Así que ¿en medio del Atlántico? Puedes amerizar, pero el avión sólo flota unos minutos...". Pues hasta se puede hablar de fortuna de que el problema surgiera en Andalucía, con varios aeropuertos a pocos kilómetros, que no en el 'gran charco'. "Si el incidente pilla en medio del Atlético, el avión se va al océano. Gobernar el avión con un solo motor es muy complicado y ha de ser durante un tiempo limitado. No sólo porque si se avería otro motor ya no hay más opciones que planear y caer donde se pueda; es que la maniobrabilidad es muy difícil".

Cuenta que hace años las leyes de Aviación Civil estadounidense obligaban a cruzar el Atlántico "al menos con cuatro motores, luego se redujo a tres y actualmente se permite dos. En el caso del avión del Cádiz no se podía continuar. No es que fuera muy temerario, o suicida, sino que está prohibido".

Los testigos del viaje fallido del Cádiz CF a El Salvador relatan cómo la luz se apagó de repente y luego volvió a encenderse. "El piloto volvió a reiniciar todos los sistemas del avión para que se generara la electricidad, se reactivara el otro motor no dañado, y para recuperar el control del avión: mandos de vuelo, altímetro, radar etc...".

La carga de combustible ha podido tener influencia en el amago de siniestro, apunta Antonio Conde. "La longitud de pista del aeropuerto de Jerez no permite despegar a aviones de un mayor tamaño a plena carga de combustible porque la carrera de despegue no es suficiente ", destaca. "Por ello parece que a salir desde nuestra provincia a media carga y repostarían en Lisboa para cargarse completamente. Al final hubo cambio de planes. Antes de cada vuelo se hacen los cálculos oportunos de la carga máxima al despegue respecto a la longitud total de pista. Quizás por eso no pudo alcanzar la altura necesaria en la salida", reflexiona Conde.

"El avión iba completo de combustible y así no se puede aterrizar tampoco, por el excesivo peso. De ahí que se vean las imágenes en las que sale una estela de las alas, es el queroseno que se desaloja por las válvulas, que están en los extremos de las alas , cuando el piloto ve la necesidad de reducir peso. El combustible se pulveriza y cae en forma de nube. Normalmente se hace en el mar pero aquí no había tiempo".

Se comenta que la expedición podría haber continuado en otro vuelo, "en éste avión no por supuesto , porque debe quedarse en cuarentena hasta que la investigación desvele cuál ha sido el problema. En otras ocasiones se ha cambiado de avión y se ha continuado el viaje , pero por lo que dijo el presidente del Cádiz , los pasajeros de la expedición no tenían el ánimo para iniciar otro vuelo y se canceló todo, Ese ha sido el motivo principal ".

Conclusiones de Antonio Conde

-"Es un incidente contemplado dentro de los protocolos de seguridad". El piloto cumplió con las normas establecidas.

-"Hay que descubrir la auténtica causa, porque no se sabe a que altura de vuelo sucedió el incidente y si había pájaros a esa cota. O pudo estar acompañado de un fallo mecánico".

-"Ya se viene insistiendo desde hace años que la pista del aeropuerto de Jerez es corta de longitud para determinados tamaños de avión y no pueden despegar o aterrizar a plena carga . Esta característica de la pista unida a otras mejoras de ayuda a la navegación aérea en caso de baja visibilidad por niebla o lluvia , o contar con servicio de bomberos tanto de día como de noche, ( el aeropuerto de Jerez cierra de noche) harían del Aeropuerto de Jerez un enclave mas solicitado para los operadores aéreos por su ubicación geográfica y buen clima, descongestionando otros aeropuertos andaluces.

-"Por estos motivos y para minimizar incendios en caso de catástrofe, es obligatorio vaciar el combustible durante el vuelo antes de aterrizar y ese es el humo blanco que se vio saliendo de las alas".