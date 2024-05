Fali y el incidente en el avión del Cádiz CF: "Pensaba que no lo contaba, pasé mucho miedo"

Los jugadores del Cádiz CF se llevaron un buen susto cuando, tras el despegue en Jerez del avión que les llevaba a El Salvador, tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Sevilla tras un fallo en uno de los motores. El viaje quedó cancelado hasta nueva ocasión y el homenaje a Mágico González deberá esperar.

Algunos futbolistas del conjunto amarillo contaron cómo vivieron la desagradable experiencia. Uno de ellos es Fali. El defensa central contó cómo se sintió en aquel momento de incertidumbre.

El zaguero lo pasó bastante mal. A través de un mensaje en un video distribuido por el club en sus redes sociales, Fali aseguró que "fue una experiencia inolvidable y muy jodida por el miedo que le tengo a los aviones. Pensaba que no lo contaba. Se me pasaron tantos cosas por la cabeza que me puse muy nervioso, de los que más nervioso se puso porque no fue normal lo que escuchamos en el motor y lo que hizo el avión".

Mucho miedo, mucha fatiga, pero gracias a Dios he podido ver otra vez a mis hijas y a mi mujer. Poder ver a mi familia es lo más importante en esta vida".

La conclusión de Fali después de lo que ha pasado es clara: "Hay que disfrutar cada día, nunca sabes lo que te va a pasar mañana". Y apuntó algo más sobre lo que vivió: "Cuando tocamos suelo fue un alivio muy grande. Desperté a mi mujer y mis hijas para poder abrazarlas y con eso me quedo".