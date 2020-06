Así ha sido la evolución del coronavirus en Cádiz en más de tres meses de pandemia

El día 23 de febrero se diagnosticó en la provincia de Cádiz el primer caso de COVID-19. Es lo que dicen los datos oficiales de la Junta de Andalucía, que ha añadido recientemente el número de casos según la fecha de diagnóstico. Cádiz aparece por primera vez en esa lista el 23 de febrero y por segunda vez el 7 de marzo. Fue entonces, a principios de marzo, cuando salió a la luz que había un enfermo por coronavirus en la provincia: un militar de la Base de Rota. "Me empecé a preocupara cuando vi que moría gente", contaba este suboficial a Diario de Cádiz, ya curado.

Que sepamos, desde entonces al menos 165 personas han muerto por el virus en Cádiz, cerca de 600 han necesitado hospitalización y más de 80 han estado en las unidades de cuidados intensivos. Dos aún siguen luchando por su vida en las UCI de los hospitales gaditanos, que respiran tras unos meses con los profesionales exhaustos, y donde se llegaron a tener más de un centenar de pacientes ingresados a la vez. El virus está controlado pero no se va. Esta semana se han contabilizado varios ingresos en los balances oficiales, y el temor a los rebrotes hace que el sistema sanitarios se siga preparando. Este viernes fallecía un paciente en Hospital Puerta del Mar.

Y eso que la provincia no ha sido de los lugares de España con más incidencia atendiendo a esos mismos números oficiales, que se analizan aquí con motivo del fin del estado de alarma. Pero eso no quiere decir que no hayan sido unos meses muy duros. Las cifras lo cuentan: 74 ancianos que vivían en residencias han muerto, casi la mitad de los fallecidos en la provincia (45,5%), 419 sanitarios se han infectado y más de 1.600 personas se han contagiado. Y siempre según los datos confirmados por las autoridades, ya que el estudio de seroprevalencia realizado por el Gobierno estima que 30.000 gaditanos tienen anticuerpos del COVID-19, lo que quiere decir que han estado afectado o en contacto con el virus de alguna manera pese a que sean 1.620 los que aparecen en los papeles.

Marzo: un final de mes con 80 casos diagnosticados al día

El 14 de marzo, España entraba en estado de alarma y Cádiz registraba su primera muerte por COVID-19. Los contagios diarios crecían y creían y quince días después se llegaba a los 79 diagnosticados en una sola jornada, la del 30 de marzo tal como y reflejan las estadísticas. En 15 días se pasaba de 29 casos a más de 600, de siete hospitalizados a 266 poco antes de comenzar abril. La residencia de ancianos de Alcalá del Valle se convertía en el primer foco importante de la provincia y era la primera de las tantas que registrarían casos y muertes, siendo los lugares más damnificados por la pandemia: 304 casos confirmados y 74 muertos, casi la mitad de los fallecidos en Cádiz por coronavirus.

Mientras, en los hospitales, con la falta de material de seguridad para los sanitarios, comenzaban a caer los primeros profesionales. Empezaban los dobles circuitos para atender por separado a los pacientes COVID y en el Puerta del Mar, por ejemplo, se terminaba el mes con más de 40 ingresados.

Abril: el mes con más fallecidos

El balance de la Consejería de Salud el 1 de abril era contundente. 106 contagios más en la provincia en 24 horas, el mayor aumento en un día desde que se conocen números. El mes de abril fue el más duro en cuanto a fallecimientos, con más de 115 muertos. El mes empezó con 17 y terminó con 132. Los casos se duplicaron, de 645 a 1310.

En los hospitales empezaban también este mes al máximo. En el Puerta del Mar había 50 en sus plantas octava y novena y diez en la UCI al inicio del mes y a finales más de 130 pacientes habían estado ingresados solo en el centro hospitalario de referencia de la provincia, según la información recabada en su momento, ya que oficialmente no se han dado datos por hospitales, sino por distritos sanitarios y luego por municipios. Hasta abril, 22 personas habían pasado por las unidades de Cuidados Intensivos, al inicio de mayo ya lo habían hecho 77, la mayoría del total, que a día de hoy son 84.

Mayo: La esperanza en la desescalada

De 106 personas hospitalizadas en la provincia el 1 de mayo a 10 el día 31. Este tercer mes de pandemia se convirtió en el de la esperanza, sobre todo a partir de la mitad y la llegada de la desescalada. Cuando Cádiz entró en fase 1, el 11 de mayo, había 60 personas ingresadas.

El pasado mes también fue el de los curados. Las personas que superaban la enfermedad crecían de manera destacable, al llegar casi a los mil al final. Se triplicaron en los 31 días como agua de mayo: de 360 a 974 personas, acercándose así al total de casos de enfermos confirmados: algo más de 1.500 entonces.

Por otro lado, las estadísticas con pruebas PCR empezaban a conocerse. El 7 de mayo, primer día en el que se publicó, se contabilizaban un total de 142 contagios en las últimas dos semanas, de los que 59 eran sintomáticos. El 15 de mayo eran 25 los casos confirmados por PCR, 127 en total.

En mayo murieron desgraciadamente otras 26 personas, aunque el número quedaba lejos del del mes anterior.

Junio: los casos activos no llegan a 300

En lo que se lleva de junio, las cifras han ido mejorando por el momento. Según los últimos datos, los casos activos no superarían los 300 en la provincia, un número que se obtiene restando los curados al de casos confirmados en total desde el inicio de la pandemia (que son 1620 casos y 1352 a 20 de junio).

Ahora mismo, quedan nueve pacientes ingresados en los hospitales, aunque es cierto, que esa cifra no ha bajado significamente desde el inicio de mes, que empezó prácticamente en la misma línea y en estos días ha habido alguna nueva hospitalización. En este mes, los fallecidos han sido ocho, con lo que se espera que el balance sea mucho menor que los meses que lo preceden, aunque nos indique que el virus sigue ahí.

En los último 14 días, hasta el viernes por la mañana, sólo se habían contabilizado 13 casos por pruebas PCR en toda la provincia, nueve de ellos en el Campo de Gibraltar, 3 en la Bahía-Janda y uno en la Sierra, sin casos en Jerez, que ha sido uno de los distritos más afectados por el COVID-19, un buen dato para entrar en la nueva normalidad desde este lunes. Sin embargo, el brote en un hostal del Algeciras ha hecho aumenta los datos y sirve para no bajar la guardia. Ahora, son 25 casos, 20 de ellos en la ciudad algecireña. Otra alarma ha saltado en San Fernando, donde 30 militares guardan cuarentena tras el positivo de sargento en Camposoto.

Por ello, hay que seguir con prudencia y no olvidar todos estos números, que incluyen además 419 profesionales de los centros sanitarios que se han visto afectado por el coronavirus y algunos también han perdido la vida.