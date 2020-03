El pasado viernes entró en funcionamiento la ampliación de las urgencias del Puerta del Mar. Su responsable, Juan José Juliá, explicó en una entrevista en qué iba a consistir la división entre los dos circuitos, el que siguen los afectados por infecciones respiratorias y el resto. Tras un fin de semana algo complicado han comenzado a llegar algunas quejas de profesionales sanitarios que están en la primera línea de esa dura batalla contra el covid-19. Este medio ha recibido algunos correos y se ha puesto en contacto con profesionales de este servicio que lamentan estar realizando su labor "prácticamente con protección cero". "No sé de quien depende pero creo que hay muchos estamentos por encima nuestra como para que tengan previsto que las personas que estamos teniendo contacto directo con covid positivos y con posibles covid tengamos el material por lo menos media hora antes de entrar a empezar a ver pacientes".

Algunos profesionales se preguntan si tienen material y lo están racionando porque piensan que se les puede ir de las manos la epidemia en el hospital gaditana en los próximos días, si no los están surtiendo a ellos o si se está quedando en otras comunidades, "pero desde luego a nosotros nos lo están dando con cuentagotas".

Algunos sanitarios siguen trabajando sin las batas EPI, que son sustituidas a menudo por batas impermeables, y hay enfermeros que ni siquiera tienen mascarillas FP2, por lo que tienen que conformarse con las quirúrgicas que no protegen ante el virus.

Según ha podido saber este diario, en el día de hoy ha habido una demanda mayor que en días atrás, con una veintena de posibles casos.

El personal sanitario considera que la falta de material "crea una inseguridad a la hora de trabajar. Estás inseguro porque estás viendo que el personal sanitario no deja de contagiarse. Si tú tienes material y vas seguro pues te enfrascas en tu seguridad y ya si te infectas pues a lo mejor depende de ti, pero con nosotros lo que pasa es que no tenemos el material necesario para llevar a cabo nuestra labor, que es complicada. Porque somos la primera línea. Es que por ejemplo hay gente en la otra parte de las urgencias nuevas, la que no es respiratoria, que no tienen las mascarillas puestas porque los jefes les dicen que no son necesarias allí, pero es que a lo mejor viene un señor con otra patología pero que también es positivo. Puede llegar un asmático o alguien con un problema digestivo pero que en el fondo tiene el covid. Y otra cosa es que igual hay personas que llegan y no te dicen toda la verdad, porque hay gente que a lo mejor lleva días en casa con tos y empieza a asustarse. En primera línea tienes que tener a la gente segura sí o sí, mínimo con una mascarilla FP2 y no me digas que la recicle para tres días, porque cuando acabas una guardia estás totalmente contaminada, que hay que quitarse el EPI con una seguridad, en un orden, ¿cómo me vas a decir que recicle la mascarilla de FP2?", decía un enfermero del centro.

"Hay gente nerviosa ya en casa, con tos y fiebre durante días, que se va a venir ya para el hospital"

De momento nadie les dice cuando van a traer más material. "Creo que debería haber un responsable buscando el material que va a necesitar el turno siguiente. No puede llegar el nuevo turno y pegarse media hora buscando por el hospital material. El vestuario tiene que estar impoluto, con las bolsas de ropa sucia quitadas de en medio, con bolsas para que la gente deje sus cosas en un sitio que te dé seguridad de que eso está descontaminado".

Varios de los profesionales sanitarios consultados por este diario consideran que estas dos próximas semanas en Cádiz pueden ser donde la curva comience una rápida ascensión. "Ahora van a aparecer casos de gente tardías de los carnavales, porque claro, te dicen que esta enfermedad se incuba desde cuatro a 20 días, pero quien me dice que yo no he tenido contacto con uno que haya desarrollado la enfermedad a partir del día 10. Entonces mi cuarentena empieza a partir de ese día. Ahí hay diez días arriba diez días abajo que tú no estás controlando. Ahora es cuando va a empezar a subir la curva aquí. Pues claro que sí. La gente ya está nerviosa de estar en casa, gente con síntomas, tosiendo durante días, con fiebre, y se viene para el hospital. Entre eso, que la afluencia de pacientes va a ir aumentando, que los responsables no están haciendo una previsión para los turnos que estamos entrando y que el servicio de preventiva del hospital no sé para qué está, la cosa se va a poner fea para nosotros. Te sientes desprotegido por todos lados", cuentan.

Hasta los guantes, algo tan básico, llega con cuentagotas según estos enfermeros. "¿Cómo no te vas a cambiar de guantes de paciente a paciente? Nosotros no escatimamos en eso, ni por nosotros ni por el paciente. Es tremendo".

Los turnos de los enfermeros son de siete horas por la mañana y por la tarde y de diez por la noche. "Hemos dicho que se partan de cinco en cinco por la noche, y la mitad, si la carga de trabajo no es muy grande, que pueda estar atrás, porque el que está vestido diez horas no puede ni beber agua, ni ir al baño... que se vista la mitad del personal y que la otra mitad se quede con un pseudo EPI, que ellos llaman, que es una batita y una mascarilla vamos. Si hay mucha afluencia de pacientes eso no te soluciona nada. El personal que está en el área respiratoria tiene que estar equipado todo el turno y te tienen que garantizar que tengas al menos un ratito para poder ir al baño o beber".

En cuanto a la plantilla existente en el servicio consideran los enfermeros que "ahora mismo creeemos que con lo que hay es suficiente, ahora si sigue subiendo el número de pacientes la dotación habrá que reforzarla porque además hay mucha gente nueva contratada que tiene que hacerse a estas urgencias".

Otra demanda llega en cuanto a la máquina de rayos X que se está utilizando. "En la parte de respiratoria han dicho que iban a donar un portátil de rayos digital, porque el que hay, que está en una sala que no está plomada, que nos estamos hartando de radiaciones, a lo mejor dentro de unos años estamos todos con un cáncer porque aquello no está preparado, si tiene que traer cuatro planchas de plomo y poner cada una pegada a una pared pues que la pongan, pues además hace unas placas malísimas".