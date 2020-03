"Lo fundamental para la situación que se vive en el Puerta del Mar ha sido la anticipación"

El hospital Puerta del Mar estrena este viernes unas nuevas urgencias, instaladas en la antigua área de rehabilitación, y que va a servir para delimitar mejor si cabe dos circuitos para los pacientes que llegan: uno para los que acceden al centro con alguna afección respiratoria, y que podría significar un contagio de coronavirus; y el resto. Juan José Juliá, el responsable de las urgencias generales del Puerta del Mar, atendió este jueves a este medio y relató en una entrevista cómo está viviendo la pandemia y qué espera del nuevo equipamiento.

-Antes de entrar en materia, ¿qué tal están usted y todo su equipo?

-La verdad es que la situación actual, y eso hay que agradecérselo a la población, nos permite asegurar un buen trabajo en urgencias. Estamos trabajando con la posibilidad de poder atender bien a los pacientes que vienen porque ha disminuido mucho la afluencia de personas que vienen para usos más cotidianos. Eso nos facilita mucho el trabajo.

-En los datos de hoy hemos visto que en la provincia en las últimas horas sólo hay 21 nuevos contagios, 299 en el total, cifra muy lejana de las que ofrecen otras provincias. ¿Le encuentran explicación?

-No es algo que hayamos estudiado y podamos dar datos fiables, pero la sensación es que en Cádiz la gente está concienciada, está haciendo esa labor de confinamiento y eso ayuda a frenar el virus. Ya digo que nuestra labor en urgencias ha disminuido en general en estos últimos días porque el ciudadano está racionalizando muy bien la utilización de las urgencias hospitalarias, y eso hay que agradecérselo.

-¿Y los pacientes que les llegan con síntomas de coronavirus lo hacen en buen estado?

-La mayoría llegan en buen estado. Si inicialmente para nosotros era difícil identificarlo ahora ya lo vamos conociendo mejor. Para nosotros esto también es un aprendizaje. Es una enfermedad que no conocíamos pero ya empezamos a conocer. Pacientes con pocos síntomas estamos aprendiendo a identificarlos con más facilidad.

-¿Cuáles son esos síntomas?

-Pues principalmente fiebre y clínica respiratoria. Se suelen quejar mucho de sensación de falta de aire, eso es lo que a nosotros nos llama mucho la atención y normalmente hay un dato clínico inicial en la valoración del paciente que es la saturación de oxígeno, cuando vemos que hay cierta alteración pues ya de entrada nos alarma. Entonces ya pensamos que cabe la posibilidad que ese paciente pudiera ser un paciente covid.

-¿Y la franja de edad de afectados en Cádiz dónde se situaría?

-Afecta a la población mayor pero no sólo a ella. Estamos viendo a pacientes por encima de 50 años la mayoría, y el hecho de afectar a personas en edad de ancianidad va asociado también a otras condiciones y otros problemas anteriores, porque tienen más patologías y también acuden con más frecuencia al hospital. Ahora también detectamos esto, pero el paciente tipo suele ser de mediana edad.

-¿Enfrentarse a una situación tan complicada les hace sentir miedo en algún momento?

-Miedo no es la palabra, no hemos tenido miedo, hemos tenido la sensación de desconocimiento, porque es una enfermedad que es nueva para todos y no sabes a qué te vas a enfrentar, desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista organizativo. Porque es muy difícil afrontar una situación así hasta que no estás metido de lleno en ella. El planteamiento que se ha hecho en este hospital, gracias a la gerencia y a la dirección, con una predisposición a anticiparnos siempre a lo que pudiera ocurrir a mí como jefe de urgencias me ha facilitado muchísimo la organización del servicio.

-Y más a partir de este viernes que estrenan el nuevo área de urgencias.

-Lo que vamos a hacer es abrir un área que vamos a dedicar a los pacientes con sospechas de infección por covid. Ahora mismo tenemos que reconocer que Cádiz está muy bien, somos un hospital privilegiado, tanto en afluencia como en casos, no nos vemos sobrepasados en ningún momento, desde un principio ya tenemos diferenciados nosotros los circuitos. Desde que hemos empezado a tener que afrontar este problema hemos planteado un plan de actuación en el que se diferencian los pacientes con sospechas de los que no, intentamos separar al personal que los atiende, intentamos separar a los propios pacientes, pero claro nuestras urgencias están en un hospital con años, que tenían una limitación de espacio y la posibilidad que nos han dado de poder separar las dos áreas es fundamental para que la atención, que ya estaba siendo correcta, pueda afianzarse aún más. Tanto para el paciente como para el profesional. Esto lo hemos planteado para poder afrontar una mayor afluencia de pacientes. Ahora mismo lo vamos a abrir en una situación que nos va a servir como un examen. Tenemos la posibilidad de examinar el área de urgencias con una afluencia de pacientes muy baja, pero eso nos va a permitir detectar cualquier error y corregirlo antes de que en un futuro pudiéramos tener una afluencia grande. Para mí esto es más importante en sí que el número de camas, que lo que cuenta en realidad son las que tenga el hospital. Nosotros lo que tenemos que encargarnos es de que haya un circuito fluido de entrada al hospital.

-Me decía que la gente en Cádiz está siendo muy responsable. ¿Esto quiere decir que en ningún momento se han visto colapsados?

-No. Eso hay que agradecérselo a la población. Está haciendo un gran esfuerzo por cumplir las medidas que se han instaurados desde el ministerio de llamar a los teléfonos de atención, de consultar y la verdad que desde el servicio de urgencias deberíamos aplaudirlos a ellos por el magnífico uso que están haciendo de nuestras urgencias.

-¿Ha hablado con compañeros de otros hospitales del país intercambiando información?

-Personalmente, como he sido el encargado de diseñar el sistema de admisión de las nuevas urgencias, pues antes de decidir cómo iba a hacerlo me puse en contacto con compañeros de urgencias de hospitales de Madrid, para saber cuáles han sido los principales problemas que a ellos les han ido surgiendo, y tener la posibilidad de antemano de diseñar un sistema de atención que diera cabida a esos problemas con anterioridad, intentar tenerlo todo previsto. Para poder abrir esto me he apoyado un poco en la opinión que ellos tienen sobre lo que les ha ido fallando porque no tienen la suerte que hemos tenido nosotros de poderlo hacer con tanta antelación.

-¿Y no es raro que haya tan pocos casos en Cádiz, teniendo en cuenta que hemos pasado hace poco unos carnavales con miles de visitantes de muchos otros puntos de España?

-Creo que nosotros, no en Cádiz, sino en general en Andalucía, hemos tenido una ventaja sobre otras provincias, y es que cuando ciudades como Madrid ya estaban sobrepasadas es cuando se ha empezado el confinamiento. Sin embargo nosotros lo hemos hecho en una fase prácticamente cero, eso creo yo que nos va a ayudar muchísimo y va a hacer que el pico de contagio llegue antes y más controlado. Es fundamental la decisión que se ha tomado de confinar a la gente aquí aunque todavía no estábamos siendo muy castigados por la enfermedad.

-¿Cuando Fernando Simón habla de que estamos cerca de llegar al pico de la epidemia quiere decir que también en Cádiz lo estaríamos?

-Siempre hay que pensar que nosotros vamos un poco por detrás, pero creo, aunque es un dato personal ya que no hay experiencia sobre este virus, que esa actitud de confinamiento que la población se la está tomando tan en serio va a hacer que el pico sea más bajo. Debe serlo vaya.

-¿Personalmente cómo lleva su familia saber que es personal de riesgo, que está en la primera línea de batalla?

-Bueno, en mi caso mi mujer también es personal sanitario y tienen los miedos normales por los pequeños y tal pero sabemos a lo que nos estamos enfrentando y una cosa fundamental es que cuando vamos a trabajar nos cuidamos, y quizá nos cuidamos con mucho más raciocinio que cualquier otra persona que no tiene conocimientos. Yo no he tenido en ningún momento sensación de inseguridad. En mi trabajo siempre hago las cosas como creo y como me dicen que las tengo que hacer. Tienes la intranquilidad de la población en general pero trabajo con seguridad.

-La mayoría del personal sanitario con los que estamos hablando nos recalcan la necesidad de contar con test rápidos de detección del coronavirus. ¿También lo cree así?

-Sí, pienso igual. Sobre todo para facilitar y agilizar todo el diagnóstico del paciente covid tener los test rápido es fundamental, porque en urgencias cuanto menos tengamos a un paciente y antes podamos decidir a qué área se va a destinar mucho mejor. La misión de urgencias en esta situación en la que estamos es calificar a los pacientes y ubicarlos en el destino más adecuado. Eso nos ayudaría muchísimo a la hora de trabajar.

-¿Cómo van de material, tienen mascarillas, batas EPI, guantes…?

-Sí, sí, ante la incertidumbre inicial, que en urgencias no la hemos vivido porque creo que el hospital planteó muy bien la actitud que había que tomar frente a este situación de epidemia y había que asegurar la situación de los profesionales que iban a enfrentarse más directamente a la enfermedad, en urgencias hemos tenido material. Hemos trabajado con seguridad y ahora la información y la realidad es que ha llegado material. No hemos llegado a vernos en la situación de otros lugares. Quizá porque hemos tenido la suerte de que todo ha empezado más tarde.

-¿Algún compañero suyo se ha infectado?

-En el hospital sí, pero en el servicio de urgencias no hay ninguno, y somos el servicio que antes se ha enfrentado a la enfermedad. Eso lo que dice es que cuando nos hemos enfrentado a ello estábamos preparados para ello. Lo fundamental en esta situación ha sido la anticipación y la predisposición del hospital. Mañana vamos a abrir un área de urgencias capacitada para recibir un flujo inmenso de pacientes, vamos la abriremos bajo mínimos, evidentemente, pero la estamos abriendo con mucha anticipación no porque queramos que vengan muchos pacientes ni porque vayan a venir sino porque es la mejor forma de asegurar que vamos a separar a los pacientes, a darle seguridad y que vamos a tener seguridad los profesionales.

-Pues ojalá no veamos nunca esa área llena Juan José.

-Yo sería el hombre más feliz del mundo si así fuera.