El Cádiz CF, muy atento a una posible permanencia administrativa

Hay una puerta que se abre para el futuro tan negro que tiene por delante esta temporada el Cádiz CF. La pésima campaña de los amarillos que, salvo milagro, están a la espera de lo que dicten las matemáticas, queda ahora en manos de ese milagro en forma de resultados o de una jugada de despacho 'made in Irigoyen', el creador de aquella 'liguilla de la muerte' que dejó al conjunto gaditano en Primera hace casi 40 años.

La cuestión es que hay un equipo de Primera que tiene a la vista un asunto espinoso con la Justicia por el fichaje de un futbolista a inicios de esta campaña. De tanta gravedad puede ser el asunto, que se habla de una posible pérdida de categoría.

El conjunto inmerso en este lío es el Girona, que está muy señalado después de una información publicada por 'SportArena', que recoge una denuncia por una operación del club catalán en un fichaje.

El tema gira alrededor de la contratación de Artem Dovbyk este pasado verano. El máximo goleador del Girona también fue el fichaje más caro de la historia del club en una operación con el Dnipro-1 que se quedó muy cerca de los 8 millones de euros. Lo feo para el Girona es que esa operación levanta dudas precisamente en la mejor temporada de la historia para el equipo de Montilivi.

El abogado Evgeniy Kuzmin, según recoge 'SportArena', ha reclamado una serie de irregularidades sobre el fichaje de Dovbyk. Sus palabras son las siguientes: "Confío en que los organismos competentes de la UEFA, ante los cuales he preparado una reclamación, investigarán estas violaciones y tomarán una decisión justa y adecuada. Espero que la Federación Ucraniana de Fútbol preste atención a este asunto".

Según desvela este medio, se apunta a un plan fraudulento en Ucrania para evadir el pago de impuestos en el país. Y según se explica, habría registrado el agente del futbolista una entidad jurídica con el mismo nombre de su empresa en Estonia, lo que está fuera del marco legal y que podría perseguir la UEFA.

"Todos los pagos deben ir únicamente a cuentas bancarias ucranianas. Si hablamos de derecho deportivo, el futbolista está registrado como cliente de una empresa ucraniana de Lyndovsky (su agente). Y sólo esta organización tiene derecho a aceptar pagos por Artem Dovbyk", indicó el abogado que está moviendo el asunto que puede salpicar al Girona.

"No está claro qué documentos emplearon para realizar los pagos por servicios de agencia a una empresa estonia registrada a nombre de un agente ucraniano También registró una residencia personal en la República de Estonia, viviendo permanentemente y teniendo su residencia principal y única exclusivamente en Ucrania. Según el Registro Comercial de Estonia, su empresa no celebró ningún otro acuerdo excepto pagos de agencia para Dovbyk. Aunque se suponía que el pago se realizaría a favor de la empresa ucraniana en cuentas de bancos ucranianos, esto no sucedió y, muy probablemente, los impuestos no se pagaron en Ucrania. Según cálculos mínimos, Ucrania podría perder una cantidad muy decente de ingresos presupuestarios con esta transferencia. Esto ya es objeto de una investigación previa al juicio", añadió Kuzmin.

Llegado a este punto, Girona y Dnipro podrían recibir graves sanciones a nivel deportivo que podrían comportar incluso la pérdida de la categoría, además de una multa económica, y el agente perdería su licencia. El abogado opina al respecto que "la UEFA puede imponer sanciones a Girona, Dnipro y al agente Lyndovsky". "A nivel de clubes podría significar una gran multa, la privación de la licencia y la exclusión de la participación en el campeonato nacional y en los torneos europeos".

La cuestión es que si prospera esta reclamación, habrá que tener en cuenta qué tipo de sanción acarrearía al Girona, ya que en las normas de criterio económico de la UEFA el pago a representantes no conlleva, en un principio, la pérdida de categoría.

No obstante, dentro de lo malo bien haría el Cádiz CF con acabar en la antepenúltima posición por si el caso que puede afectar al Girona o cualquier otro provocara el descenso administrativo de un equipo, en cuyo caso se invitaría a competir en Primera al conjunto clasificado en la 18ª posición, la primera de descenso que ahora mismo ocupan los amarillos.