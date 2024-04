“Germán Beardo tiene bloqueado el Ayuntamiento de El Puerto por no tener presupuestos”

El PSOE de El Puerto volverá a reiterar en el pleno ordinario de mayo la necesidad urgente de aprobar ya el presupuesto municipal para 2024, con la presentación de una moción que insta al alcalde, Germán Beardo, a presentar el documento sin demora.

Mientras las ciudades del entorno, con características similares a El Puerto, e incluso sin la amplia mayoría absoluta de Beardo como Chiclana, han sido capaces de sacarlo adelante, "no se entiende esta manifiesta incapacidad de un gobierno conformado por 14 ediles y 15 cargos de confianza".

El portavoz socialista Ángel González ha recordado que "en 5 años Beardo sólo ha aprobado un presupuesto municipal y ha sido de subsistencia”, y añade que “a pesar de prometer presupuestos en tiempo y forma, se ha saltado la ley 4 veces y, lo que es peor, ha incumplido su palabra, ya que sin presupuesto no puede cumplir sus promesas ni las cuestiones aprobadas en pleno. Cuestiones como la compra de viviendas vacías para destinarlas a alquiler asequible, la mejora de la limpieza de la ciudad, la construcción de la Casa de la Juventud, dar respuesta al comedor social, reponer las plazas de personal jubilado y un largo etcétera de actuaciones que han tenido el respaldo del pleno pero que no se ejecutan".

El también secretario general del PSOE local, señala que "aunque pueda parecer surrealista, lo cierto es que, después de tanto tiempo, aún están ejecutando proyectos y obras de la etapa socialista y viviendo del rédito de empresas e inversores privados que están invirtiendo en la ciudad".

González sostiene que "a pesar de que en varias ocasiones desde el gobierno local se han dado fechas aproximadas para presentar el presupuesto, los portuenses siguen sin tener unas cuentas anuales dignas de una Gran Población". "Beardo se ha acogido al régimen administrativo de Gran Población y no es capaz ni de tener unos presupuestos, por lo que nos preguntamos ¿cómo va a ser capaz de montar toda la infraestructura administrativa que demanda este nuevo régimen administrativo?".

Desde el PSOE, han manifestado su disposición "a colaborar con el equipo de gobierno por el bien de la ciudad y llegar a un acuerdo de presupuestos donde se prioricen las necesidades reales de El Puerto, no solo las fiestas y las cabalgatas. Sabemos que tiene mayoría absoluta, y que no tiene ningún impedimento para aprobar las cuentas, pero la incapacidad manifiesta, nos hace ponernos a colaborar e intentar desbloquear el Ayuntamiento".