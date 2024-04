Cavada manda "al psicólogo" al concejal Fran Romero durante el debate del pleno en San Fernando

Las reiteradas críticas del portavoz del grupo municipal AxSí, Fran Romero, al número 2 del gobierno local, Fernando López Gil, durante el pleno que la Corporación Municipal ha celebrado este viernes han provocado la reacción de la alcaldesa, Patricia Cavada, que ha invitado al edil andalucista a "ir al psicólogo" para tratarse "su obsesión".

El comentario, realizado al finalizar la intervención del concejal de AxSí al hilo de una moción sobre la ordenanza de movilidad, ha indignado a la formación andalucista. El propio Romero ha pedido a la regidora en la sesión que retirara sus palabras "por respeto a las personas con problemas de salud mental".

"Me parece una intervención suya muy desafortunada", le ha espetado el edil al lamentar que mezclara "la salud mental con la crítica y la reprobación política, que es lo que hacemos aquí (en el pleno)".

"El compromiso de mi gobierno y el mío personal con la salud mental con las personas que padecen una enfermedad mental está más que acreditado", le ha contestado la regidora en pleno rifirrafe. "Si usted no quiere que utilice la palabra 'psicólogo' no la utilizaré, pero sí le digo que ante una obsesión que demuestra permanentemente debería tratárselo porque no es normal".

"Esto no es una obsesión, la obsesión por mantener al señor López Gil aquí escondido es suya, no mía", ha contestado Romero antes de que se le retirara la palabra alegando que no estaba en su turno de intervención.

Tras el pleno, AxSí San Fernando ha remitido un comunicado condenando lo ocurrido y acusando a la alcaldesa de trivializar los problemas de salud mental: "Es inadmisible que la alcaldesa banalice los problemas de salud mental en el pleno invitando, entre risas, a ir al psicólogo a nuestro portavoz", ha afirmado al criticar también "la actitud de soberbia" de Cavada ante las críticas vertidas hacia Fernando López Gil, "que pese a ser el portavoz el gobierno no abre la boca en los plenos".