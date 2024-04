Dos semanas para saber qué pasa con La Magdalena en San Fernando: o se reinician las obras en verano o se vuelven a licitar

Volver a licitar las obras del parque de La Magdalena, que llevan casi dos años paralizadas, es una de las opciones que el gobierno municipal de San Fernando tiene sobre la mesa si la UTE adjudicataria de las obras "no admite el modificado propuesto por la dirección facultativa".

"Tendríamos que resolver el contrato e iniciar de manera inmediata y urgente la nueva licitación para que en el menor tiempo y plazo posible se inicie el procedimiento", ha afirmado el delegado de Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, en el pleno que la Corporación Municipal celebra este viernes, donde se ha abordado la pérdida de la financiación de los fondos europeos EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) para la ejecución de este proyecto a raíz de los informes desfavorables presentados en este sentido por la Intervención.

La otra opción posible pinta un escenario más favorable para La Magdalena que permitiría retomar las obras "a lo largo del verano" si la empresa asume la reformulación del proyecto que se ha planteado, lo que evidentemente dependerá de que a la UTE le cuadren las cuentas.

En todo caso, el ejecutivo de Patricia Cavada ha despejado en el debate toda duda acerca de la continuidad del proyecto sin la financiación de la EDUSI y ha reiterado que los fondos europeos "no se han perdido" sino que han sido trasladados a otras actuaciones municipales, precisamente para asegurarse dichas ayudas y no renunciar a ellas.

Entre esas operaciones que ahora aspiran a beneficiarse de los fondos europeos se encuentran las mejoras acometidas en la playa de Camposoto, que ya están ejecutadas "y pagadas con fondos municipales". "La playa de Camposoto se ha incorporado como actuación subvencionable de la EDUSI y recobraremos el dinero, el importe que este Ayuntamiento ha invertido directamente en la ejecución de esa actuación", ha explicado Rodríguez. Otra de esas actuaciones sería el nuevo Centro de Proceso de Datos que se ha habilitado en la planta superior del Mercado Central, donde se ha reubicado al servicio de Informática.

"En definitiva, es cambiar unas actuaciones por otras. Otros ayuntamientos, precisamente en los que gobierna el PP, lo que han hecho es renunciar directamente a la ejecución de esos proyectos. Y nosotros nunca vamos a renunciar: La Magdalena es una actuación estratégica para San Fernando", ha reiterado el delegado de Desarrollo Económico en la sesión plenaria al asegurar que no habrá marcha atrás con estas obras a pesar de todas las dificultades.

Eso, como ha apuntado la oposición, implicará que su coste -10 millones de euros- sea asumido por las arcas municipales si no se encuentra otra alternativa para su financiación.

El edil socialista ha afirmado incluso que, aunque haya que volver a licitar, "tenemos solventada la ejecución y esta ciudad tendrá un parque de referencia en La Magdalena gracias a la actuación de este gobierno".

Las críticas de la oposición, que ha cuestionado las explicaciones dadas desde el equipo de gobierno ante los fondos EDUSI, han sido unánimes.

Conrado Rodríguez, por su parte, ha lamentado su "visión catastrofista", ha recordado desastres de anteriores gobiernos como el Parque de la Historia y el Mar y ha reiterado que "ningún ciudadano pone en duda que La Magdalena se va a ejecutar".

El futuro de La Magdalena se sabrá "en 10 0 14 días"

Si hay que volver a licitar las obras o se pueden reiniciar los trabajos de La Magdalena en verano se sabrá "en 10 o 14 días", según ha apuntado el responsable del ejecutivo local en materia económica. Es -ha explicado- el plazo que se le ha dado tanto a los técnicos municipales como la UTE adjudicataria para que analicen y valoren la reformulación del proyecto y su viabilidad.

El proyecto -ha recordado Conrado Rodríguez- "se ha tenido que reformular por la situación en la que se encontraba el suelo".

"Sabíamos que estaba en malas condiciones, las catas iniciales ya nos lo decían", ha reconocido en el pleno el concejal socialista. "Pero las que se hicieron posteriormente, una vez iniciadas las obras, demostraron que la situación era bastante peor de lo que inicialmente estaba previsto. Y se ha tenido que reformular el proyecto elevándolo a una cifra que fuera asumible por este Ayuntamiento, esa ha sido la principal dificultad. Por eso es importante saber que ya tenemos un proyecto reformulado y que en 15 días podremos saber el procedimiento con la fecha de reinicio de las obras".

Así es el 'nuevo' proyecto de La Magdalena

La estrategia del gobierno municipal en el pleno ante el informe desfavorable de la Intervención y las críticas de la oposición se ha centrado en ese mensaje de que dentro de un par de semanas podrá contarse ya con una posible fecha para retomar las obras de La Magdalena y en la "buena noticia" de que ya se tiene el proyecto reformulado para el futuro parque urbano, algo que ya anunció el delegado de Desarrollo Urbano, José Luis Cordero, en el pasado mes de febrero.

La piedra angular en la que se basa el modificado parte de una decisión que se ha adoptado en el contexto planteado por las condiciones del suelo: la de no excavar más allá de 0,5 metros de profundidad habida cuenta de las condiciones del terreno. Inicialmente, el proyecto planteaba hasta un metro.

Eso ha hecho que se descarte la construcción de unos miradores en altura para contemplar el entorno de caños y marismas que estaban previstos en la zona cercana a las viviendas de Los Pitufos ya que precisan de un pilotaje más profundo.

Pero también se ha reubicado la zona de aparcamientos planteada en la franja más próxima al entorno del Puente Zuazo, donde los estudios geotécnicos señalan peores condiciones del suelo. El cambio, sin embargo, permitirá aumentar el número de plazas para los vehículos -así lo asegura José Luis Cordero, que recuerda también la demanda de los vecinos- y acercar más este espacio, lo que dará mayor comodidad para los usuarios.

Son los dos cambios principales. El resto del proyecto, señala el delegado de Desarrollo Urbano, se mantiene conforme a los planes originales, que pasan también por dar cabida al recinto ferial durante las fiestas patronales del mes de julio. No obstante, matiza, se replantean también con el modificado en algunas cuestiones, por ejemplo, al contemplar la utilización de módulos prefabricados con un diseño especial para los espacios de hostelería o el auditorio al aire libre, que se construirá aprovechando una pradera vegetal en pendiente con el escenario abajo y el paseo marítimo a su espalda.

Se mantiene también la inclusión de ese espacio multiusos que se ha denominado como El Astillero, que a su vez será la caseta municipal durante la Feria; las pistas deportivas, jardines y paseos, la plantación de diversas especies vegetales y arbolado inicialmente prevista y el soterramiento de toda la infraestructura, que viene a ser clave también para los preparativos de la Feria.

Con el modificado acabado, el presupuesto del parque de La Magdalena rondará los 10 millones de euros.

"Como mucho se salvarán dos millones de la EDUSI"

La concejala del PP Inmaculada Marín ha echado mano en el pleno al informe de Intervención sobre las obras de La Magdalena para señalar que "el proyecto queda parcialmente sin crédito presupuestario adecuado y suficiente para su continuación" después de que el pasado 29 de baja "se dieran de baja créditos pendientes de cobro por importe de 6.633.000 euros" procedentes de los fondos EDUSI.

"Que se haya perdido esta subvención no quita que se esté intentando conseguir otra o que finalmente se pague con fondos propios pero es obvio que no no se estaría buscando fondos alternativos de financiación si no la hubieseis perdido", ha recriminado al gobierno municipal al lamentar que "desacredite a la oposición" cuando ha denunciado esta situación.

"A pesar de que el delegado de Desarrollo Económico diga que no pasa nada la realidad es que la obra de La Magdalena se va a financiar con fondos propios del Ayuntamiento", ha apuntado también el portavoz del grupo municipal Vox, Carlos Zambrano, al advertir que la gestión municipal se conduce "hacia una situación insostenible".

"Es el mayor desastre en inversión pública en la historia de San Fernando", ha afirmado por su parte el portavoz del grupo AxSí, Fran Romero. "No hay precedentes: el informe desfavorable de Intervención confirma la noticia que no queríamos dar: la pérdida de millones de euros de los fondos EDUSI. No hay financiación para el proyecto de La Magdalena por el tiempo transcurrido. ¡8 años han tenido para ejecutarlo! Es una negligencia absoluta que debería tener consecuencias y responsabilidades políticas", ha asegurado.

El edil andalucista ha acusado al ejecutivo de "mentir en prensa" al asegurar que "en el mejor de los casos solo se podrán salvar dos millones de euros de la EDUSI". Así, ha afirmado, se le ha trasladado desde Intervención "y todavía no hay certidumbre". Sin embargo, los 10 millones de euros que costará el proyecto de La Magdalena saldrán "del bolsillo de los isleños" cuando antes el 80% lo financiaba Europa.