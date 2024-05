Cortadura oposita a vertedero

No son los únicos problemas que sufre Cortadura. Durante el último mes, cuando un temporal de viento llenó la vía de servicio de grandes montones de arena, era imposible circular. Se hacía difícil para los vehículos de cuatro ruedas y ciclistas y motoristas debían bajarse de sus monturas para arrastrarlas durante metros como si estuvieran en una peregrinación. Junto al aparcamiento del Ventorrillo del Chato, uno de los restaurantes más emblemáticos de la ciudad, se amontonaron auténticas dunas de arena blanca, haciendo complicadísimo el acceso a trabajadores y clientes. Así estuvo días, hasta que el Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Cádiz decidió adecentarlo.

La presencia de las embarcaciones abandonadas y las algas ofrecen imagen de vertedero, que es a lo que oposita el lugar si alguien no le pone remedio. Porque, con el paso de los días, los gaditanos que utilizan la vía para enlazar con e l Eurovelo en sus bicicletas o haciendo deporte a pie, ven como cada vez hay más basuras a su alrededor. La imagen es deplorable. Más aún ante una playa que, por su singularidad, debería ser mirada con otros ojos por los gaditanos y sus gobernantes.

Un aparcamiento para caravanas y furgonetas

La vía de servicio de Cortadura es tomada a diario por decenas de autocaravanas y furgonetas camperizadas que acampan con total libertad. Más allá de que las ordenanzas municipales necesitan una actualización para evitar una invasión, la zona carece de servicios para este tipo de vehículos, a veces gigantescos, como son agua corriente o pozos sucios donde depositar los restos orgánicos. Por su lado pasan coches y motos a más velocidad de la permitida, pese a que hay discos visibles de que no se puede circular a más de 50 kilómetros por hora. Decenas de bicicletas recorren la vía para enlazar con el Eurovelo, y eso que aún no ha llegado el verano. Cuando arrecie el calor, la vía se va a convertir en un peligro, con bicicletas transitando a contra flecha y coches que no respetan las normas de circulación.