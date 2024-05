Karra Elejalde se convierte en un narco de Cádiz: "Las mafias internacionales ven el Estrecho como un camino abierto"

El actor Karra Elejalde rueda estos días la película 'Tierra de nadie', de Albert Pintó, en la que se retrata la situación de lucha que vive Cádiz con el narcotráfico, un problema que para el actor ha cambiado en los últimos años por la existencia de "mafias internacionales".

"En el Estrecho está cambiando mucho el asunto. Antes era gente de la zona que hacía pedidos de tabaco y chocolate, pero ahora hay mafias internacionales que han visto que es un camino abierto y que se puede meter de todo", ha asegurado en declaraciones a medios de comunicación, tras una jornada de rodaje en Galapagar (Madrid) de la película 'Tierra de nadie', filme dirigido por Albert Pintó y que protagoniza con Luis Zahera o Jesús Carroza, y que se prevé estrenar en 2025. La cinta, cuyo productor es el gaditano Álvaro Ariza, también contó con varias semanas de rodaje en Cádiz, con escenas grabadas en el puente de la Constitución.

El actor ha explicado que el 'thriller' gira en torno a tres amigos que se ven atravesados desde distintas profesiones por la actual situación del narcotráfico en Cádiz. Karra Elejalde interpreta a un narcotraficante, mientras que Luis Zahera se mete en la piel de un guardia civil y Jesús Carroza es un depositario judicial. Zahera ha defendido que la película es pertinente porque "se retrata el mundo de los guardias civiles contra el narcotráfico en el sur", un hecho que como ha añadido "en la realidad cada vez se pone más difícil". "Este tipo de películas con mafias y drogas, tienen muchas escenas de noche, y en este caso han sido duras. En el mar hacía viento y nos metieron lluvia artificial y ha sido algo complicado el asunto", reconoce Zahera.

La situación en Cádiz, "un polvorín"

Por su parte, Albert Pintó, que afirma que la película es una referencia a Mystic River, de Clint Eastwood, y el productor de la cinta Álvaro Ariza coinciden al señalar que la situación que vive Cádiz es un "polvorín", un término que repiten hasta en cuatro ocasiones durante la entrevista con Europa Press. El cineasta recalca que "no es una cinta sobre drogas" porque "ya se han hecho muchas" y sostiene que 'Tierra de nadie' es "una historia más humana porque pone en el foco las condiciones que se sufren en el sur", además de que está inspirada en hechos reales.

"No hemos querido contar la historia desde el punto de vista de que es guay ser narcotraficante ni guardia civil. Es una historia realmente cruda, donde pongo el foco en el que algunos narcotraficantes de Cádiz, como el que hace Karra, se mueve en esas para sobrevivir, y un guardia civil que hace lo que puede con los medios que le dan y el caos que se vive ahí, y un Jesús Carroza que toma las decisiones que puede, porque en el fondo son tres personas que se intentan ganar la vida en esas circunstancias, en ese clima, en ese polvorín", ha detallado. Por su parte, Ariza, que es de Cádiz, ha incidido en que la cinta no "blanquea" el narcotráfico ni "justifica" que el desempleo que hay en Cádiz lleve a dedicarse al "trapicheo".

"En el principio de los 90 es cuando se da el auge del narcotráfico y es cuando empieza a dejar de un delito y se convierte en un tema social. No justificamos ni relacionamos el paro con el narcotraficante, a mi me chirrian los oídos cuando se dicen que no hay más cosas allí a las que dedicarse. Hay muchas cosas que hacer", ha comentado.

Asimismo, el productor anuncia que la película abre una vía de "denuncia" al alertar de que la situación en Cádiz se está ampliando a nuevas mafias. "Hay una cuerda floja en la realidad que está ocurriendo y que nadie ve. Los narcotraficantes no solamente es gente local o de Marruecos. Están entrando gente de otros países y con otro tipo de drogas", avisa. "Con 'Tierra de nadie' hemos decidido mirar al frente y decir: 'oye, esto es un polvorín y ya ha explotado', porque lo que ocurrió hace unos meses en Barbate es una atrocidad", ha sentenciado Ariza, en relación a la muerte de dos guardias civiles embestidos por una narcolancha el 9 de febrero de 2024.

Elejalde siente "vergüenza de Europa por la guerra de Israel

Por otro lado, Karra Elejalde ha afirmado que le da "vergüenza" la posición que ha tomado Europa o América en la guerra entre Israel y Palestina y señala que no está "a favor" de lo que están haciendo. "No tengo nada que decir a favor de Israel, pero a mi me avergüenza Occidente, Europa y América. No tengo nada que decir a favor de lo que están haciendo", ha señalado.