"En Cádiz se ven obligados a convivir los que viven del narcotráfico y los que luchan contra ello"

De nuevo, Álvaro Ariza cumplió su promesa y, si en octubre dijo que en abril rodaría un nuevo proyecto en Cádiz, abril llegó y el productor nacido en Barbate regresó a la tierra por la que también apostó para grabar su Lobo feroz. El Puente Constitución 1812, donde estuvo el pasado fin de semana, pero también la plaza Fray Félix o la carretera de Cortadura formarán también parte del mapa de esta Tierra de nadie con la que el alma mater de Esto También Pasará rotula su nueva película. Un filme que pone en manos de Albert Pintó, el director de dos de las series españolas de mayor impacto mundial, La Casa de Papel y su spinoff Berlín, y de la película (Nowhere) que lo ha colocado como el director no estadounidense en el top 10 de películas más vistas de la historia de Netflix. Esperemos que siga la racha con este filme que se está grabando todavía en la ciudad y la provincia.

–¿Cuál es el origen del proyecto?

–Escuché una conversación telefónica en el manos libres de un amigo que me encendió la bombilla de que ahí había una película. Me di cuenta que, al final, esto es mi tierra. Un lugar donde hay un verdadero problema con el narcotráfico y donde en los mismos bares y en los mismos colegios se ven obligados a convivir los que viven de ello y los que luchan contra ello creándose una paradoja socialmente interesante: todo el mundo sabe de qué palo va el de enfrente y, sin embargo, se sabe que este problema sólo trasciende al resto del país cuándo hay una trágica noticia, como la de los guardias civiles muertos en Barbate. Sólo entonces, los políticos piensan en tomar cartas en el asunto… Sin embargo, pasan los días y vuelves a ver que estamos en tierra de nadie. Desde luego, un buen lugar para generar un thriller de suspense que visibilice esta situación, además de entretener al espectador. También nuestra película, que es una ficción, tiene una segunda capa de lectura de, hasta qué punto, a uno le marca su destino el dónde nace y las posibilidades económicas de su familia. Eso les pasa a nuestros personajes.

–¿Qué me puede contar del argumento?

–Pues realmente es una historia de amistad. La historia de tres amigos, Mateo el Gallego, un heroico, a su pesar, guardia civil; Juan El Antxale, un pescador que debido a la mala suerte y a su situación de paro se convierte en narcotraficante; y Benito el Yeye, un tipo inteligente pero bastante resignado depositario judicial que, digamos, se va moviendo entre la ley y la delincuencia. Pues, bueno, estos tres buenos amigos se ven separados por un lugar que no es otro que Cádiz, el Cádiz del presente. Estos personajes están abandonados a la suerte de las instituciones, del violento e imparable ascenso del narco en la provincia y del muy peligroso aumento del descontento social. Como imaginarás, pues un auténtico polvorín.

–En el plantel protagónico ha trascendido la presencia de Luis Zahera, Karra Elejalde, Jesús Carroza y Emilio Palacios. Hábleme de las actrices, por ejemplo...

–Efectivamente, los protagonistas son Luis Zahera, Karra Elejalde y Jesús Carroza, y con un papel muy importante de Emilio Palacios, entre muchos otros nombres que ya os iremos contando. Tenemos que guardarnos algo para el estreno , ¿no?

–Se creó cierta expectación e inquietud con el rodaje en el puente de la Constitución. ¿De qué se ha tratado esa escena y qué dificultades han encontrado?

–Para nosotros rodar en el Puente de la Pepa era importante. Primero porque es una insignia de la ciudad. Un elemento arquitectónico del que debemos sentirnos muy orgullosos. Y, segundo, porque esta película es importante que se entienda que está rodada en Cádiz y no en ninguna otra ciudad. En la secuencia recreamos un atasco provocado por un control de policía, un camión que se lo salta y un accidente. Vamos, lo que viene a ser una secuencia de acción con vuelco incluido. No podemos estar más agradecidos a Fomento, al Ayuntamiento de Cádiz, a la Subdelegación de Gobierno, la DGT y Guardia Civil porque sin ellos, no hubiera sido posible. Tuvimos la mala suerte de que coincidía con el corte por obras del puente de Carranza y podía haber generado un incordio para los ciudadanos de Cádiz. Pero creo que se tomaron decisiones muy acertadas como rodar en sábado y domingo para que la intensidad del tráfico fuera menor, rodar coincidiendo con la Feria de Sevilla para minorar el número de Sevillanos que bajaran y, sobre todo, rodar en los carriles de servicio para no interrumpir el tráfico habitual salvo para el corte del accidente que, por seguridad, se cortó íntegramente. Apenas unos 20 minutos. Salió todo muy bien y, esperamos dejar el puente de Cádiz a la altura de la realidad. Es precioso.

–¿Hasta cuándo se quedan en Cádiz y qué localizaciones más tienen previstas?

–Rodaremos cuatro semanas en Cádiz y alrededores. La logística la tenemos centralizada en Sancti Petri. Estaremos rodando también en Puerto Sherry, en la Plazuela de San Martín, en la Plaza Fray Félix, en la Carretera de Cortadura, Casería de los Pescadores, en el Puerto de Rota, en la Comandancia de la Guardia Civil y en distintas carreteras y calles.

–¿Hay fecha de estreno más o menos prevista?

–Será en 2025 aunque todavía no tenemos fijada ninguna fecha de estreno. Sony, nuestra distribuidora, se hará cargo de esta decisión.

–Álvaro Ariza siempre vuelve a Cádiz. ¿Algún proyecto por aquí más en cartera?

–Estoy desarrollando dos proyectos y uno de ellos sí puedo decir que es con un gaditano, Ángel Gómez Hernández de nuevo (a quien Álvaro Ariza ya produjo El hombre del saco).

–Con Esto También Pasará está grabando también ahora mismo un proyecto en San Sebastián con nombres internacionales. ¿Contento?

–Muchísimo. En estos días, sí, comunicamos que estábamos rodando en Donostia Ya no quedan junglas adónde regresar, una película basada en la novela de Carlos Augusto Casas y con un elenco internacional muy potente, Ron Perlmann, al que hace poco, y no por casualidad, visteis en la Feria de Sevilla, Natti Natasha, Marco de la O y Damián Alcázar, y también con un mega reparto nacional con Megan Montaner, Hovik Keuchkerian, Unax Ugalde, Itziar Ituño, Karra Elejalde, Ruben Ochandiano...

–Ya que ha rodado en varias ocasiones tanto en Cádiz como en otros lugares de la geografía española, ¿qué le falta a nuestra ciudad para que se convierta en un punto interesante para rodar? ¿Qué facilidades existen en otros lugares que aquí no existen?

–Pues la verdad es que Cádiz tiene unos escenarios naturales inigualables y, sin embargo, a nivel incentivos fiscales está muy lejos de competir con Navarra, País Vasco o Canarias. Pero ese no es el verdadero problema porque, salvo esas excepciones, está igual que el resto de las provincias. El verdadero problema es que Cádiz, a día de hoy, sigue lejos de todo. Para desplazarte de un lugar a otro de la provincia, todos los que hemos vivido aquí sabemos que los tiempos son eternos porque la red de carreteras deja mucho que desear. El tiempo, en una producción, es dinero. Es habitual tener que rodar cada día un sitio distinto. Los trenes y los vuelos directos son escasos. Esto, en una producción, complica mucho la posibilidad de traer equipos y elencos potentes.