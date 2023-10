El productor Álvaro Ariza volverá a rodar una película en Cádiz en abril de 2024

Siempre que Álvaro Ariza vuelve a casa lo hace con buenas noticias, con grandes noticias para su provincia. Así, si hace un par de años el productor se traía hasta Cádiz su Lobo feroz o, recientemente su sello, Esto También Pasará, contaba con el algecireño Ángel Gómez Hernández para dirigir El hombre del saco, esta vez, y con motivo del encuentro que protagonizó en la programación del South International Series Festival, el barbateño anuncia que el próximo abril rodará una nueva película en Cádiz.

“Puedo contar muy poquito todavía de este proyecto que grabamos para Sony y Amazon pero sí puedo confirmar que se rodará en Cádiz el año que viene en abril con un elenco maravilloso, con un director y un guionista muy talentosos y con mucho protagonismo, esta vez, de Cádiz capital, de hecho, ya estamos localizando en Cádiz en estos días”, adelanta Ariza sobre un proyecto que está mimando hasta nombrarlo como “la niña pequeña de la casa”, amén de la verdadera pequeña que le tiene quitado el sentido, su bebé de 7 meses.

Y será que los niños vienen con un pan debajo del brazo –o más bien que Esto También Pasará lleva una carrera meteórica desde sus inicios en las series con títulos como Perdóname señor y en el cine con apuestas como La casa del caracol– que a Álvaro Ariza se le solapan los proyectos. Así, si en abril rueda en Cádiz, “el 11 de marzo” comienza la grabación de la adaptación cinematográfica de un libro que le voló la cabeza, Ya no quedan junglas adonde regresar, de Carlos Augusto Casas, “un genio”, lo tilda.

Y una reunión de genios es la que ha montado el productor para dar forma en celuloide a la historia de papel. “Gabriel Beristáin, director de fotografía de Viuda Negra o Guardianes de la Galaxia, entre otros muchos títulos del universo Marvel, y con el gran Ron Perlman (El nombre de la Rosa, Enemigo a las puertas, Blade II, Hellboy, Hijos de la Anarquía...) como protagonista, y acompañado de un reparto tanto nacional como internacional muy potente, estamos ahí trabajando en este proyecto que me tiene muy entusiasmado”, confiesa Ariza que repite con director y actor principal pues ya rodaron juntos el cortometraje The Caddy, del año 2021, y que fue seleccionado en el Festival de los Ángeles.

De esta forma, un buen futuro se le dibuja a Esto También Pasará y a Ariza. Pero también un buen presente. Así, además de estar en Cádiz estos días localizando para la película que se rodará en abril, y además de la charla Del videoclub al set que ofreció sobre su trayectoria profesional (“¡y que se ha llenado, no me lo esperaba!”, se congratula) en el programa del South International Series Festival, la productora de Ariza ha desarrollado la serie documental Bribones, que también se ha presentado en South Series durante estos días.

“Bribones es un proyecto ya rodado que lo creó y lideró mi socio, Jimmy Sola, y para el que se escogió, además, a un director gaditano, Jesús Sotomayor. Es una serie de la que estamos muy orgullosos porque pone en valor el patrimonio nacional de una manera bastante efectiva que es acercándolo a la gente a través de una serie. En Cádiz rodamos en el faro de Trafalgar, para hablar de la Batalla, pero también estuvimos en las siete provincias restantes que se verán en los 8 capítulos que tiene la serie”, cuenta Ariza, “muy contento” con el resultado y “con el look de la serie” y confiando plenamente “en que un medio como Mediaset “le dará la promoción que merece”.

También se fía Ariza de este festival recién nacido pues, llegado hace unos días del Festival de Sitges, “sólo he escuchado hablar bien del festival de Cádiz a los compañeros que me he ido cruzando que venían de aquí”. Y es que el productor, que ya hace cinco años apostó “fuerte” por Cádiz, sabe que esta ciudad y la industria audiovisual “riman a la perfección”. “Estoy harto de decirlo, en Cádiz y en su provincia tienes de todo, tienes playa, tienes nieve, tienes bosque, tienes aeropuerto... Y tienes talento”, recomienda no sin antes desear “larga vida” al South Series.