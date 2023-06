El productor gaditano Álvaro Ariza prepara nuevo proyecto con Ron Perlman

La productora Esto también Pasará, liderada por el gaditano Álvaro Ariza acaba de adquirir los derechos de la novela Ya no quedan junglas adonde regresar, de Carlos Augusto Casas, para su adaptación a la gran pantalla. Una cinta que, como ya han informado desde su sello, estaría protagonizada por el carismático Ron Perlman.

Además del actor reconocido y reconocible por sus roles en Hellboy o El nombre de la Rosa, entre otros grandes filmes, también se conoce ya quién será el director de la nueva película del productor barbateño que ha pensado en el mexicano Gabriel Beristáin, que se enfrenta a su primer largo como realizador tras haber trabajado anteriormente como director de fotografía con directores de la talla de Guillermo del Toro, Derek Jarman, David Mamet o David Ayer, entre otros, además de ser colaborador habitual del Universo Marvel.

Tampoco es la primera vez que Beristáin se sienta en la silla de realizador de la mano de Álvaro Ariza y con Perlman enfrente. Y es que este trío es también el responsable del cortometraje The Caddy, del año 2021, y que fue seleccionado en el Festival de los Ángeles.

La experiencia con el corto debió ser agradable para productor, director y actor ya que repiten en este nuevo proyecto fruto de un acuerdo con la agencia literaria Editabundo y Esto También Pasará (La casa del caracol, Sin ti no puedo, El Refugio, Lobo Feroz o De Caperucita a loba) con el que Ariza llevará la historia del viejo Gentleman al cine que será adaptada por Juma Fodde (No dormirás, Lobo Feroz y El Hombre del Saco, entre otras)

Según ha difundido la productora, la historia enamoró a Álvaro Ariza desde que el libro cayó en sus manos. "Enseguida pensé que merecía ser contada cinematográficamente. Por las conversaciones que Gabriel (Beristáin) y yo habíamos tenido, cuando rodamos The Caddy, sabía que, si alguien tenía que contar esta historia tenía que ser él, porque no me podía creer que no hubiera dirigido nunca un largometraje propio con su extensísima y deslumbrante carrera. Desde entonces ha habido varios intentos para volver a rodar juntos. Le ofrecí el libro y le ocurrió como a mí. Estoy muy ilusionado por emprender este proyecto juntos y con todo lo que está sucediendo a su alrededor. Contar con Ron Perlman para ser el protagonista, es un sueño", explica el barbateño.

En la misma tónica, el director mexicano ha explicado que se trata de un proyecto que afronta "con tremenda ilusión". "Primero, porque supone trabajar con la generosidad de Álvaro Ariza, quien ha creído en mi desde el principio y tiene una tremenda visión cinematográfica, y segundo porque me interesa muchísimo el campo de la dirección y el trabajo actoral, sumado a una historia que me fascina. He trabajado con grandes directores desde la fotografía y para mí supone un reto dirigir esta película y adentrarme en un nuevo camino que me apetece muchísimo explorar y enfrentarme a sus desafíos. Espero que toda la experiencia internacional que he adquirido a lo largo de mi carrera pueda reflejarse en mi trabajo", señala según el comunicado realizado desde Esto También Pasará.

La novela

Ya no quedan junglas adonde regresar está basada en la novela homónima de Carlos Augusto Casas, periodista con amplia trayectoria en medios como Efe TVE, Antena3, Cuatro, Telecinco o La Sexta, que supuso todo un acontecimiento dentro del género negro, recibiendo numerosos premios como el VI Premio Wilkie Collins de novela negra, el II Premio Tuber Melanosporum del festival Morella Negra, o el Premio Novelpol 2018 a la mejor novela negra del año, entre otros.

Se trata de una historia donde se combina el thriller, la acción y las emociones humanas y que pone en el centro a una persona de avanzada edad apodada El Gentleman que espera semana tras semana la llegada del jueves. El jueves es el día en el que verá a Olga, una joven prostituta que despliega sus encantos de saldo en la calle Montera. Pero al viejo no le interesa el sexo. Durante el tiempo que pasan juntos, ambos abandonan las pequeñas mezquindades de sus respectivas vidas para convertirse en otra mujer y otro hombre. Irreales y hermosos, como los sueños. Un día Olga es brutalmente asesinada. Cuatro abogados son los sospechosos de haber cometido el crimen y el viejo decide que ya está harto de que la vida le arrebate todo lo que ama. Ya no le queda nada, sólo la venganza. Comienza a hacer planes para matarlos uno por uno.

La productora de Álvaro Ariza

Esto También Pasará Producciones es un sello cinematográfico liderado por el gaditano nacido en Barbate Álvaro Ariza, quien cuenta con una amplia trayectoria audiovisual como productor de películas como ¡Ay! mi madre! (Netflix), La Casa del caracol, de Macarena Astorga, número uno en su debut en plataformas o Sin Ti no Puedo, dirigida por Chus Gutiérrez; así como de cortometrajes como The Caddy, dirigido por Gabriel Beristain y protagonizado por el mítico actor Ron Perlman, o series como como Perdóname Señor con Paz Vega y Jesús Castro (serie más vista en 2017 en Telecinco) y Los Nuestros con Paula Echevarría y Rodolfo Sánchez, entre otras.

Entre sus últimas producciones y coproducciones se encuentran títulos como Lobo Feroz, dirigida por Gustavo Hernández y rodada íntegramente en la provincia de Cádiz; De Caperucita a loba, la adaptación al cine de la exitosa comedia teatral de Marta González de Vega, dirigida por Chus Gutiérrez; El hombre del saco, dirigida por el algecireño Ángel Gómez cuyo estreno tendrá lugar este año, y La Navidad en sus manos, de Joaquín Mazón, que está prevista que llegue a las salas el próximo diciembre.