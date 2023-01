El 'Lobo feroz', que este viernes llega a los cines, ya es de Cádiz

"¿De verdad ese chico es el alcalde? ¡Cómo mola, ¿no?!". La actriz Adriana Ugarte ha protagonizado, además de la película Lobo feroz, esta simpática anécdota, precisamente en el preestreno de la cinta en Cádiz un día antes de que este viernes llegue a los cines de toda España. Junto a la actriz central de este thriller de venganza, rodado íntegramente en la provincia de Cádiz, los actores Antonio Dechent y Manu Vega han acudido a los Multicines El Centro donde tampoco han faltado las autoridades.

Así, además de José María González y el candidato a la Alcaldía David de la Cruz, los concejales Carlos Paradas, Monte Mures y Lorena Garrón, y la diputada provincial Ana Carreras han asistido este jueves 26 de enero a una proyección donde no ha faltado su productora principal, María Luisa Gutiérrez (Bowfinger), y el barbateño Álvaro Ariza (que colabora con su sello Esto También Pasará). Todos ellos, artistas y autoridades, pudieron disfrutar de este pase especial de una película donde pudieron "jugar a ser detectives", como les invitaba Ugarte, de una oscura historia que coloca al espectador en situaciones no siempre cómodas aunque aliviadas con ciertos toques de humor negro.

"Prepárense para pasar un buen y un mal rato", advertía, con toda la razón, la voz rotunda de Dechent segundos antes de que se apagaran las luces de la sala para iluminar a este Lobo feroz -¿o lobos feroces?- que cuenta también en su plantel protagónico con Javier Gutiérrez, Rubén Ochandiano, Juana Acosta y Fernando Tejero.

"En este trabajo he tomado la decisión de apartarme de lo que se suele esperar de los personajes femeninos, que es que tengan un algo de embellecimiento, y en esto creo que el director y los productores han sido muy valientes al aceptar la propuesta y no dudaron en ofrecer otra cosa que no fuera lo que siempre esperamos", ha dicho sobre Matilde Romero, su personaje, la actriz Adriana Ugarte que también ha revelado que en el proceso de búsqueda del tono de esta mujer implacable ha contado con la ayuda de "la actriz, que también es coach, Elvira Mínguez".

Y es que en Lobo feroz, la madrileña se mete en la piel de una madre que, buscando vengar el asesinato de su hija, se cruza en el camino con un policía al borde de la ley (Javier Gutiérrez), obsesionado también con encontrar al psicópata autor de la muerte de varias niñas. Ambos están dispuestos a hacer lo que sea necesario para lograr su confesión, aunque para ello tengan que tomarse la justicia por su mano. Una historia que tiene enfrente a una modélica detective (Juana Acosta) que luchará contrarreloj para evitar que se cometan errores irreparables junto a su joven e inteligente compañero que debuta en su primer caso (Manu Vega).

Pero del lado de Matilde se encuentra Romero, su padre, Antonio Dechent. "El personaje no ha sido complicado porque estaba Adriana, es muy fácil hacer de su padre porque ella tenía su personaje muy bien armado y yo simplemente tenía que seguirla y demostrarle cariño, cosa que no era muy difícil", ha alabado el actor sevillano a su compañera que, tajantemente, lo corregía: "No es del todo cierto lo que dice. Por un lado, no es nada fácil profesarme cariño todos los días y, por otro, Antonio ha hecho la construcción de un personaje muy complejo. Sostener esas secuencias que, ya verán los espectadores, tan extremas y que sean verosímiles y que te lo goces con el personaje... Es muy difícil... Yo lo leía sobre guion y decía... Uff, a mí me toca hacer esto y no sabría cómo agarrarlo".

Personajes al límite, situaciones descarnadas y un puñado de juegos y trampas componen el relato dirigido por el uruguayo Gustavo Hernández Ibáñez que pone el mayor foco de luz -incluso más que en Juana Acosta- en el personaje que interpreta Manu Vega. "Alex es el contrapunto a toda esa tensión que genera la trama principal y viene un poco a desahogar todo ese thriller. Y ese chico inexperto, inoportuno y que tiene toda la ilusión del mundo pues no está tan contaminado por la realidad", ha definido el actor que ha disfrutado "muchísimo" en este rol donde todas sus escenas son con Acosta "con la que el trabajo fluyó muy bien".

Un atípico rodaje en Cádiz

El gaditano Parque Genovés y la Alameda Apodaca (donde los tres personajes principales del relato se encuentran por primera vez), enclaves urbanos de San Fernando y El Puerto, el Pinar de La Breña (Barbate), el alojamiento rural de la Reserva Ecológica de las Lomillas (en pleno Parque Natural de los Alcornocales), Alcalá de los Gazules, las marismas del Guadalquivir, Sancti Petri, Chiclana y, sobre todo, los antiguos talleres Velasco (el sótano que será parte indispensable de la trama se sitúa realmente en la gaditana Cuesta de las Calesas) enmarcan la historia de Lobo feroz que, en la ficción, se intuye que transcurre en San Fernando o, al menos, es el nombre de la ciudad el que suena en la televisión cuando Matilde y su padre se enteran del asesinato de la niña.

Y es que, ya en la realidad, fue en la Isla donde se situó el campamento base del rodaje de esta película cuya grabación llegó a la capital hace ahora casi justo dos años. Finales de enero 2021. Fechas sanitarias todavía muy complicadas. Y es que entre mascarillas, test de antígenos diarios y PCRs se rodó esta adaptación libre de la película israelí Big Bad Wolves (la cinta de su año más celebrada por Quentin Tarantino).

"Realmente, toda aquella situación complicada del rodaje ayudó mucho para sostener el clímax de la película que era frío y denso. Que no hubiera empatía entre los personajes, y esa ausencia de lúdico, creo que vino a favorecerla pero, por contra, no pudimos vivir en Cádiz como hubiéramos querido", ha reconocido Ugarte, reforzada por Dechent que recuerda "la pena tan grande" de ir del hotel al rodaje "y pasar viendo, Casa Mateo, bar no se cuántos, bodeguita no sé qué... Todo cerrado". "No pudimos disfrutar lo que podíamos haber disfrutado", han lamentado los actores que, esta vez sí y aunque en visita fugaz a Cádiz, han podido socializar un poquito más, ofreciendo incluso un debate posterior a la proyección con los asistentes.

Un rodaje celebrado por las autoridades

El alcalde de Cádiz, José María González, no ocultaba su felicidad por el estreno en Cádiz de Lobo feroz e incluso, ha dicho, que compartía "el nerviosismo con el equipo artístico por sentarnos y que se apaguen las luces". "Sobre todo porque esto responde a una estrategia diseñada desde el Ayuntamiento de hacer de Cádiz una ciudad para rodar. Así poder asistir a los primeros frutos de esa estrategia que se separan un poco de golpes de suerte o de situaciones azarosas, pues te hace sentir muy orgulloso", ha explicado el primer edil que también ha mencionado la repercusión, también económica, de otros rodajes en la ciudad como la cita india Pathaan o la más reciente El amor de Andrea.

"Desde Cádiz invitamos a todos los directores y productores que le estén dando vueltas a sus proyectos a que vengan a Cádiz que es un sitio fetén para rodar", ha lanzado González junto a la diputada provincial Ana Carrera que coincidía en "la importancia" de trabajar Cádiz "también como destino audiovisual".

"Desde Diputación estamos felices por compartir el estreno que vamos a vivir esta tarde y que ha supuesto una plataforma impagable de promoción de nuestra provincia y de generación de empleo. No podemos obviar que estos meses que este maravilloso equipo ha estado en la provincia ha generado la formación de mucha gente y desde luego su presencia ha incidido económicamente en todos esos sitios en los que han estado y se han alojado", ha argumentado Carrera.

Por su parte, el concejal de Fomento, Carlos Paradas, ha recordado que la estrategia de cine de la ciudad de Cádiz se ha presentado recientemente en Fitur "donde también se ha dado a conocer que Cádiz será la sede este octubre del primer festival de series del Estado español". "Con actos como éste empezamos a hacer la digestión de todo lo que va a suponer esta estrategia en generación de empleo y de empresas del sector en Cádiz", espera.