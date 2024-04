Luis Zahera, Karra Elejalde y Jesús Carroza ruedan en Cádiz 'Tierra de nadie'

Tierra de nadie, la película que el director Albert Pintó (La casa de papel, Berlín, Nowhere) está rodando en Cádiz en estos días, cuenta con los actores Luis Zahera (As Bestas), Karra Elejalde (Mientras dure la guerra) y Jesús Carroza (Modelo 77) como trío protagonista, según se ha difundido desde el sello Esto También Pasará, la productora del barbateño Álvaro Ariza, que es quien pone en pie este thriller.

La película es una original historia escrita por Fernando Navarro (Verónica, Bajo cero), acerca del tráfico de drogas que reina en la provincia de Cádiz. Así, el argumento nos presenta a tres amigos. Mateo el Gallego, un heroico -a su pesar- guardia civil, Juan El Antxale, un pescador convertido en narco por la mala suerte y en el paro, y Benito el Yeye, un resignado e inteligente depositario judicial siempre a medio camino entre la ley y la delincuencia. Tres amigos separados por un lugar, Cádiz y un momento, el presente. Atrapados los tres entre el abandono de las instituciones, el violento e imparable ascenso del narco en la provincia y el peligroso aumento del descontento social. Tres amigos atrapados en un polvorín que pondrá a prueba su amistad.

La cinta de Esto También Pasará (La Familia Benetón, Sin ti no puedo, Lobo Feroz, De Caperucita a loba, La Navidad en sus manos, Ya no quedan junglas adonde regresar), se levanta en coproducción con la mexicana SDB FILMS (La Navidad en sus manos, Sin ti no puedo, La Octava Cláusula) y se estrenará en España en 2025 de la mano de Sony Pictures, cuyas ventas internacionales corren a cargo de Film Factory.

El rodaje, que actualmente está teniendo lugar en Cádiz y su provincia, continuará próximamente en Madrid.

Según palabras recogidas en la nota de la productora, para Álvaro Ariza "volver a rodar en Andalucía y en mi tierra Cádiz me hace muy feliz". "Llevamos cuatro años trabajando en esta película que habla de la fortaleza de los ideales, de la amistad y de una problemática social que existe y que hace que hablemos de como un lugar se convierte en tierra de nadie. Estamos muy agradecidos por el apoyo recibido por parte de la Guardia Civil, del Ministerio de Transportes y Movilidad, de la Subdelegación del Gobierno de Cádiz, del Ayuntamiento de Cádiz, de la DGT y de la Andalucía Film Comission, porque sin su ayuda no hubiera sido posible hacerla", reconoce.

Albert Pintó, el director de Tierra de nadie, la define como "una oda a la amistad, una historia centrada en tres personajes que han tomado caminos muy distintos debido a la situación que se está viviendo, desde hace mucho tiempo, en el Sur de nuestro país". "Esperamos que la película sea un reflejo de cómo todo eso está afectando a las vidas de la gente que vive aquí, a sus estructuras familiares y a su modo de vida", anhela.

Albert Pintó

Si por algo se caracteriza el cine de Albert Pintó, es por su innata capacidad para conectar con la audiencia a través de historias llenas de tensión y emoción. Su debut, la aplaudida película de culto Matar a Dios (2017), se llevó el premio del público a la mejor película en el Festival de Sitges. A esta le siguieron Malasaña 32, la tercera película española más taquillera de 2020, y en 2023 Nowhere, un éxito internacional con el que ha batido varios récords mundiales de Netflix, siendo el título (serie o película) de habla no inglés más visto en todo el planeta en 2023.

Además, ha dirigido dos de las series españolas de mayor impacto mundial, La Casa de Papel y su spinoff Berlín, de la que también es productor ejecutivo.

Gracias a su trabajo en Nowhere, La Casa de Papel y Berlín, Albert Pintó ha pasado a ser el único director no estadounidense con títulos tanto entre el top 10 de películas más vistas de la historia de Netflix como entre el top 10 de series más vistas.

Esto También Pasará

Esto También Pasará es el gran proyecto audiovisual liderado por el productor barbateño Álvaro Ariza, quien inicia su trayectoria en televisión como productor ejecutivo de series como Los nuestros o Perdóname Señor (serie más vista en 2017 en Telecinco), apuesta por el cine, a través de la producción y coproducción latinoamericana con la creación de su propia productora Esto También Pasará (ETP), con la que obtiene grandes resultados tanto en España como fuera gracias a sus alianzas internacionales.

Su trayectoria cinematográfica ha ido creciendo y consolidándose con la producción de largometrajes de ficción como La casa del caracol o El refugio, de Macarena Astorga; Lobo Feroz, rodada en Cádiz, de Gustavo Hernández; Sin ti no puedo y De Caperucita a loba, dirigidas por Chus Gutiérrez; El hombre del saco del algecireño Ángel Gómez Hernández, y más recientemente La Navidad en sus manos y La familia Benetón dirigidas por Joaquín Mazón, las cuales han batido récord de taquilla y espectadores en salas.

Además de Tierra de nadie, entre sus próximos estrenos, se encuentran La infiltrada, dirigida por Arantxa Echevarría, y en proceso de rodaje la adaptación al cine de la novela Ya no quedan junglas adonde regresar, de Carlos Augusto Casas, dirigida por Gabriel Beristáin y protagonizada por Ron Perlman, en la que supondrá la primera película de Beristáin como director y con quien ya trabajó en el cortometraje The Caddy.