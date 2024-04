El productor Álvaro Ariza suma un nuevo rodaje a la película que graba en Cádiz

Esto También Pasará, la productora del barbateño Álvaro Ariza, suma las buenas nuevas. Así, si la pasada semana comenzó en Cádiz, en el Puente Constitución 1812, el rodaje del thriller Tierra de nadie, en estos días también ha iniciado la grabación de un nuevo proyecto, Ya no quedan junglas adonde regresar, una película ya anunciada con mucha ilusión por el productor, pues supone el debut en la dirección de un largo del reputado director de fotografía Luis Gabriel Beristáin.

Así, con lo nuevo de Ariza, el cineasta mexicano se estrena como director tras haber trabajado con grandes realizadores como Guillermo del Toro, Derek Jarman, David Mamet o David Ayer, entre otros, y reconocido por su trayectoria como director de fotografía en producciones como Blade II, Black Widow, Iron Man, Encontrarás dragones, Dolores Claiborne, Caravaggio y varias entradas en el Universo cinematográfico de Marvel, incluida la serie de televisión Agent Carter.

Ya no quedan junglas adonde regresar cuenta con un reparto internacional, encabezado por el actor norteamericano Ron Perlman (El nombre de la Rosa, Enemigo a las puertas, Blade II, Hellboy, Sons of Anarchy) al que se suman grandes actores como el mexicano Damián Alcázar (Narcos, La familia Benetón) y la colaboración estelar de Marco de la O (El Chapo) además de la cantante y compositora Natti Natasha.

La película, una producción de Esto también pasará, Ya no quedan junglas AIE y SDB Films con la participación de SGR en asociación con Film Factory y con la colaboración de LKS Next Legal, cuenta también con un reparto nacional de primera línea con Megan Montaner (Sin identidad, La caza, Si lo hubiera sabido, Entre tierras, 30 Monedas), Hovik Keuchkerian (La casa de papel, Reina Roja, 4 Latas, Un amor), Unax Ugalde (Héctor, Los fantasmas de Goya, Drácula), Itziar Ituño (La casa de Papel, Intimidad, Irati) Karra Elejalde (8 Apellidos vascos, Mientras dure la guerra, La vida padre, Airbag, 100 Metros) y Ruben Ochandiano (Lobo feroz, Incidencias, Los abrazos rotos).

El rodaje del filme, con guion de Juma Fodde (Lobo feroz, No dormirás, Frondoso Edén del Corazón, M Is for Miracle, Los Señalados de Dios), se está desarrollando en diferentes localizaciones de San Sebastián y tendrá una duración de seis semanas.

Ya no quedan junglas adonde regresar también supone el reencuentro entre productor, actor principal y director puesto que los miembros de esta tríada ya firmó un primer trabajo juntos, el cortometraje The Caddy.

Sinopsis de 'Ya no quedan junglas adonde regresar'

Según ha trascendido, el nuevo filme de Esto También Pasará (La Familia Benetón, La casa del caracol, Sin ti no puedo, El Refugio, Lobo Feroz, De Caperucita a loba) es una historia que reposa en tres ejes, el amor, la violencia y la venganza a través de El Gentleman, un viejo militar, interpretado por Perlman, combinando el thriller, la acción, y las emociones.

Basada en el libro del mismo nombre de Carlos Augusto Casas, que "enamoró" al productor, como el propio Ariza ha relatado en más de una ocasión, el filme nos presentará a Theo, o el Gentleman, como le llaman algunos, un viejo americano, ex militar, cuya existencia solitaria y miserable transcurre entre los recuerdos de un pasado mejor con su difunta esposa, las horas perdidas en un bar de mala muerte, junto a otros viejos desahuciados, y la llegada de los jueves.

Los jueves son los días en que ve a Olga, una prostituta ucraniana a la que le paga para conversar, recordar lo que fueron y soñar con lo que podrían haber sido. Solo durante esa hora semana, el Gentleman se siente vivo. Pero un día Olga es brutalmente asesinada. Cuatro abogados son los sospechosos y el Gentleman se embarca en una violenta búsqueda de venganza.

El rastro de sangre que va dejando, es seguido por Iborra, una inspectora de policía alcohólica, que atraviesa una crisis matrimonial, y Herodes, un frío y despiadado sicario que sueña con que la fachada de padre de familia que ha construido para ocultar su identidad, se convierta en su verdadera vida. El cruce de estos personajes al límite tendrá un violento desenlace cuando el presente venga a cobrarse las deudas del pasado.

La novela fue galardonada con diferentes premios como el VI Premio Wilkie Collins de Novela Negra,el II Premio Tuber Melanosporum del festival Morella Negra; o el Premio Novelpol 2018 a la mejor novela negra del año, entre otras nominaciones como: Nominado al Premio “Pata Negra” como mejor novela del 2017, Finalista al premio Black Mountain Bossòst a la mejor novela negra 2017, Nominado al Premio Silverio Cañada de la Semana Negra de Gijón 2018, Nominado al Tormo Sangriento Ciudad de Cuenca.