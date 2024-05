“¿El Chato es Cádiz o es Andorra?”

Cádiz se extiende hasta el río Arillo. El término municipal no acaba en la Residencia Militar de Cortadura, por más que a algunos, incluso en el Ayuntamiento, les cueste trabajo aceptarlo. “Ni a los que están ahora ni a los que estaban antes les interesa lo más mínimo esa zona de Cádiz”, dice con amargura José Manuel Córdoba, propietario del Ventorrillo de El Chato, uno de los establecimientos más emblemáticos de la provincia, un templo del buen comer, que ve cómo sus reclamaciones para adecentar sus accesos caen en saco roto. “Para pagar impuestos sí que soy de Cádiz. Yo genero muchos puestos de trabajo, muchos clientes que vienen a la ciudad para comer en mi restaurante. Pago miles de euros al año por tener unas rayas pintadas en el suelo delimitando un aparcamiento exterior, y sin embargo no me hacen ni caso. ¿El Chato está en Cádiz o en Andorra? Estoy harto de que no me hagan caso”, dice.

José Manuel lamenta que el mantenimiento urbano en la vía de servicio es mínimo, siendo generosos. “Cuando sopla el viento y la duna invade todo tardan semanas en recoger la arena. Yo estoy súper agradecido a los chavales que vienen a limpiar, pero no puede ser que cada vez que hay un temporal tenga que llamar 40 veces para que me hagan caso. Si se funden las farolas no las sustituyen. Somos los grandes olvidados”.

Córdoba destaca el interés de Antonio de María, presidente de Horeca, “que es el único que me pregunta cómo llevo mis reclamaciones, pero el resto, nada”.

Advierte José Manuel que la vía de servicio que une la Residencia Militar con su restaurante es “un peligro continuo. Para reponer una señal de tráfico que ha tirado el viento tardan semanas. ¿A quién le pago yo los impuestos? El Ayuntamiento le echa la pelota a Carreteras y Carreteras al Ayuntamiento, y yo en medio. Maltratado por unos y otros, con un montón de empleados. El Chato pertenece a Cádiz, no somos una República Independiente. Pagamos religiosamente y exigimos que nos atiendan como al resto”, proclama.

“El peligro –advierte– de la vía de servicio es cada vez mayor. Aquello no es una calle peatonal, pero hay gente que lo olvida. Van andando, corriendo o en bicicleta por mitad de la carretera, cuando hay coches que van a mucha velocidad. Porque hay una prohibición de circular a más de 50 kilómetros por hora pero que no todos respetan. Ahora, con los coches híbridos que no se oyen, se dan situaciones complicadas. Discusiones, ciclistas que insultan a los conductores pese a haber sido ellos los que se han cruzado delante de sus vehículos. Un disparate todo. Y nadie pone orden. El Eurovelo es una maravilla, pero se han gastado una millonada y se han olvidado que hasta llegar al lugar en el que empieza hay que atravesar una vía de servicio con coches aparcados. ¿Por qué no se crea una zona azul allí y con el dinero que se recaude se arreglen los desperfectos? En la parte más cercana al puente que atraviesa la autovía el empuje de la duna ha arrasado hasta con el acerado, pero parece que da igual. Nadie hace nada. En mi aparcamiento hay ocasiones en que no se puede ni transitar, que parece que los coches están recorriendo el Rally Dakar. Hace unos días una señora se cayó fuera de mi restaurante y me quería poner una reclamación, como si yo tuviera la culpa de que en Mantenimiento Urbano no me hagan caso”.

José Manuel Córdoba insiste en que “lo que yo estoy pidiendo no es una subvención, no es un trato de favor, lo que estoy reclamando es que me traten como a cualquier otro restaurante de la ciudad, que sus accesos sean seguros, que estén limpios, iluminados, porque un día va a ocurrir una desgracia allí y habrá quien ponga el santo en el cielo. Yo lo estoy avisando. A ver es posible que evitemos una tragedia. El Ventorrillo de El Chato tiene el mismo derecho que los demás restaurantes de Cádiz”.