El cartel en la playa de Cortadura en Cádiz que te explica cómo salir de la resaca

Un cartel ha aparecido en estos días cerca del muro de la playa La Cortadura en el que puede leerse claramente: "¡Escápese de la resaca!". Una frase que podría dar lugar a diferentes interpretaciones si estuviera colocado en cualquier otro lugar de la ciudad, sin embargo, el hecho de que esté ubicado en esta playa y en la arena, así como los dibujos e indicaciones que lo acompañan, nos permiten saber que se refiere a la resaca marina, o corrientes marinas.

Puede que el rótulo haya aparecido a razón del fuerte viento que ha golpeado a Cádiz las últimas semanas, o que sea por la inminente llegada de la temporada alta de playa y turistas, puede que haya sido consecuencia de ambas o de ninguno al mismo tiempo. Aunque el hecho de que las indicaciones estén tanto en castellano como en inglés puede ofrecer alguna pista el respecto. Lo que está claro es que el Ayuntamiento de Cádiz, en concreto el Área de Medioambiente, ha colocado un cartel en el que aparece una serie de consejos para evitar las corrientes marítimas o salir de estas en caso de haber quedado atrapados en una.

Cómo salir de la resaca de la playa

Estas indicaciones pueden jugar a lo largo del verano un papel importante, pues son las playas de Cortadura y La Victoria, junto a Santa María del Mar, playas en las que tanto las corrientes como el oleaje pueden jugar una mala pasada en un mal día. Más aún a aquellos visitantes que no conozcan tanto las playas como los gaditanos, a los que tampoco está de más recordarles tener precaución. Unas playas que están abiertas al océano, en las que la marea también juegan un papel fundamental en la configuración del paisaje y pueden coger por sorpresa a aquellos que no estén acostumbrados al flujo de mareas del Océano Atlántico.

En el cartel puede leerse, tanto en castellano como en inglés, dos hilos de advertencias distintos, "Si lo atrapa la resaca" y "Por su seguridad". En la primera aparecen indicaciones como: "No nadar contra corriente". "Nadar fuera de la corriente y a continuación hacia la orilla". "Si no logra escapar manténgase a flote pedaleando". "Si necesita ayuda, grite o agite los brazos". Respecto a la segunda, se ofrecen una serie de consejos tales como: "Usted debe saber nadar". "Nunca nade solo". "Si no está seguro, no se introduzca en el agua". El cartel viene también acompañado de un dibujo que explica el funcionamiento de las corrientes marinas y las directrices de cómo escapar.