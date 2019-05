Todos y todas, ciudadanos y ciudadanas... El uso del lenguaje de género o inclusivo es cada vez más frecuente en la política e instituciones. Hoy preguntamos a los nueve candidatos que concurren a las elecciones municipales si son partidarios de usarlo e, incluso, de promoverlo... También queríamos saber qué opinan los partidos de los talleres de diversidad sexual en los colegios y centros educativos. Estas son nuestras preguntas:

¿Es partidario de hacer uso del lenguaje de género o inclusivo?

¿Está a favor de impulsar talleres de diversidad sexual en centros educativos?

PSOE

Lenguaje de género. Soy partidaria de un lenguaje inclusivo de género, una forma de comunicar que nos represente a todas y a todos y que, por tanto, no genere discriminación. Pensamos en personas y hablamos a las personas, el lenguaje no es algo neutro y nos encontramos con una realidad muy clara: lo que no se nombra no existe, si nombramos únicamente en masculino visualizamos automáticamente y sin pretenderlo solo en masculino. Tenemos una lengua muy rica y podemos usarla de tal manera que pueda ayudar a reflejar una realidad de una manera más igualitaria y justa.

Diversidad sexual. Los talleres no solo sobre diversidad sexual sino también sobre diversidad afectivo sexual son muy importantes para sensibilizar, informar, fomentar el respeto entre todas y todos con un primer objetivo como es la prevención de la LGTBI-fobia. Venimos desarrollando actuaciones diversas de sensibilización y entiendo que se deben potenciar para que todas y todos tengamos la libertad de sentirnos como queramos, querer y amar a quien queramos.

PP

Lenguaje de género. Somos partidarios de la igualdad de oportunidades real. Retomaremos esta lucha después de cuatro años de mucho ruido y pocas nueces. Hay que esforzarse en el empleo. Patricia Cavada ha perdido el programa de inserción laboral Orienta y también ha perdido un programa de prácticas remuneradas en empresa con casi un millón de euros. Reforzaremos el movimiento asociativo con un programa de experiencias compartidas con el colectivo en el resto de la provincia y, por último, reforzaremos la prevención de la violencia de género.

Diversidad sexual. Vamos a impulsar talleres intergeneracionales para que niños y mayores compartan tiempo, experiencias y felicidad. Es muy beneficioso para los ancianos porque mitiga los efectos de la soledad y estimula emocional e intelectualmente y sirve para educar en valores a los más pequeños. Con la participación obligada de docentes, personal sanitario y movimiento asociativo, desarrollaremos talleres de música, pintura, teatro...

Podemos

Lenguaje de género. Es básico y prioritario usar el lenguaje inclusivo. Nosotras, las mujeres, somos la mitad de la población, si no se nos visibiliza, no existimos, y por lo tanto no se hacen políticas en las que cuenten con nosotras. Es el primer paso a llevar a cabo para poder alcanzar la igualdad. El lenguaje inclusivo no significa desdoblar los términos, tenemos muchos recursos lingüísticos para dirigirnos y representar a toda la ciudadanía. (Contesta Lourde Carvajal).

Diversidad sexual. Las personas con identidades de género u orientaciones sexuales no normativas siguen discriminadas en la sociedad. Esta problemática también se refleja en los centros educativos, materializándose a través del bullying. Es básico garantizar dentro de nuestro sistema educativo la información a través de talleres a todo el alumnado y el profesorado.

AxSí

Lenguaje de género. Sí, pero siempre consciente de que la inclusión y la igualdad van mucho más allá de las palabras que se usen. El lenguaje adecuado sin duda suma, pero al final sólo podremos hacerlas reales y efectivas con hechos tangibles. Con medidas pioneras como las que hemos adoptado para que la mujer se incorpore por vez primera a los servicios de mantenimiento de parques y jardines y de limpieza y recogida selectiva.

Diversidad sexual. Estamos a favor de educar y formar desde valores como la igualdad, la libertad de elección y el respeto a la identidad sexual de cada persona. Y estos son unos valores que se han de trasmitir desde la época escolar y que más allá de los colegios han de estar presentes en los hogares isleños y en el Ayuntamiento como administración más cercana.

Cs

Lenguaje de género. El decálogo feminista de Ciudadanos lo deja bien claro. La cuestión no es decir "portavozas", es cambiar políticas. El objetivo de la igualdad no se logra confrontando a los ciudadanos con ideologías caducas, se consigue con políticas públicas efectivas que eliminen las barreras que existen a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Diversidad sexual. Cs es una formación que busca constantemente la libertad la igualdad de todos los ciudadanos y, por ello, siempre hemos reclamado un modelo de sociedad en la que se respeten los derechos de todos independientemente de su orientación sexual. A día de hoy, la discriminación por diversidad y orientación sexual aún sigue existiendo y por eso Cs siempre ha defendido medidas reales y eficaces para evitar este tipo de violencia. Abogamos por la educación como mecanismo para evitar este tipo de situaciones y es necesario fomentar los valores de respeto a la persona, la tolerancia, el valor de la diversidad y prevenir cualquier tipo de discriminación.

IU

Lenguaje de género. Sí. El uso de un lenguaje no sexista es un compromiso con la transversalidad de la perspectiva de género que va a determinar las medidas y decisiones políticas de Izquierda Unida. Se ha avanzado mucho y aún queda mucho camino por recorrer en este sentido.

Diversidad sexual. Vamos más allá. Izquierda Unida incluirá la diversidad educación afectivo-sexual y familiar en los programas de formación que ponga en marcha este Ayuntamiento. En especial, señalamos como sus destinatarios al alumnado de centros escolares, al personal docente, al personal funcionario o técnico del Ayuntamiento, y a la Policía local y nacional de nuestra localidad, tanto en conceptos básicos y como en la detección y denuncia de delitos de odio.

Vox

Lenguaje de género. No. Y además es un error lingüístico no usar el genérico. La Real Academia ya ha llamado la atención sobre ello. Pero en definitiva se trata de uno de esos detalles en los que muchos se han dejado llevar por los complejos y las modas que vinieron de la mano del feminismo radical. El lenguaje inclusivo es otra estupidez más. Lo que hay que hacer es defender una igualdad real, y dejarse de gestos o postureos (en este caso linguísticos) que sólo tapan la incapacidad y falta de principios reales.

Diversidad sexual. No. En la práctica se han convertido en talleres de adoctrinamiento ideológico o sexual con contenidos absolutamente inapropiados, Y en muchos casos son impartidos sin informar a los padres. Los talleres o clases al margen de lo académico deben transmitir principios básicos de respecto y bondad y deben impartirse con comunicación o en colaboración con los padres, que son los verdaderos directores de la educación y formación de sus hijos y siempre deben ser informados.

Solo San Fernando

Lenguaje de género. Preferimos usar el término lenguaje inclusivo a lenguaje de género. En cuanto al uso del mismo, abogamos por usar palabras que engloben a ambos géneros, como ciudadanía, vecindad... y procurar usar el lenguaje inclusivo cuando sea necesario nombrar a vecinos y vecinas. Eso no quiere decir acabar de manera absoluta con el masculino genérico pero sí ir reduciendo su uso en la medida de lo posible, sin que el discurso caiga en la constante repetición de términos o se alargue en exceso. De esta manera se logra una combinación entre el sentimiento de representación e inclusión.

Diversidad sexual. Consideramos vitales estos talleres, especialmente en una época en la que vemos una regresión de algo que parecía estar casi superado, como por ejemplo la lgtbfobia. Hay numerosos mensajes de los que no somos conscientes –canciones, series, películas, actitudes diarias– y debemos enseñar a tener una discriminación crítica. Especialmente en la diversidad sexual, la dependencia emocional y la mujer.

Falange

Lenguaje de género. Más allá de ideologías, hay que respetar lo que nos dicen los expertos en lenguaje, y actualmente la máxima autoridad en esta materia es la Academia de la Lengua y los catedráticos de Lengua de las universidades, que se postulan en contra de la segregación en géneros en el lenguaje. Cuando es masculino es masculino, cuando es femenino es femenino y cuando es genérico, es genérico...

Diversidad sexual. Es en clase de biología donde se debe estudiar todo lo relacionado con la sexualidad desde un punto científico no ideologizado, y desde ética donde se debe estudiar el respeto a la diversidad, pero talleres controlados por una postura es crear confusión y manipular.