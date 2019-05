Hoy le hemos preguntado a los nueve candidatos que se presentan en estas elecciones municipales por un tema que está en el punto de mira de los vecinos: la limpieza. O, mejor dicho, sus carencias. Aunque en los próximos meses está previsto que se ponga en marcha el nuevo contrato y sus anunciadas mejoras no hemos querido desaprovechar la oportunidad para que nos cuenten cómo solventarían este problema y qué medidas proponen para impulsar el reciclaje.

Estas son las preguntas que les hemos trasladado:

¿El problema de la limpieza se arregla con más barrenderos?

¿Cómo promovería el reciclaje entre los isleños?

PSOE

Limpieza. Se soluciona con un nuevo contrato de limpieza que incorporará más horas para adaptarlas a las necesidades actuales de la ciudad, así como la incorporación de nueva maquinaria y vehículos de limpieza, nuevos contenedores y más y mejores papeleras. Este nuevo contrato es ya una realidad y en escasos días se firmará una vez que se cumpla el plazo de exposición pública, por lo que la ciudad en las próximas semanas disfrutará de un cambio trascendental y muy visible que responde así a una de las mayores demandas de la ciudadanía. Estoy convencida además de que una vez que mostremos que desde el Ayuntamiento damos solución a este problema será mucho más fácil desarrollar las campañas de concienciación que también son necesarias para que entre todas y todos consigamos que San Fernando sea la ciudad más limpia del entorno.

Reciclaje. Es necesario incorporar el concepto de economía circular en la gestión de nuestros residuos, rediseñando todos nuestros procesos. Por eso hay que actuar de inmediato y con una visión muy ambiciosa a largo plazo. La inversión en mejora del sistema de reciclaje y las médidas de concienciación son necesarias, pero no suficientes si queremos implicarnos activamente en la lucha contra el cambio climático. Me comprometo a acometer un proyecto piloto de implantación de un sistema de economía circular que nos permitirá trasladar a toda la ciudad de forma planificada y eficiente un sistema de aprovechamiento de recursos donde se prioriza la reducción, la reutilización y el reciclaje de los elementos.

PP

Limpieza. El problema de la limpieza se soluciona con un buen contrato y no lo tenemos. El aprobado por los socialistas y andalucistas mantiene el actual modelo fracasado, no garantiza el control de la limpieza ni de las subcontrataciones de servicios y no ha tenido en cuenta la revisión de precios, de manera que no es suficiente para hacer frente a contrataciones ni para mejorar las condiciones de los empleados. Proponemos un incremento de recursos económicos; más y mejor control del servicio, con objetivos de limpieza; refuerzo especialmente en las barriadas y planes de choque y conseguir una mayor concienciación de los ciudadanos.

Reclicaje. Sólo se puede potenciar el reciclaje si se presta un buen servicio. Depende, como la limpieza, de un buen contrato. También hay que ponerlo fácil, con recogida móvil por barriadas de plástico, papel, vidrio y aceite usado. Es necesaria y urgente la puesta en marcha del punto limpio y reforzar el servicio de recogida de enseres.

Podemos

Limpieza. Habría que hacer un estudio para ver si el problema radica en la falta de personal. Aun así, el principal problema que observamos es que hay una atención desigual a las distintas zonas de la ciudad. Sin duda, hay menor intensidad y regularidad del servicio de limpieza en los barrios de la periferia: Bazán, Constitución, Casería, San Nicolás, Camposoto...

Reciclaje. Es un reto importante. Una de las principales causas de que se recicle poco es porque el vecino piensa que después todos los residuos se mezclan y el reciclaje no sirve de nada. Hay que mostrarles que eso no es así. Deberíamos poner contenedores itinerantes. También intensificaremos la sensibilización en colegios y hostelería. Incluso planteamos sustituir las botellas de plástico que se usan en los actos del Ayuntamiento (como en los plenos) por jarras de agua.

AxSí

Limpieza. No sólo con más barrenderos. He liderado la adjudicación de un nuevo contrato de limpieza que incluye numerosas mejoras y que entrará en marcha en los próximos meses. Era necesario que San Fernando estuviese más limpia y por eso hacer realidad este contrato ha sido una prioridad para mí. Hablamos de mejoras como un considerable aumento del personal y del parque móvil y de maquinaria; de más baldeo, de más barrenderos, de la incorporación de la mujer a este servicio; de un plan de limpieza intensiva en barrios...

Reciclaje. He de destacar el compromiso de los isleños, cuyas medias por habitante siempre superan la andaluza y nacional. Prueba de ello son galardones como la Pajarita Azul. Desde el nuevo servicio potenciaremos el reciclaje duplicando los medios y con medidas como el Punto Limpio en Camposoto, puntos limpios móviles y contenedores para textiles y aceites.

CS

Limpieza. En Ciudadanos creemos que las campañas de concienciación son muy necesarias, sobre todo, en los centros escolares. Los más pequeños son verdaderas esponjas que luego transmiten lo que han aprendido en sus hogares. Nosotros incluso presentamos en el pleno una propuesta pidiendo la instalación de máquinas de Vending inverso para incentivar el reciclaje entre los isleños. Una fórmula que funciona muy bien en otros países europeos y que consigue reutilizar el mayor número de envases en una “segunda vida” e incentivan económicamente a las personas que reciclan

IU

Limpieza. Con más personal. Sí. Además, desde IU tenemos claro que el problema se soluciona con una plica consensuada y participada con los agentes sociales y sindicales; con fiscalización del contrato y el control del gasto de forma pública. Defendemos la recuperación de la gestión del servicio por parte del Ayuntamiento.

Reciclaje. A través de pedagogía, campañas informativas y, sobre todo, que a la ciudadanía le llegue el beneficio social, medioambiental y económico del reciclaje. El reciclaje puede servir para cumplir con el pago de la tasa consorcial de recogida de residuos orgánicos desde el Ayuntamiento y que no recaiga a la ciudadanía como ha estado pasando. Es necesario, además, contar con un Observatorio Medioambiental dentro del Consejo Municipal de Desarrollo Sostenible.

Vox

Limpieza. Se soluciona limpiando, baldeando de forma frecuente, utilizando maquinaria en buen estado. Se soluciona fiscalizando y controlando la ejecución del contrato de la limpieza, y dejando claro a la empresa que, en caso de incumplimiento, perderá el contrato. Es importante además que haya actuaciones de limpieza especiales tras los eventos que se celebren, y para días tales como el mercadillo de los jueves.

SSF

Limpieza. No solo con más barrenderos pero sí es un punto muy importante: la plantilla está sobrepasada y no cubre toda la ciudad. Hay que prestar atención a otras cosas como la mejora de los camiones de basura y un adecuado equipamiento para los trabajadores. Es obligatorio crear conciencia, es algo que hay que trabajar en cada centro escolar. Otra de nuestras propuestas es situar cabinas prensadoras de basuras en mercados.

Reciclaje. Primero aumentando el número de bombos a lo largo de la ciudad y procurando que en todas partes haya uno de cada. En segundo lugar también necesitamos concienciación, es muy necesario normalizar el hecho de separar las basuras. Sería buena idea fomentar el modelo de pequeño comercio en el que se lleven a la tienda botellas retornables, bolsas... Así además movilizaríamos la economía de barrio. También copiar formatos de varios países europeos en los que se devuelve dinero por retornar ciertos envases, bien en descuentos o en efectivo.

Falange

Limpieza. Que aumente el número de barrenderos es positivo, pero seguramente no suficiente. Está la acumulación de excrementos de paloma en algunas calles, que necesita baldeo y frotar. Algunos solares son usados como vertederos, lo que atrae plagas. Estos puntos deberían ser limpiados y vigilados. Y por último, el problema de cada verano, las cucarachas y ratas, que necesita un control efectivo.

Reciclaje. Para que los vecinos estén dispuestos a hacer el esfuerzo de reciclar en sus casas, primero el Ayuntamiento isleño debería poner en conocimiento de estos como gestiona los residuos. Actualmente muchos isleños piensan que todo termina en el vertedero.