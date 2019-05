Dos fiestas, una en auge y otra en declive. La primera, Halloween, una costumbre importada y, la segunda, el Cerro, una tradición que se va perdiendo año tras año. Hoy hemos querido confrontarlas y preguntarle por ellas a los nueve candidatos que aspiran ser alcalde de San Fernando. Estas son las cuestiones que les hemos planteado y sus respuestas:

Halloween ¿Es partidario de invertir para promocionar esta fiesta en auge?

El Cerro ¿Qué plantea con respecto a la tradicional romería?

PSOE

Halloween. Estoy convencida de que desde lo público tenemos que invertir en todas aquellas fiestas y eventos que generen actividad económica en San Fernando, no en vano, la creación de empleo es el eje angular que marca el cambio de rumbo que hemos marcado para convertir a San Fernando en una ciudad de oportunidades. Teniendo claro lo anterior, Halloween ha permitido referenciar a nuestra ciudad a nivel nacional como un destino de ocio destacado en esta festividad, así hemos visto como Iberia, por ejemplo, vendía sus vuelos a Jerez para visitar a "toda una ciudad tematizada de Halloween" como ellos indicaban en su revista y web. Potenciando nuestras fiestas invirtiendo desde lo público para referenciar a nuestra ciudad conseguiremos atraer inversión privada que sirva de palanca para la generación de empleo.

El Cerro. La Romería del Cerro tenemos que recuperarla como un espacio de convivencia de los isleños, especialmente a través de la participación de las entidades vecinales y colectivos implicados en la celebración de esta tradicional festividad. Nuestra romería además debe servir para poner en valor mediante actividades dirigidas a toda la familia nuestro patrimonio arqueológico del Cerro precisamente, potenciar la actividad ecuestre y actividades medioambientales para que especialmente los más pequeños se eduquen bajó valores de respeto al medio ambiente. Los responsables políticos municipales tenemos la obligación de consolidar y potenciar nuestras tradiciones ya que, en definitiva y en gran parte, son las que nos han llevada a ser lo que somos como ciudad.

PP

Halloween. Mi gobierno impulsó la celebración de Halloween, idea original de vecinos y hosteleros de Camposoto a los que habrá que devolver, por cierto, el protagonismo perdido en las últimas ediciones con Patricia Cavada. Para potenciarla es necesario mejorar la promoción. Lo que sí entra en nuestros planes es incrementar los recursos para las hermandades y cofradías; ampliar la presencia del Carnaval a las barriadas contando con la Plaza del Rey como punto neurálgico; impulsar la presencia del toro y el caballo en la Feria y rebajar el coste del montaje de Casetas; y convertir el 24 de Septiembre en la gran fiesta isleña.

El Cerro. Patricia Cavada ya ha demostrado que no le gusta la romería y sólo ha puesto trabas, incluso suspendió una edición por lluvia aunque no cayó una gota. vamos a impulsar la Romería, con la implicación municipal y dándole protagonismo a los vecinos tanto en la propia fiesta como en la rehabilitación del entorno y la ermita.

Podemos

Halloween. Desde la candidatura que represento pensamos que debemos de potenciar todas las fiestas. En concreto, ésta es una que está en auge y que se centra fundamentalmente en los niños, algo que es de alegrarse porque hay pocas iniciativas centradas en ellos. Por lo tanto, pensamos que hay que potenciarla.

El Cerro. Es una de las fiestas específicas de La Isla y una de las que, lamentablemente, van a menos. Por eso, hay que cuidarla y mimarla. Hace falta invertir más esfuerzos del Ayuntamiento en su promoción.

AxSí

Halloween. Sí. Es indudable que Halloween, es una fiesta que ha calado hondo, especialmente entre los más pequeños, y que se ve traducida también en una velada de mayor actividad económica y hostelera. Halloween tendrá sus detractores y sus defensores, pero la realidad es que es un éxito que beneficia la ciudad y por eso hemos de apoyarlo desde lo municipal.

El Cerro. Pues recuperarla y potenciarla Es una fiesta que forma parte de nuestra memoria sentimental y de ciudad y que ha ido perdiendo su espíritu durante los últimos años. Y lo haremos de la mano de las peñas y entidades de la ciudad, sumando sus esfuerzos y dándoles el protagonismo que merecen y también teniendo en cuenta a la comisión pro-restauración de la ermita del Cerro. Entre todos la romería del Cerro volverá a ser lo que era.

Cs

Halloween. Cs dice sí al fomento y promoción de este día pero con control en el gasto. Creemos que tiene que ser los isleños y los visitantes quienes recreen un ambiente de terror en toda la ciudad fomentando su participación e. Vamos a impulsar un concurso de disfraces y de calles tematizadas. Además, en la actualidad la organización presenta situaciones muy fuertes de terror para los niños. Proponemos áreas pensadas para celebrar este día con los menores.

El Cerro. Durante este mandato, la romería ha sido una de las celebraciones que más ha perdido. Cs quiere que la alegría de esta romería vuelva a ser un reclamo para los propios isleños. Una agenda dinámica y con diversidad de eventos es necesaria. Además, debemos poner en valor la Ermita de los Mártires. Muchos isleños no conocen la sede de los copatronos, San Servando y San Germán y por ello ciudadanos propone visitas y recorridos culturales durante la festividad para dar a conocer nuestra propia historia.

IU

Halloween. Esta fiesta, ciertamente, se está consolidando en nuestra ciudad, pero con un modelo aún muy centralizado a pesar de la elogiosa labor que se desarrolla en la zona de Camposoto, que debe servir de ejemplo para que esta festividad sea más participativa en su organización, y que los beneficios y disfrute lleguen a toda La Isla. Hay que aprovechar toda oportunidad que contribuya a la diversión como parte de la convivencia entre la ciudadanía y quienes nos visitan, desde el respeto y la alegría.

El Cerro. Tras escuchar las demandas de la asociación de vecinos de la zona, IU considera oportuno apoyar la celebración esta tradición popular, al igual que hemos mostrado nuestro compromiso con la recuperación patrimonial de la ermita. Sin entrar en el carácter religioso que ha de quedar al margen de lo institucional, muchos recordamos el Día del Cerro como un día de convivencia y respeto entre la ciudadanía que lamentablemente los gobiernos municipales no han querido recuperar y potenciar.

Vox

Halloween. Es cierto que Halloween es una fiesta que cuenta con cierto respaldo actualmente, sobre todo en Camposoto. Respetando la libertad de cada uno, desde Vox procuramos potenciar tradiciones propias y por ello nos gustaría recuperar la fiesta de los Tosantos. No estamos a favor de perder nuestras costumbres a base de invertir dinero público para importar otras.

El Cerro. Procuraría que el parque y el entorno del Cerro fuese más atractivo y estuviese más cuidado. Respaldaría la restauración de la ermita y explicaría a los más jóvenes la historia y tradiciones del Cerro. Creo que así San Fernando recuperaría ese momento y lugar de encuentro de los isleños. Ese lugar, por tradición e historia, merece serlo de encuentro permanente de los vecinos de San Fernando, y cómo no, con su día especial para la romería, la cual debería ser dada a conocer para visitantes foráneos. Además sin duda que los vecinos y los isleños en general agradecerían que recuperásemos una zona que incomprensiblemente se encuentra hoy día tan degradada.

Solo San Fernando

Halloween. En los últimos años San Fernando ha conseguido convertirse en un referente en la provincia en una fiesta que, hasta entonces, no tenía referente en ningún lugar. Por lo tanto creemos que es bueno mantener la fiesta al alza como hasta ahora, especialmente por el turismo y el ocio local que se mueve en torno a él. No obstante, no son pocas las personas que reclaman que mantengamos nuestras tradiciones, celebremos o no Halloween, y es por ello que deben ser escuchadas y potenciar también nuestras fiestas de toda la vida.

El Cerro. Además de mantenerla, potenciarla también organizando algo a la llegada de la misma a la ermita. En muchos otros sitios se organizan pequeñas ferias, convivencias, etc... Se trata de preguntar a la ciudadanía y ampliarla con la opción que más guste.

Falange

Halloween. Somos partidarios de fomentar las fiestas tradicionales, sobre todo desde los colegios, para los más pequeños, porque tiene una cultura y personalidad propia, digna de ser transmitida y promovida. En cualquier caso, en el Consejo Municipal al que aspiramos se dará voz a todas las propuestas.

El Cerro. El cambio de fiesta local por el 24 de septiembre sumado al desapego de los gobiernos locales han llevado a su declive. Organizaríamos actividades para los colegios. Pero es fundamental un proyecto de reforma de dicho espacio, que incluya la completa renovación del mobiliario urbano, que ha sufrido dejadez y vandalismo, y un plan de arbolado.