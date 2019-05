Ha sido uno de los temas del mandato, el más sonado en lo que a juventud se refiere. Se trata de las salas de estudio y de las demandas de los estudiantes al respecto. Para el PSOE, por ejemplo, es uno de sus grandes proyectos electorales, si bien la mayoría de las siglas que se presenta a las elecciones municipales apuesta por otro modelo: el de las pequeñas salas de estudio repartidas entre distintos puntos.

Estas son las preguntas que hoy le hemos trasladado a nuestros candidatos:

¿Qué propone para impulsar el ocio juvenil?

¿Cree que son necesarias en la ciudad más salas de estudio?

PSOE

Ocio Juvenil. La cultura, la música, los eventos, los festivales y en general la dinamización de la ciudad permitirán a los jóvenes disfrutar de una ciudad viva. Festivales como el Meridiano Cero, See You Sun y 40 principales en la playa de Camposoto, la Batalla de los Gallos celebrada este fin de semana son ejemplos de estas apuestas que referencian a San Fernando. El dinamismo de la hostelería con una oferta cada vez mayor y mejor de ocio nocturno hacen que no sólo nuestros jóvenes no tengan que salir a otras ciudades sino que los jóvenes de nuestro entorno encuentran aquí esa ciudad en la que compartir diversión con los amigos. En los próximos años vamos a apostar por una zona de ocio frente al Parque Natural, el paseo de La Magdalena contará con un paseo marítimo que combinará actividades de gastronomía, deporte y ocio. Además nace un nuevo concepto de playa, con un paseo marítimo sostenible y adaptado al Parque Natural, con nuevos chiringuitos más atractivos que servirán de proyección de la playa como un espacio de turismo y ocio..

Salas de estudio. Se construirá una nueva gran sala de estudios en el Parque Almirante Laulhé con capacidad para 300 estudiantes. Será una gran sala, innovadora, atractiva, en un enclave céntrico donde los espacios verdes juegan un papel fundamental para que los estudiantes se sientan a gusto tanto en el propio edificio como en su alrededor. Un espacio luminoso, amplio y confortable, con una conexión wifi potente, con un mobiliario y unas conexiones a red eléctricas adaptadas nuestro tiempo. Además se incrementará aún más el horario de la sala de estudios de la calle Alsedo y de las bibliotecas.

PP

Ocio juvenil. La clave está en involucrarlos en la confección de la agenda de ocio. Para el PSOE y AxSí, los jóvenes solo sirven para hacer colas en los aularios; para el PP, están para que, junto al Ayuntamiento, hagan grande La Isla. Hay que aprovechar el talento y facilitarles la organización de eventos musicales, culturales, deportivos. Hay que remodelar la Casa de la Juventud. Hay que invitarles a participar de los otros espacios que proyectamos en torno a la escultura, música, pintura y moda, en el Castillo; las letras, en Real 63; y la investigación en Casa Lazaga.

Salas de estudio. Habilitaremos al menos tres más, en el centro, Camposoto y Casería. Los dotaremos personal, acordaremos con los usuarios los horarios y garantizaremos recursos materiales y la mejor conexión a internet. Es nuestro compromiso. No queremos ver colas como las que hemos visto con Patricia Cavada, ni queremos que falte hasta papel higiénico como ha pasado con el Gobierno del PSOE y andalucistas.

Podemos

Ocio Juvenil. El primer elemento imprescindible es impulsar el Consejo de la Juventud para contar activamente con las opiniones de los y las jóvenes que quieren proponer proyectos. Junto a eso, vemos necesario impulsar la construcción de una sala de arte y música que sea gestionada por la propia juventud activa de La Isla.

Salas de estudio. Claro que hacen falta salas de estudio. Nosotros en 2018 proponíamos al menos tres salas nuevas: en Constitución, Casería y Bazán. Es necesario apostar por tener una red de salas de estudio en los barrios periféricos que es lo que han estado exigiendo los y las estudiantes con sus propuestas durante 4 años contra el PSOE.

AxSí

Ocio Juvenil. Nuestro proyecto de ciudad contempla la creación de un auditorio cubierto polivalente en La Magdalena con un aforo mínimo para 5.000 personas. Actuaría como Caseta Municipal durante la Feria, pero el resto de días del año albergaría todo tipo de actividades, muchas de ellas orientadas a los jóvenes, desde conciertos a salones del cómic o del manga. Por otro lado, el ocio joven también será protagonista en nuestras propuestas para La Magdalena y Polvorines.

Sala de estudio. Sí. Y vamos aún más allá. Es necesario poner en marcha una Red Municipal de Espacios de Estudio. Planteamos ubicar en una parcela municipal del Parque del Barrero el aulario priorizado por los isleños en los Presupuestos Participativos, transformar en espacio del colegio Virgen del Carmen, hoy en desuso, y ampliar el Centro Cívico Hermana Cristina.

Cs

Ocio juvenil. Hay que impulsar las asociaciones y colectivos juveniles, dotarlas de medios y crear espacios donde puedan reunirse, trabajar y dar forma a sus ideas. Los jóvenes necesitan medios para hacer realidad sus proyectos y políticos que escuchen sus demandas. Tenemos que trabajar para atraer actividades: conciertos, actividades deportivas, el ocio de las fiestas... San Fernando tiene mucho margen de mejora en juventud y Ciudadanos será el partido que, junto a los jóvenes, convertirá La Isla en una ciudad activa, dinámica y con una oferta de ocio diversificado para todos y todas las edades.

Salas de estudio. Definitivamente sí, son muy necesarias. Creemos que el Consistorio tiene espacios desaprovechados en diferentes puntos. Queremos sacar partido a esos lugares infrautilizados. Nuestra idea es dinamizar y mejorar las condiciones de las bibliotecas y salas de estudios para poder satisfacer la demanda y que éstas estén al alcance de toda la ciudadanía. No vamos a prometer macroproyectos que sólo den cobertura a una parte de la ciudad.

IU

Ocio juvenil. Desde Izquierda Unida consideramos que solo hay un camino y es escuchando a la juventud y dándole las herramientas necesarias para que puedan intervenir directamente. Proponemos potenciar un Consejo de Participación Joven cuyo funcionamiento permita acaparar y dar respuestas a cuantas inquietudes y propuestas planteen. Con voz propia y con capacidad de decisión en los presupuestos participativos.

Salas de estudio. Sí. Abogamos por nuevas salas de estudio, por distritos y con horario y servicios adaptados a las demandas de sus usuarias y usuarios. Es vergonzoso que haya estudiantes que tengan que ir a otros municipios para poder preparar su futuro.

Vox

Ocio juvenil. Los jóvenes demandan una ciudad agradable y bien cuidada. Es importante atender el estado de la zona de la Magdalena, poner más bancos, mesas y mobiliario en parques y jardines. Potenciar el deporte como diversión, impulsando convenios con la administración educativa para el uso de centros escolares. Debemos fomentar los deportes náuticos y añadir un plus de seguridad en las zonas de encuentro para jóvenes.

Salas de estudio. Absolutamente ,sí. Los jóvenes nos han transmitido en varias ocasiones que este asunto les preocupa enormemente. Es lastimoso que tengan que desplazarse a otras ciudades para encontrar un lugar donde poder estudiar. Es prioritario que atendamos este asunto. A ello Vox añadirá un mayor número y horarios de autobuses al campus universitario de Puerto Real y ayudas para transporte. Además daremos apoyo y ayuda a la formación en lenguas extranjera apoyándonos en la Escuela Oficial de Idiomas.

SSF

Ocio juvenil. Primero, aprovechar la playa con conciertos y eventos musicales bien sean en los chiringuitos o en el aparcamiento. También sacarle partido al paseo de La Magdalena y a La Casería con eventos acuáticos (kayak, piragua…). Y dar vida joven al centro: no basta una Noche Blanca, hay que ampliar esas actividades al público joven ganas de no desplazarse a localidades permitiendo mayores horarios de apertura. También cuscar una ubicación e inversores para una gran discoteca que pueda albergar tanto aire libre como interior para aprovechar todo el año. Y Aumentar otro tipo de ocio con un buen salón manga o eventos como el Survival Zombie, entre otros.

Salas de estudio. El sí es rotundo. No se puede permitir que para algo vital como es estudiar haya problemas, hay que ampliar horarios y salas de estudio, que además cuenten con un buen wifi que permita trabajar en línea sin problemas. No creemos necesaria una mega biblioteca. Además la creación de estas salas supone un gran impulso para los pequeños comercios colindantes.

Falange

Ocio juvenil. Los jóvenes no son un colectivo homogéneo, por el contrario, sus inquietudes son ricas y diversas. Unos viven con pasión la música, otros dedican cada minuto de su tiempo libre al deporte con la ilusión de convertirlo en su forma de vida, los hay amantes de la literatura o de los wargames. Lo mejor que podemos hacer es ponernos a su disposición para colaborar con ellos y facilitarles recursos.

Salas de estudio. Esta ha sido una reclamación que se ha dado ya por parte de los usuarios isleños, la cual ya apoyamos en su momento y seguimos apoyando. Creemos que hacen falta más salas de estudio, y que las existentes se pueden optimizar, ampliando su número de plazas y sus horarios.