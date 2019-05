Llevamos meses hablando de la tasa consorcial por el tratamiento de residuos, de si la paga el Ayuntamiento o los ciudadanos, de las notificaciones que van llegando a cada casa. A las puertas de unas nuevas elecciones municipales, te contamos lo que opina al respecto cada una de las candidaturas que se presenta.

Estrenamos así la sección El Diario pregunta con estas dos cuestiones:

- ¿Es partidario de aplicar esta tasa directamente a los ciudadanos?

- ¿Bajaría el IBI o algún otro impuesto?

PSOE

La tasa. La tasa consorcial que fue aprobada por Loaiza cuando era anterior alcalde debe ser asumida por el Ayuntamiento y no repercutirse a la ciudadanía varios años después. La alcaldesa, Patricia Cavada, ha notificado reiteradamente al Consorcio Bahía de Cádiz que el Ayuntamiento asumirá el pago, de la misma forma que ha trasladado la decisión de que no se aplique en el futuro la tasa en San Fernando y así como nuestra salida del Consorcio.

¿Bajar el IBI? Frente a la actuación del gobierno anterior que subió el IBI un 10% , durante el gobierno de Patricia Cavada los socialistas hemos bajado el tipo impositivo en un 18% siendo sensibles a la situación económica y social que aún seguimos teniendo en San Fernando. Por otro lado, continuaremos bonificando y bajando impuestos a quienes tienen menos recursos y todos aquellos impuestos vinculados a la creación de actividad económica y a la creación de empleo, a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y a la protección del medio ambiente.

PP

La tasa. El compromiso de José Loaiza y del Partido Popular de San Fernando es suprimir la ‘tasa Cavada’. De hecho, durante los años en los que estuvo en la Alcaldía el Ayuntamiento asumió directamente el coste del tratamiento de los residuos sin revertirlo en los ciudadanos. No estamos de acuerdo con el impuesto de nueva creación del PSOE, que obliga a los isleños a pagar más, justo cuando al gobierno local le han sobrado casi 20 millones de euros.

¿Bajar el IBI? El PP llevará a cabo una súper rebaja del IBI que permitirá ahorrar al conjunto de los ciudadanos hasta 1,7 millones de euros. Lo planteamos en Pleno porque hay margen y tuvimos el ‘no’ del PSOE. Pero es justo. Además, recuperaremos la bonificación del 90% en la plusvalía por la herencia de vivienda. Hay que recordar que con el PP, si heredabas una casa, pagabas 400 euros; Ahora, con el PSOE, se pagan 4.000.

Podemos

La tasa. La tasa consorcial es injusta y su pago retroactivo una demencia para la clase trabajadora. Ya lo dijimos cuando el PP creó la tasa en Diputación y lo decimos hoy cuando el PSOE desde el Ayuntamiento no parece ser firme en su cumplimiento de cubrir dicho impuesto con el presupuesto municipal. Lo decimos alto y claro: hay que frenar la tasa y no hacer pagar a las clases populares los desastres de sus gobernantes.

¿Bajar el IBI? Los servicios públicos como la vivienda pública, la ayuda a domicilio o las ayudas sociales se costean gracias a los impuestos. Y nosotros estamos a favor de los servicios públicos, de su mejora y de su potenciación. Somos partidarios de ampliar el parque público de viviendas, de mejorar las ayudas sociales… Estamos en contra de los recortes en lo público. Pero lo importante es tener claro que estamos a favor de impuestos progresivos: que pague más quien tiene más, que pague menos quien tiene menos. Estamos a favor de una política redistributiva, no de que las clases populares se desangren con impuestos.

AxSí

La tasa. No. Entendemos que lo lógico y adecuado es volver al sistema anterior, en el que era el propio Ayuntamiento el que, a través de una partida de su presupuesto, asumía esta tasa directamente sin que repercutiera en los ciudadanos.

¿Bajar el IBI? Lo prioritario es trabajar para congelar este tipo de impuestos y, en el caso de que la evolución del presupuesto municipal lo permita, estudiar una reducción de los mismos. A este respecto hay que destacar el esfuerzo que llevamos realizando desde hace varios años para que, a pesar de la subida del valor catastral por parte del Estado, los isleños no hayan tenido que afrontar una subida del IBI. Velamos por el bolsillo de los isleños y por su economía familiar.

Cs

La tasa. Nuestra postura siempre ha sido clara, creemos que el Ayuntamiento tiene que buscar la fórmula legal para que sea el Consistorio y no los ciudadanos quienes paguen esta tasa. Ya esta bien de cargar en el bolsillo de los isleños los "inventos" del Partido Popular y el Partido Socialista. No olvidemos que la tasa se aprobó con Loaiza de presidente de Diputación y que hoy a los isleños se le acumula el pago de tres años de esta tasa por desidia del gobierno de Cavada.

¿Bajar el IBI? Durante los últimos años Ciudadanos siempre ha intentado, a través de alegaciones a las Ordenanzas Fiscales, la bajada del IBI. Siempre hemos obtenido el informe negativo del interventor. Ciudadanos no vende humo, vende realidades, por lo tanto esperaremos a estar dentro del gobierno local para hacer un estudio exhaustivo y no engañar a los isleños. Es decir, tenemos muy claro que analizaremos la bajada de tasas e impuestos, potenciaremos la creación de empresas y la generación de puestos de trabajo.

IU

La tasa. No. Desde Izquierda Unida entendemos que dada la negligencia de Loaiza y Cavada en esta gestión, el carácter retroactivo de esta tasa debe ser afrontada subsidiariamente por el Ayuntamiento. Entendemos que el pago mensual de esta tasa debe hacerse vía reciclado. No hay que olvidar la responsabilidad de la oposición al no haber exigido la auditoría de este servicio. Izquierda Unida a nivel provincial mostró ante el Consorcio su oposición a que el cobro de esta tasa se impusiera a la ciudadanía.

¿Bajar el IBI? Habría que auditar y revisar el pago del IBI en la ciudad (cosa que el Gobierno local no ha hecho, ni la oposición lo ha exigido). Cualquier impuesto tiene carácter progresivo. Por tanto, el IBI estará supeditado a una revisión según ingresos en cada inmueble, con posibilidades de descuentos de hasta el 50% en casos de emergencia social y mayor flexibilidad en el pago. Izquierda Unida revisará la existencia de justicia social en la progresividad de impuestos y tasas, ajustando cada importe a un nuevo baremo que será el resultado de un estudio profundo de la gestión impositiva que el Ayuntamiento de La Isla viene aplicando.

Vox

La tasa. No tal como se pretende actualmente por la Administración, ya que se trata de una tasa mal planteada, y de dudosa legalidad. Toda tasa debe ser establecida por la Administración competente, y calculada de forma justa en proporción a un servicio efectivamente prestado. No parece que actualmente se cumplan estos requisitos. El Partido Popular creó este problema en el año 2014 y las demás fuerzas políticas tampoco han sabido gestionar bien este asunto.

¿Bajar el IBI? Sí. Precisamente desde Vox pretendemos bajar todo lo posible la presión fiscal, y hacerlo especialmente a aquellos que afrontan más necesidad. Ello será posible si acabamos con los gastos inútiles, tal como por ejemplo acabando con las asignaciones a los grupos políticos y eliminando los cargos de confianza. Pretendemos bajar el IBI priorizando a las familias numerosas, así reducir la carga fiscal a los empresarios y emprendedores. También es importante reducir el impuesto de plusvalía municipal, a fin de aliviar la carga en caso de venta de inmuebles.

Solo San Fernando (SSF)

La tasa. No, desde Solo San Fernando (SSF) no somos partidarios y, aunque somos conscientes que es una medida europea y no de decisión estrictamente local, haremos todo lo posible para que la repercusión de dicho impuesto no recaiga sobre la ciudadanía.

¿Bajar el IBI? Nos encantaría poder hacerlo pero creemos que la ciudad necesita aún de muchas mejoras y el IBI es la principal fuente de recursos económicos del Ayuntamiento, en su lugar optamos por mantenerlo congelado, que tampoco suba. Igualmente habría que estudiarlo estando dentro, con las cuentas por delante, para ver si es posible bajar alguno, bien sea el IBI o bien se trate de otro.

Falange Española

La tasa. No somos partidarios de aplicar esta tasa desde Falange Española. Desde la candidatura falangista estamos seguros que si el Ayuntamiento gestiona con mayor eficiencia los recursos de los que dispone, no hará falta someter la economía de las familias isleñas, a dicha presión impositiva.

¿Bajar el IBI? Bajaríamos el IBI a aquellos hogares con ingresos más bajos y siempre en relación a su nivel de renta. Lo tenemos claro, no sólo no incrementaremos las tasas impositivas, si no que las rebajaremos, y lo haremos comenzando por reducir gastos como los más de dos millones de euros que nos cuesta a los isleños el aparato político del Ayuntamiento, sueldos, asignaciones a grupos políticos y todo el despilfarro institucional.