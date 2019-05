Es una de las demandas ciudadanas que más se repite: hay pocos parques infantiles, están en mal estado, han sufrido actos vandálicos. Inmersos ya en la campaña de las elecciones municipales del 26-M, preguntamos a los nueve candidatos que aspiran a convertirse en alcaldes de San Fernando qué opinan al respecto, si cree que es necesario ampliar el número de estas áreas de juego y qué harían con los 'pipicanes' de la discordia...

Estas son nuestras preguntas de hoy:

Parques infantiles . ¿Considera suficientes los que existen en la ciudad?

. ¿Considera suficientes los que existen en la ciudad? 'Pipicanes'. ¿Cree que hay bastantes?

PSOE

Parques infantiles... Incrementaré el número y mejoraré la calidad de los mismos avanzando en su accesibilidad, para que todos los niños tengan igualdad de oportunidades de ocio. Un gran parque infantil, bajo una temática espacial y astronómica, se ubicará en el Parque del Barrero, en consonancia con el entorno, junto Observatorio, el Meridiano Cero y junto al planetario con lo que se conformará todo un espacio astronómico liderado por una de las joyas de nuestra ciudad, el Observatorio.

... Y 'pipicanes'. Crearé una red de seis áreas de recreo para perros donde la ciudadanía pueda pasear, jugar y descansar con sus mascotas. Serán espacios acotados, con bancos, expendedores de bolsas para la recogida de excrementos y papeleras para depositarlas, así como con fuentes diseñadas para mascotas. El estado de los ‘pipicán’ se mejorará considerablemente al estar incluidos en el nuevo contrato de limpieza que entrará en vigor próximamente y que garantiza su limpieza y mantenimiento continuado. Mi objetivo es convertir a San Fernando en una ciudad referente en la integración de la vida de nuestras mascotas con la ciudadanía.

PP

Parques infantiles... Siempre es bueno incrementar el número de parques infantiles y tanto o más mejorar los existentes. El equipo de distritos del PP ha trabajado con los vecinos para elaborar un diagnóstico: tenemos detectadas un centenar de deficiencias en toda la ciudad, de las que 11 son graves. Vamos a garantizar el mantenimiento y la seguridad, reforzaremos iluminación y plantearemos como prioritario introducir juegos infantiles inclusivos.

...Y 'pipicanes'. Ni uno solo de los 32 parques caninos ofrecen condiciones óptimas. Hay una limpieza deficiente, mala conservación del entorno, mal olor, la presencia de parásitos y no cuentan con zonas de sombra. Además, tienen como denominador común mal emplazamiento. Vamos a adecentar y limpiar, acordaremos con los vecinos la redistribución y tenemos previstos crear al menos dos zonas específicas para el esparcimiento de mascotas. Tanto estas medidas como las de los parques infantiles están incluidas en el programa específico de limpieza y mantenimiento urbano de José Loaiza bajo el nombre de ‘San Fernando limpio, cuidado y bonito’.

Podemos

Parques infantiles... Sí, sin duda. Las iniciativas dirigidas a la infancia han sido casi inexistentes en nuestra ciudad. Los partidos que han gobernado estos cuatro años no han pensado en los niños porque no votan. Y esto es injusto. Nuestro compromiso no es solo con los electores, sino con las necesidades de toda la ciudadanía. Potenciaremos los parques infantiles e incluso apostamos por el impulso de la “ciudad de los niños”, un espacio dirigido exclusivamente al recreo infantil con instalaciones adaptadas a todo tipo de diversidad.

...Y 'pipicanes'. Somos más partidarios de multiplicar las zonas verdes que sean accesibles a los animales. Debemos comprometernos a construir una ciudad que no levante muros de cemento entre lo urbano y el medio ambiente. Este tipo de propuestas están más acorde con lo que necesita no solo La Isla, sino con lo que exigen los y las animalistas y ecologistas en nuestra ciudad: más y mejores zonas verdes de recreo compartidos con nuestros animales. Sin un verdadero impulso y protección del medio ambiente no hay futuro en un mundo de acelerado cambio climático. Y esta propuesta tiene muchas más ventajas.

AxSí

Parques infantiles... Hay un total de 50 parques infantiles, así que no creemos que sea necesario incrementarlos, pero sí reforzar su mantenimiento ya que son objeto de habituales actos vandálicos. El nuevo contrato de parques y jardines contempla por vez primera un servicio específico de mantenimiento de estas áreas de juego. Nuestras prioridades también pasan por aumentar los elementos de juego de estos equipamientos y por adaptarlos para el uso de niños con movilidad reducida o diversidad funcional.

...Y 'pipicanes'. Con 33 ‘pipicanes’ distribuidos a lo largo de la ciudad tampoco creemos que sea necesario incrementarlos. Su ubicación es complicada: son necesarios pero nadie los quiere cerca de casa. Estamos abiertos a estudiar ampliaciones y reubicaciones y le adelanto que, respecto al bienestar de nuestras mascotas, plantearemos dos grandes zonas de agilities.

Cs

Parques infantiles... En primer lugar, es necesario hacer un estudio exhaustivo de los parques infantiles existentes y ver cuáles son las necesidades de la ciudad. En segundo lugar es fundamental mantener los que ya tenemos, no podemos tener parques infantiles con boquetes en el suelo, columpios rotos o al lado de un pipicán. Y para finalizar nuestra formación tiene como objetivo, en este punto, fomentar los parques inclusivos, es decir, espacios de juego donde todos los niños y niñas, de cualquier condición, puedan desarrollar sus actividades de ocio.

...Y 'pipicanes'. Nuestra formación ya pidió en un pleno municipal un listado del número de pipicanes de la ciudad y su ubicación. Nunca se nos entregó. Tenemos que conocer cuántos hay y qué barriadas carecen de ellos. El mantenimiento es fundamental. Hay isleños que ni se atreven a llevar a sus mascotas. Nosotros nos comprometemos a realizar parques caninos dignos para nuestras mascotas, con un mobiliario adecuado a sus necesidades.

IU

Parques infantiles... Para responder con rigor esta pregunta, primero habría que censar el número de parques infantiles existentes en la ciudad, así como su uso y estado (asunto que no se ha materializado en este mandato por la Corporación Municipal). En segundo lugar, contrastar dicho censo con la Carta Ciudadana del Movimiento Vecinal. Izquierda Unida, además de realizar ambas tareas, también desarrollará un modelo consensuado de parques infantiles adaptados, educativos, seguros y, sobre todo, con la garantía de su mantenimiento.

...Y 'pipicanes'. Izquierda Unida cerrará los pipicanes existentes, ya que no gozan de mantenimiento y algunos de ellos no cumplen con los mínimos de salubridad adecuados. Instalaremos modelos de pipicanes consensuados con los movimientos animalistas y asociaciones de vecinos, que estén bien integrados en las barriadas, y cuyo mantenimiento garantice la calidad de vida de las mascotas, de la ciudadanía y del entorno.

Vox

Parques infantiles... Sí, es más, se trata de una de nuestras propuestas que llamamos ‘Los domingos son para jugar’. Con ella se pretende hacer agradables nuestros espacios públicos para los niños, y facilitar que las familias disfruten de nuestra ciudad. Pero mucho más importante es que los parques infantiles estén en buen estado, sin riesgos de accidente para los pequeños, y en un entorno limpio y cuidado. Eso es prioritario y muchas veces no se ha cumplido.

...Y 'pipicanes'. Sí, es algo que demandan muchos vecinos. Y es una infraestructura que mejora mucho la limpieza de las calles. Pero deben situarse en zonas adecuadas, y sobre todo deben ser cuidados y revisados con asiduidad.

SSF

Parques infantiles... No solo consideramos necesario incrementar el número sino también su calidad. Su descuido es más que evidente así como su falta de adaptación a las personas con necesidades especiales. El mantenimiento y la atención a la diversidad deben ser prioritarios tanto en los que ya existen como en los próximos a crear...

...Y 'pipicanes'. Tal vez hiciera falta alguno más pero en líneas generales hay bastantes. Es más relevante su adecuación que su número. Es imposible no detectar el olor o las roturas de vallas que son habituales en estos recintos con los consiguientes riesgos para nuestras mascotas, especialmente en cuanto a infecciones. Además hay que estudiar su situación. En lugares como La Casería o el Jardín Botánico el pipicán colinda con parques infantiles, puede ser un foco de infección para los más pequeños. Habría que cambiar los que están mal situados y estudiar bien dónde se colocan los nuevos.

Falange Española

Parques infantiles... Más que incrementar el número, consideramos imprescindible mejorar su mantenimiento. Como usuario que soy, con mis hijos, son muchos los días en que me los encuentro en un estado lamentable. Contamos con una situación privilegiada, dado su enclave en el Parque Natural y nuestro objetivo es potenciar su aprovechamiento por parte de los vecinos, especialmente los niños, sobre todo para el conocimiento y disfrute respetuoso de la naturaleza. Proponemos impulsar campañas para ello.

...Y 'pipicanes'. Los pipicanes son necesarios, pero la dinámica que se ha estado llevando, de vincular su emplazamiento al de los parques infantiles es un grave error que crea insalubridad. Es cuestión de educación y civismo de todos los vecinos, la responsabilidad de mantener nuestras calles y plazas, limpias y en condiciones adecuadas para todos.