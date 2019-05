Abordamos hoy un tema muy presente para los aficionados del San Fernando CD y otros equipos de la ciudad como es la posibilidad de contar con un nuevo estadio o la transformación del Iberoamericano. En este contexto no podíamos por menos que acercarnos al deporte de la ciudad y preguntar a los partidos políticos por las ayudas y presupuestos que plantean para los clubes y deportistas.

Estas son las cuestiones que les hemos trasladado:

¿Aumentaría las subvenciones al deporte en la localidad?

¿Es partidario de construir un nuevo estadio?

PSOE

Ayudas al deporte. Sí, se incrementarán. De hecho, se ha apostado ya como novedad en este mandato por las ayudas al deporte de competición y se han incrementado las correspondientes al deporte base. El deporte es una seña de identidad de San Fernando, practicado por miles de personas, y que además sirve de desarrollo personal, relacionado con los buenos hábitos y con una ciudad sostenible. Es además generador de economía y empleo de la mano de iniciativas emprendidas gracias a la sintonía entre lo público y lo privado.

El estadio. Apostamos por un proyecto que hemos dado a conocer y ha recibido la satisfacción de los aficionados. Una transformación del estadio para acercar el graderío al primer equipo de la ciudad, el San Fernando CD, sin pistas de atletismo que serían ubicadas en un nuevo estadio en otra ubicación. Es un cambio que va unido ineludiblemente a la operación de ampliación del parque comercial Bahía Sur, como consecuencia de esta actuación, una oportunidad para adecuar el estadio a lo que desea el club y tal y como se merece la entidad, con unas instalaciones más acordes a los que necesita.

PP

Ayudas al deporte. En los dos últimos años, al Patronato de Deportes le han sobrado 1,5 millones de euros. Está claro que algo está haciendo mal el gobierno de Patricia Cavada y Fran Romero, teniendo en cuenta que las entidades deportivas reclaman más apoyo. Lo primero que hay que hacer es optimizar los recursos, garantizar que el dinero que se va a destinar al deporte se ejecuta. Y, entonces, valorar si hay que incrementar y en cuánto los recursos. En cualquier caso, tener claro los objetivos, potenciando el deporte base e incluyendo a deportistas individuales, y tomarse en serio de una vez la promoción.

El estadio. El principal problema que tiene el deporte isleño es el uso de las instalaciones deportivas y el mantenimiento. Lo que hay que hacer es poner en marcha un plan de choque para adecentarlas y, a partir de ahí, valorar posibles opciones con el San Fernando CD y con el resto de clubes y entidades.

Podemos

Ayudas al deporte. Sí, fundamentalmente a aquellos deportes que han sido tradicionalmente abandonados por el PSOE y el PA en el anterior mandato: deporte base de voley, baloncesto… Hay que impulsar por igual todos y cada uno de los deportes base y adaptados. Aquí radica la recuperación de derechos imprescindible a nivel deportivo.

El estadio. Somos partidarios de su mejora y de su puesta a punto en coordinación con todos los usuarios que lo utilizan. Sin embargo, una nueva construcción llevaría a un aumento desproporcionado del gasto público y de recortes en partidas como la vivienda o servicios sociales, puesto que tendríamos que mantener otro estadio sin eliminar el mantenimiento del anterior. Una mejora y puesta a punto es una propuesta equilibrada con su mejora y con el resto de mantenimiento de servicios públicos.

AxSí

Ayudas al deporte. Por supuesto. San Fernando es la Ciudad de Deporte y lo es gracias a unas instalaciones deportivas municipales de referencia, que hicimos realidad los andalucistas, y a la labor de nuestros clubes y deportistas. Por todo ello, hemos de facilitar su actividad. Demostramos este compromiso con hechos. Sin ir más lejos, desde el Patronato Municipal de Deportes hemos incrementado en más de un 22% las subvenciones a clubes y deportistas durante este mandato y nuestro objetivo es seguir en esa dirección.

El estadio. La Isla cuenta con un estadio de atletismo en Bahía Sur, que además debe de hacer suyo el nombre de quien promovió que los Juegos Iberoamericanos de Atletismo de 2010 tuvieran lugar en él: Manuel Prado. Lo prioritario es que el San Fernando CD cuente con un nuevo estadio.Nuestra propuesta pasa por ampliar el actual Campo Municipal de la Bazán para construir un estadio con capacidad para 10.000 espectadores, que vendría acompañado de locales comerciales y una bolsa de aparcamiento. Limitar la posibilidad de un nuevo estadio a la venta de terrenos para la ampliación de Bahía Sur no es realista, porque dependen de complejos trámites burocráticos y que se dilatarían en el tiempo. Barajamos hasta tres fórmulas distintas de financiación.

Cs

Ayudas al deporte. Si realmente queremos que San Fernando sea la ciudad del deporte es imprescindible aumentar las subvenciones. El Ayuntamiento debe invertir para que los deportistas y los clubes isleños puedan estar satisfechos y vean reflejado el compromiso de la ciudad con ellos. Cs se compromete a mantener las subvenciones otorgadas al San Fernando Club Deportivo y a aumentar la partida para el resto de los clubes para que realmente puedan competir en igualdad de condiciones con sus rivales.

El estadio. Cs trabajará para reformarlo, mantenerlo y que las pistas de atletismo no presenten el estado lamentable que lucen ahora. El adecentamiento y la limpieza también son fundamentales. Queremos que el Iberoamericano sea un estadio de atletismo y reformar el estadio de Sacramento para convertirlo en el estadio de fútbol que la ciudad merece. Un estadio que esté en el centro de la ciudad, con todos los servicios y comodidades para los aficionados del San Fernando CD y del Bazan CF. Para conseguir esta transformación haremos un estudio económico y urbanístico para ver la viabilidad real porque no queremos vender humo sino realidades.

IU

Ayudas al deporte. Sí. Al deporte base, principalmente. La actividad deportiva es esencial en el marco educativo de una ciudad, pues son espacios saludables en los que se establecen relaciones sociales basadas en el respeto. Desde IU fomentaremos el deporte aficionado entre los jóvenes para que sea vehículo transmisor de valores positivos de cohesión social y de hábitos saludables.

El estadio. No. Habría que consensuar y adecuar ciertos aspectos de las inversiones del estadio. Izquierda Unida, en todo caso, desarrollaría el potencial de las instalaciones para acoger nuevas modalidades deportivas y, por supuesto, garantizando su mantenimiento.

Vox

Ayudas al deporte. En San Fernando queremos dirigir nuestra atención a potenciar los deportes náuticos, pero en general uno de los objetivos de VOX es fomentar la actividad deportiva, como uno de los pilares de la mejora de las condiciones de vida y salud de los ciudadanos. Promoveremos todo tipo de actividades deportivas, pensadas para todas las edades y aptitudes. Cuidaremos que haya instalaciones adecuadas y suficientes. Fomentaremos mediante campañas, la actividad deportiva, cuidando que sea accesible a todas las economías familiares. Apoyaremos muy especialmente al deporte base.

El estadio. Somos partidarios de actuar con sentido común, y de atender las necesidades más urgentes y prioritarias de la ciudad. Estamos hartos de proyectos que luego quedan en nada, tales como Casa Lazaga, tren-tranvía, punto limpio de Camposoto, Fadricas II, Casa de la Cruz Roja, Parque de la Historia y el Mar, etc..., todos son proyectos que solo han provocado gastos y que han quedado en el olvido.

Solo San Fernando

Ayudas al deporte. Es algo que nos gustaría hacer aunque desconocemos el estado real de las cuentas del Ayuntamiento y si eso sería posible. Pero entendemos como necesario el aumentarlas porque San Fernando es una ciudad muy deportista y con muchos equipos en altas divisiones. Este éxito va acompañado de gastos mayores y por ello la inversión económica es necesariamente mayor. Independientemente de si podemos aumentar las subvenciones es un imperativo estudiar el método de asignación y repartición que tiene descontentos a la mayoría de los clubes.

El estadio. Claro que somos partidarios, muchos integrantes del partido somos aficionados del San Fernando CD y conocemos la problemática del Iberoamericano: techado, instalaciones pésimas para la prensa y una lejanía excesiva del público con el terreno de juego. El problema es el de siempre: económico. Si el proyecto que presentó la actual alcaldesa depende de iniciativa privada o si hay una forma de financiación que no ponga en riesgo otros puntos sociales somos partidarios. No podemos prometer un gran proyecto que sea irrealizable, no queremos mentir.

Falange Española

Ayudas al deporte. Actualmente el Patronato Municipal de Deportes dedica 90.000 euros a subvenciones a clubes, asociaciones y deportistas individuales en la localidad. El 20 por ciento de la subvención, 18.000 euros, se le asigna al fútbol base. Nosotros además de mantener las actuales, queremos colaborar con entidades privadas, para el patrocinio de actividades deportivas.

El estadio. La construcción de un nuevo estadio iberoamericano acarrearía unos costes y un esfuerzo que dadas las necesidades urgentes de la ciudad nos parecen inasumibles. Sabemos que los vecinos no están dispuestos a permitir el gasto de 5 millones de euros, que una obra de este calibre requeriría.