Abordamos hoy un tema que ha dado mucho de que hablar en el mundo cofrade y que, además, se relaciona con la rehabilitación del Ayuntamiento y el proyecto de remodelación de la plaza del Rey. Se trata de la propuesta de reubicación de la Carrera Oficial de la Semana Santa. Hemos preguntado a los nueve candidatos qué piensan al respecto y qué propuestas plantean de cara a esta celebración en estas elecciones municipales.

Estas son las cuestiones que les hemos trasladado:

¿Considera necesaria la reubicación de la Carrera Oficial?

¿Cree que hay adoptar más medidas para apoyar esta celebración?

PSOE

Carrera Oficial. Considero que debemos ampliar la Carrera Oficial ubicando la zona de palcos en el atrio del Ayuntamiento y aprovechar de esta forma la oportunidad que el conjunto monumental que conforman con la plaza del Rey para realzar el recorrido de las procesiones. Una Carrera Oficial que discurrirá por la calle Real como hasta ahora, pero con solo una altura para que cualquier ciudadano pueda disfrutar de recorrido procesional, que se cerrará con los palcos ubicados en el atrio del Ayuntamiento viéndose realzada gracias a la monumentalidad de nuestra Casa Consistorial y del conjunto de la Plaza del Rey.

Semana Santa. No existe otra celebración que genere tanta actividad social y económica en la ciudad, por este motivo, desde que asumí la responsabilidad del gobierno me he esforzado en mejorar la estética de la ciudad para que todos los elementos urbanos estén a la altura de nuestra Semana Santa y hemos aportado balconeras, fundas de vallas, señales... De la misma forma, desde el primer minuto, he mostrado mi completo apoyo e implicación a quienes son los verdaderos protagonistas, las hermandades y cofradías, y hemos incrementado el apoyo económico a estas corporaciones. Por lo que significa para el sentir de los isleños, por lo que significa como parte de nuestra cultura y patrimonio y –también hay que decir– por el impacto económico que tiene esta celebración, mi gobierno se compromete a trabajar de la mano de las hermandades para que una Semana Santa como la nuestra siga siendo reconocida. Potenciaremos además la Ruta Cofrade que ya pusimos en marcha como proyecto piloto en 2018.

PP

Carrera Oficial. La postura al respecto mantenida por el Partido Popular es conocida porque ya en enero de 2017 defendimos en Pleno frenar la modificación que plantearon tanto socialistas como andalucistas, que había generado dudas en el mundo cofrade. De todas formas, dualquier decisión al respecto de la Carrera Oficial, ampliación o modificación, o que afecte al desarrollo de las procesiones, se tomará siempre de acuerdo con el Consejo.

Semana Santa. Sin lugar a dudas, es necesario que el Ayuntamiento refuerce el apoyo a las hermandades. Ya lo hicimos cuando Pepe Loaiza fue alcalde, incrementando un 50% la aportación. Destinar recursos a la Semana Santa no es gastar, sino invertir. La labor social que desarrollan es de un gran valor. La Semana Santa es una fuente de ingresos gracias al turismo y la hostelería. Los tiempos económicos en el Ayuntamiento son propicios para mejorar la ayuda que reciben y contarán con más y mejor coordinación municipal.

Podemos

Carrera Oficial. Su cambio obedecerá a si el tranvía comienza a circular regularmente o no. Si comienza a funcionar, habrá que estudiar un plan de viabilidad para compatibilizar la seguridad de las fiestas y del tranvía. Si no comenzara a funcionar, no veo necesidad de plantear el problema.

Semana Santa. La Semana Santa goza de vitalidad en nuestra ciudad. Hay que mantener los esfuerzos por organizarla pero no pensamos que sean necesarias grandes novedades.

AxSí

Carrera Oficial. Creemos que cualquier decisión sobre la ubicación de la Carrera Oficial debe de tomarse en consenso con el Consejo de Hermandades, que es el que debe de tener la última palabra. En cualquier caso el futuro paso del tranvía no debería de interferir en ningún momento con la actual Carrera Oficial. En su día se acordó que se podrían instalar los palcos dejando un sólo rail disponible para garantizar el paso del tranvía fuera del tramo horario de los cortejos procesionales.

Semana Santa. Sí, siempre lo es. Nuestra Semana Santa es de primer nivel y, para mí, es la mejor, porque es la nuestra. Es parte imprescindible de nuestra identidad, pero también hace atractiva a la ciudad para el turismo, es sinónimo de generación de empleo y de actividad económica, comercial y hostelera. Beneficia a La Isla y hemos de trabajar para que siga creciendo.

Cs

Carrera Oficial. Actualmente la Carrera Oficial se sitúa sobre los raíles del tranvía, algo que no sólo incomoda a los cargadores de los pasos procesionales, sino que en un futuro supondrá un impedimento para el tren-tranvía. Debemos ser responsables y planificar una solución a un problema. Desde Cs, creemos que la reformada plaza del Rey podría ser un buen lugar para reubicar la Carrera Oficial y, en nuestro programa, llevamos ese emplazamiento como soporte de la misma. Tenemos el mejor escenario para ser receptor de nuestras hermandades, nuestro rehabilitado y embellecido Ayuntamiento.

Semana Santa. Debemos apostar para que siga atrayendo turismo de calidad y proponemos dos medidas: un concurso de escaparates en nuestro Centro Comercial Abierto y la creación de una Feria Cofrade en el espacio de la Alameda, de manera que no sólo atraigamos artesanos, expongamos nuevos estrenos de las cofradías o nuestra tradición gastronómica, sino que también sirva de escaparate a otras ciudades de la comunidad.

IU

Carrera Oficial. Sí. Tal como está planteado el trayecto del tren-tranvía es obligado plantear la reubicación de la Carrera Oficial. Sabemos que desde la Junta de Hermandades y Cofradías son reacias al cambio, pero Izquierda Unida está convencida de que la reubicación, en bloque o por tramos, es una decisión que se puede consensuar también con la participación de la Junta, pues no olvidemos que el tren-tranvía es de la Bahía y, por tanto, afecta a otros municipios.

Semana Santa. Sí. Las propuestas para la semana santa ya las trasladamos en 2015, e Izquierda Unida reitera su apoyo, pero desde el punto de vista cultural, patrimonial y turístico. La constitución de una guía patrimonial y artística que engloba dicha tradición: estamos hablando de arquitectura, escultura, frente de pasos, banderas, tejidos, estilo y escuela de carga... Por tanto, nuestro compromiso es con el valor patrimonial, turístico y del trabajo social que realizan las cofradías. En esos espacios encontrarán a Izquierda Unida.

Vox

Carrera Oficial. No, no creemos necesaria su reubicación. Se encuentra en un lugar preeminente de la ciudad, y no hay lugar mejor.

Semana Santa. Sí. Las medidas que Vox se propone realizar para apoyar la Semana Santa (y otras tradiciones de índole religiosa) son: dedicar especial atención a la Solemnidad del Corpus Christi, y procurar su engrandecimiento, insistir en la protección inmaterial del estilo isleño de carga, dar facilidades para que las hermandades y cofradías instalen sus casetas en la Feria. Del mismo modo, abogamos por una colaboración constante con el propio Consejo de Hermandades y Cofradías durante todo el año.

SSF

Carrera Oficial. Desde Solo San Fernando pensamos que debería reubicarse en el tramo situado delante del Ayuntamiento, quitar los palcos y los tableros que impiden al ciudadano ver el paso de las cofradías, y en su lugar poner sillas.

Semana Santa. Nuestra Semana Santa es un valor artístico y turístico incuestionable. Independientemente de la religiosidad de la fiesta es un valor económico para la ciudad. Una ciudad que se llena esa semana, la gente sale a la calle y consume (tiendas de chuches, hoteles, bares...), y que atrae a muchísima gente de los alrededores, especialmente por lo particular de nuestra carga, un valor que nos diferencia del resto del mundo en esa semana de pasión y que hemos de mantener. Es por ello que hay que potenciarla y para ello nada mejor que oír a los protagonistas, el mundo cofrade en general y las hermandades en particular.

Falange

Carrera Oficial. Desde la candidatura de Falange Española creemos que es una cuestión que debe resolver el consejo de hermandades, siempre teniendo en cuenta el interés general de la ciudad, y el particular de aquellos comercios a los que ésta medida pueda afectar de algún modo.

Semana Santa. Creo que sería importante promover la industria auxiliar que genera la Semana Santa a su alrrededor. No sólo la turística, cuya creación de empleo siendo valiosa, es estacional; sino la artesanal que es fuente de empleo estable. Y éste es nuestro principal objetivo y reclamación de nuestros vecinos, hacer todo lo posible por fomentar la creación de empleo.