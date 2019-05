Participar en la gestión municipal y votar las inversiones que quiere que se lleven a cabo en la ciudad. Es una de las premisas hacia la que aspira la política municipal de las grandes ciudades. Hemos preguntado a nuestros candidatos qué opinan de los presupuestos participativos. También de la gestión de la página web del Ayuntamiento. Estas son las cuestiones que hoy, en clave electoral, le hemos trasladado a las nueve siglas en liza:

Participación. ¿Es partidario de los presupuestos participativos?

Transformación digital. ¿Qué plantea para la página web de Ayuntamiento?

PSOE

Presupuestos participativos. Absolutamente y así lo he demostrado: San Fernando ha sido referente en la provincia de Cádiz con los primeros presupuestos participativos en nuestra ciudad. Ya en mi primer presupuesto, el de 2016 los isleños pudieron votar entre un conjunto de proyectos de ciudad cuales eran sus prioridades. En los siguientes ejercicios potenciando más aún la participación ciudadana dando la oportunidad a que cualquier persona pudiera plantear sus propuestas para la ciudad y que estas fueran votadas, de esta forma, actuaciones como la transformación de la playa de Camposoto, la Escuela de Adultos o la remodelación del Mercado tienen su origen en la decisión compartida con la ciudadanía isleña. Son motivos más que suficientes para confiar en mi firme apuesta por los presupuestos participativos y de mi compromiso por intensificar la capacidad de decisión directa de la ciudadanía.

Página web. Para los próximo 4 años me he marcado el reto de reinventar la administración municipal y la forma en que la ciudadanía interactúa con su Ayuntamiento, la web municipal será una parte de este proceso de transformación digital. La tecnología permite hoy que muchos servicios se presten a través de procesos digitales. No es admisible que cualquier trámite municipal no se pueda realizar por esta vía. En estos años hemos establecido las bases para hacer posible esta reinvención de la administración local, los ciudadanos dispondrán de una tarjeta ciudadana con la que podrán realizar sus gestiones municipales a través de un ordenador un móvil o una tablet: obtener certificados del padrón, gestionar sus impuestos, reservar una pista deportiva...

PP

Presupuestos participativos. San Fernando no ha tenido hasta ahora presupuestos participativos. Hemos visto un simulacro de presupuestos participativos que ha usado Patricia Cavada para excluir de la agenda municipal proyectos que no le interesaban. Hasta tuvo que devolver una subvención para llevar a cabo actuaciones vinculadas al proceso de presupuestos participativos. Lo que haremos es cumplir con las recomendaciones que existen, dejando claro la cuantía disponible, abriendo un proceso real con agentes económicos y sociales y vecinos durante todo el año.

Página web. Recuperar la transparencia y hacerla útil, no un mecanismo de propaganda como ha sucedido estos cuatro años. Hay que recordar que Cabada y Fran Romero han situado a San Fernando en el puesto 103 de 110 ayuntamientos en el ránking de transparencia, una de las peores puntuaciones, especialmente en contratación, donde se mueve el dinero público, pasando del 100% de transparencia con el gobierno del PP al 50% ahora.

Podemos

Presupuestos participativos. Sí. Hasta ahora solo han sido parcialmente participativos. Solo se podía votar la parte de inversiones y los procesos tenían carencias importantes como la imposibilidad de debatir en las asambleas. Somos partidarios de impulsar un cambio de modelo mucho más profundo con el nombramiento de San Fernando como “Municipio de gran población”, lo que nos permitiría impulsar procesos mucho más participativos y tener presupuestos descentralizados y específicos de cada distrito.

Página web. La web ha avanzado pero sigue teniendo algunas carencias. La parte innovadora que proponemos tiene relación con las oficinas de información de derechos laborales contra los abusos en los centros de trabajo, derechos del inquilino y derechos feministas. La web debe ser también un portal público de difusión de estos derechos.

AxSí

Presupuestos participativos. Apostamos por la participación ciudadana, porque entendemos que nadie conoce mejor la realidad de cada barriada y de la ciudad que los propios vecinos. Pero esta participación debe ser efectiva y real. Se ha avanzado pero llevamos dos mandatos cuyos respectivos alcalde y alcaldesa han sido incapaces de reformar el Reglamento de Participación Ciudadana y en los que la labor del Consejo de Participación Ciudadana ha sido ridícula y anecdótica.

Página web. Aspiramos a una 'smart city'. Debemos aprovechar las herramientas de las nuevas tecnologías para agilizar y hacer más inmediatos los trámites. Con una administración electrónica, evitaríamos las tediosas colas y sumaríamos para una contratación pública transparente. La Línea Verde, en este sentido, es un referente que apostamos por ampliar a otros ámbitos.

Cs

Presupuestos participativos. Cs es partidario de unos presupuestos participativos de verdad, no lo que hasta ahora ha hecho el equipo de gobierno. CS va a desarrollar nuevas políticas participativas a través de las herramientas adecuadas. Apostaremos por la evaluación de las políticas públicas de participación mediante la elaboración de cuadros de mando, auditorías y procesos medibles y por mecanismos de decisión y participación a través de las nuevas tecnologías. Vamos a diseñar un plan anual de presupuestos municipales participativos donde los vecinos puedan participar y aportar ideas.

Página web. Debe ser funcional, ágil y que sirva al ciudadano y tiene que disminuir las trabas burocráticas y agilizar trámites. Implantaremos y mejoraremos la administración electrónica. A través de un portal de transparencia facilitaremos el acceso a la información pública y crearemos un portal de consulta para el ciudadano donde se publicará la documentación de las administraciones, los costes de los servicios y las cuentas.

IU

Presupuestos participativos. IU ha defendido siempre y los lleva a cabó allá donde gobierna los presupuestos participativos como herramienta transversal en todas las áreas del Ayuntamiento. Los presupuestos participativos requieren unos reglamentos y unos grupos motores que ha pasado por alto el gobierno municipal. Cavada ha mantenido el Reglamento de Participación Ciudadana en el mismo cajón que lo dejó Loaiza.

Página web. Renovarla para que sea accesible y un ejemplo de transparencia e información. Advertimos hace tiempo del uso partidista que le suelen dar los gobiernos municipales. Actualmente, por ejemplo, no existe información sobre el grado de cumplimiento de las mociones aprobadas y no figura ningún tipo de rendición de cuentas. La web debe mostrar la agenda del equipo de gobierno, así como del resto de los miembros de la Corporación. También el estado de las zonas que tienen obras en curso, tiempos de espera del transporte público, agenda cultural más completa, facilitar trámites...

Vox

Presupuestos participativos. Debe promoverse la participación ciudadana en general y debe consultarse sobre asuntos y obras de importancia. Pero eso de los presupuestos participativos es una falacia, un engaño. En realidad no existen, sólo son una estrategia de propaganda y autobombo. Yo estoy a favor de unos presupuestos que no comprometan dinero que no se tiene y que no endeude al municipio, un presupuesto realizado con sentido común, que dirija el gasto para atender las verdaderas necesidades de los vecinos de San Fernando.

Página web. San Fernando necesita urgentemente un nuevo sitio web, usable y adaptativo, que sea sencillo de manejar. Tiene además que permitir acercar más al ciudadano a la administración y facilitar trámites cómodamente. Y sobre todo donde toda la información relativa a la gestión municipal aparezca de forma clara y accesible. Además, es obligatorio si queremos posicionar a San Fernando en el mapa la web de turismo porque con la actual difícilmente vamos a poder vender todo lo que nuestra ciudad tiene que ofrecer.

Solo San Fernando

Presupuestos participativos. Estamos completamente de acuerdo con ello, pero no en que la participación ciudadana acaba ahí. Una de nuestras principales ideas es la de llevar a cabo un oficina social y fiscal con una sede física a la que los vecinos puedan acercarse para ser informados de temas a los que ahora no saben cómo acceder, como las ayudas, subvenciones, emprendimiento... Por otra parte también nos gustaría que se permitiese la participación de la ciudadanía en el pleno.

Página web. En primer lugar, que se publiquen todos los gastos de las asignaciones municipales, sin poner cosas del tipo "gastos varios", con detalle de a dónde va a parar cada céntimo de los isleños. Por otra parte creemos que es vital que la web sea sencilla y accesible para todos, también para personas invidentes. En cuanto a funciones creemos que es necesario telematizar todo lo que sea posible, temas de papeleo y burocracia, alquiler de pistas deportivas municipales, consultas más frecuentes…

Falange

Presupuestos participativos. Crearemos órganos sociales independientes tanto participativos como consultivos que vertebrarán la dinámica del Ayuntamiento descartando la pantomima asamblearia, teledirigida políticamente. Crearemos un reglamento de participación ciudadana y un consejo municipal.

Página web. Actualmente funciona prácticamente como boletín informativo, y biblioteca de formularios para descargar, lo que nos obliga a realizar cualquier trámite de forma presencial. Proponemos la creación de una autentica plataforma que permita la presentación telemática para los principales trámites relacionados con todas las áreas del Ayuntamiento.