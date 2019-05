Ha sido, probablemente, uno de los temas de los que más se ha hablado en este mandato: el Museo Histórico y la reubicación de los fondos y de su contenido expositivo para trasladar al edificio de la calle Real las dependencias de la Alcaldía provisional. Preguntamos a los nueve candidatos que aspiran a convertirse en alcalde de San Fernando tras el 26-M qué planes tienen para este equipamiento cultural. Y aprovechamos también la campaña para saber qué piensan de las bibliotecas. Estas son las cuestiones que le hemos trasladado hoy a las nueve candidaturas:

¿Qué hacemos con el Museo?

¿Considera que hacen falta más en la ciudad?

Y estas son sus respuestas:

PSOE

Museo. Mi compromiso para el pasado mandato era trasladar nuestro museo al Castillo de San Romualdo y así lo hemos cumplido. El objetivo es exponer nuestro patrimonio histórico y cultural en un edificio que por sí mismo consiga realzarlo, ubicado en plena vía cultural de la calle Real y con capacidad para acoger exposiciones temporales que mantenga una intensa actividad dando motivos para disfrutar del museo en diferentes momentos. Esta línea iniciada hace cuatro años es la que vamos a potenciar mejorando las instalaciones del Castillo para hacer del museo histórico un recurso de atracción turística a la altura de nuestra ciudad.

Bibliotecas. Con relación a la biblioteca nuestra apuesta es la de trasladar a la calle Real a la sede actual de Alcaldía. Ubicada en uno de los edificios más destacados de nuestra vía cultural permitirá de mayor valor a la biblioteca. El edificio de la biblioteca en muchas ciudades suele ser uno de los espacios más representativos, localizados en la mejor zona y en inmuebles de alto valor patrimonial. La biblioteca acoge en sus libros conocimiento, cultura, arte, ciencia, por ello, por lo que significa para una ciudad debe estar ubicada en plena vía cultural de la calle real y en uno de nuestros mejores edificios.

PP

Museo. Vamos a recuperarlo. Patricia Cavada decidió de forma unilateral desmontar el Museo Municipal en 2016, meter el patrimonio histórico de La Isla en cajas, que arrumbó en el antiguo colegio Padre Franco, y remodelar el edificio para albergar su despacho, con un gasto de más de 400.000 euros. Nuestro proyecto es rehabilitar la Casa Lazaga y que albergue el Museo y el Archivo, contenga los fondos fotográficos públicos y privados, cuente con un auditorio y se convierta en centro de investigación. Completaremos la oferta cultural con un espacio para la pintura, escultura, la música y la moda en el Castillo San Romualdo.

Bibliotecas. Convertiremos el despacho de la alcaldesa socialista, el antiguo Museo Municipal, en la Casa de las Letras, algo mucho más que una biblioteca. Es un espacio abierto, dinámico, en el que se celebrarán talleres de escritura, jornadas, conferencias y tertulias y donde los isleños podrán mostrar sus creaciones y disfrutar las de otros.

Podemos

Museo. Hace falta un impulso del museo y de nuestra historia. En particular, hay que impulsar el uso que hacen los colegios del mismo, así como una actualización y una integración del museo y del resto del potencial turístico de la ciudad.

Bibliotecas. La mayor urgencia sin duda es la construcción o la puesta en marcha de más salas de estudio en la periferia de nuestra ciudad. Es lo que los y las jóvenes han estado demandando y algo que muchos hemos echado en falta durante nuestros años de estudiante. Muchos jóvenes van a la sala de estudio o las bibliotecas y tienen que volver a sus casas o coger un autobús a Cádiz. Esto es injusto y el PSOE no ha dado una solución estructural a pesar de haber muchos jóvenes movilizados.

AxSí

Museo. Si se refiere usted a la actual Alcaldía, ya que el espacio expositivo de la ciudad ahora es el Castillo de San Romualdo, creemos que una vez hecho efectivo el traslado al Ayuntamiento, el antiguo Museo es idóneo para actuar como sede de la Delegación Municipal de Cultura. Y así lo recogemos en nuestro proyecto de ciudad. Una sede que situaría las oficinas de los funcionarios en la planta alta y que reservaría la planta baja como espacio multifuncional, teniendo diversos usos pero primando siempre los eventos de índole cultural.

Bibliotecas. Más que impulsar la construcción de nuevas replantearía el uso de las existentes para adaptarlas a las necesidades actuales y transformarlas en bibliotecas del Siglo XXI. Nuestra idea pasa por modernizarlas mediante las nuevas tecnologías. Pretendemos potenciar la lectura infantil y juvenil en la de la Casa de la Cultura mediante ludotecas, talleres y cuentacuentos.

Cs

Museo. En primer lugar, nuestra formación siempre estuvo en contra de la pérdida de este espacio cultural para la ciudad. Por ello queremos devolvérselo a los Isleños y creemos que sería un buen lugar para albergar una biblioteca con varias salas, con un espacio diáfano en el centro donde poder hacer actividades, presentaciones y celebraciones de actos.

Bibliotecas. Nuestra idea es que el antiguo museo municipal se convierta en una biblioteca pero también creemos que el Bingo Alameda puede convertirse en una Biblioteca- Auditorio con espacios de usos invertidos. Desde Ciudadanos proponemos rehabilitar el Bingo Alameda dotándolo de un uso público: biblioteca, auditorio (cine de verano), espacio de usos invertidos de utilización libre donde se disfrute de actividades propuestas por los ciudadanos. Además, como ya hemos dicho, Ciudadanos quiere que la ciudad cuente con salas de estudio en diferentes zonas, para ello no vamos a construir sino a utilizar aquellos locales vacíos de propiedad municipal.

IU

Museo. Proponemos su recuperación y ampliación, tanto en superficie como en medios. El Museo, que en su día fue residencia del alcalde Cayetano Roldán, contaba con la homologación correspondiente por parte de la Junta de Andalucía, por lo que la decisión de trasladar allí las dependencias de Alcaldía fue un absoluto desatino y un derroche de dinero público totalmente injustificado. Para IU, el Museo forma parte del eje histórico, patrimonial y turístico que se extiende a lo largo de la calle Real, desde el Ayuntamiento hasta el Castillo de San Romualdo.

Bibliotecas. Sí. Hasta lograr las cinco que necesita La Isla como mínimo para cumplir con las obligaciones legales que permitan la constitución de una Red Bibliotecaria Municipal. Equipar y actualizar las instalaciones y servicios de las Bibliotecas que ya existen, y que las nuevas también incorporen aularios y espacios expositivos. Actualmente la ciudad ni siquiera celebra el Día Internacional de las Bibliotecas.

Vox

Museo. Sin duda San Fernando merece tener un Museo con contenido, que se impulse y enriquezca, y convertirlo en centro de atracción turística y además herramienta educativa de notable importancia. Sea en el Castillo, sea en el edificio de calle Real 63, debe ser un objetivo de la nueva Corporación. Y es muy importante que este tipo de instalaciones tengan un amplio horario, con acceso por las tardes y en fines de semana mañana y tarde.

SSF

Museo. Tenemos claro es que no podemos dejarlo como está ahora, con algunas piezas en el Castillo de San Romualdo y otras almacenadas en un colegio. No se puede perder nuestro museo y hay que buscarle un emplazamiento adecuado que lo convierta en atractivo turístico de la ciudad. En cuanto al edificio en sí del antiguo museo habrá que buscarle la mayor utilidad posible pero, como decimos, es algo que no podremos saber hasta que no conozcamos su verdadero estado tras las recientes obras.

Bibliotecas. En principio no, tenemos dos bibliotecas en la ciudad, el problema es el estado de las mismas. Instalaciones antiguas, nada de tecnología, no llegan fondos de libros nuevos desde hace años, no hay nada de escritores locales, horarios cortos, sala de lectura o estudio pequeña y mal. Las bibliotecas necesita que se la actualicen en continente y contenido. Primero apostaríamos por solucionar todo lo que hemos nombrado.

Falange

Museo. Creemos que se puede recuperar el uso de museo para el edificio de Real 63. Contamos con expertos en la historia y el patrimonio, se deberá consultar con ellos cómo organizar el edificio para el mejor aprovechamiento de sus espacios.

Bibliotecas. Sería muy conveniente la construcción de una tercera biblioteca, el problema son los limitados recursos económicos. Nos gustaría hacernos eco de la solución que planteó Plataforma 3R y sería aprovechar el solar de Ronda del Estero, esquina con Avda. de la Marina-UE-56 San Cayetano, a través de una concesión administrativa para construir más de 100 viviendas y que, a cambio, el promotor de ésta sufragaría la ejecución de esa biblioteca pública.