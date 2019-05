Hoy hemos preguntado a los nueve candidatos que concurren a las elecciones municipales por un tema que vuelve a estar más presente que nunca, la ampliación del centro comercial de Bahía Sur. A eso sumamos una cuestión que está directamente relacionada: la crítica situación del comercio tradicional. Estas son las cuestiones que hemos planteado a los partidos:

Comercio tradicional. ¿Qué medidas plantea para apoyar y ayudar a su promoción?

Bahía Sur. ¿Está a favor de la ampliación del centro comercial de Bahía Sur?

Y esto es lo que nos han contestado:

PSOE

Comercio. El apoyo al comercio tradicional se basará en potenciar aún más las inversiones que mejoren el espacio urbano para hacerlo más atractivo y en la apuesta por las actividades de dinamización que atraigan potenciales clientes a los espacios comerciales. Por otro lado, la creación de la oficina del comercio y la hostelería permitiría agilizar y concretar los distintos trámites administrativos que esta actividad conlleva. Un plan de movilidad, aparcamiento incluido, y una mejor distribución de las zonas de carga y descarga seran fundamentales para facilitar el acceso a los espacios comerciales de clientes y proveedores. Por último pero no menos importante, con la financiación de los fondos europeos EDUSI se pondrá en marcha un proceso de fomento del comercio electrónico en el comercio isleño.

Bahía Sur. La ampliación de Bahía Sur juega un papel estratégico en el proceso de transformación del modelo de ciudad que perseguimos, el comercio, el turismo y la industria son los pilares para la generación de actividad económica y empleo. Bahía Sur es un referente comercial en Andalucía, pero si pensamos en futuro y debe adaptarse a las necesidades de la distribución comercial y de ocio. Son muchas las empresas que quieren instalarse en Bahía Sur pero que necesitan locales más grandes al tiempo que la incorporación de mas espacios vinculados al ocio son necesarios para adaptarse a las tendencias actuales del comercio.

PP

Comercio. El comercio tradicional necesita contar con un gobierno local que lo proteja, evitando la competencia desleal, y lo promocione. Y este ha sido nuestro compromiso con representantes del sector. Defendemos la creación de una mesa municipal para mantener abierto el diálogo de manera permanente, la puesta en marcha de campañas de comunicación específicas y desbloquear la reforma del Peprich para favorecer la instalación de nuevos establecimientos y franquicias. Es posible ofrecer hasta 1.000 euros para garantizar la accesibilidad universal, bonificar las tasa para obras mayores y menores de rehabilitación o reforma y ofrecer la posibilidad de pagar terrazas mensual, trimestral o anualmente en una nueva ordenanza. Es clave dejar de poner trabas y decir adiós al papeleo.

Bahía Sur. Estamos a favor de cualquier iniciativa que sirva para generar empleo y dinamizar la economía de la ciudad, pero también de que todos los proyectos preserven el equilibrio con el comercio tradicional.

Podemos

Comercio. Uno de los elementos centrales es su defensa contra las grandes multinacionales, sean de lo que sean. Mientras las multinacionales ganan millones de beneficios arruinando a sus trabajadores, los comercios tradicionales mantienen el empleo de varias generaciones. Un elemento de defensa puede ser, entre otros, su promoción como Ayuntamiento.

Bahía Sur. No. Tenemos que hacer compatible el empleo y la protección del medio ambiente. Sin naturaleza se extinguirá el ser humano y eso nadie lo tiene en cuenta. La ampliación de Bahía Sur provocará la destrucción de nuestro patrimonio natural. Somos partidarios de generar empleo verde, como por ejemplo la transformación ecológica de la actividad productiva de los astilleros, un proyecto viable como hemos demostrado con el estudio técnico que tenemos.

AxSí

Comercio. Mantener y potenciar las ayudas y subvenciones al comercio y a los emprendedores e implicar en la toma de las decisiones que afectan al comercio tradicional a colectivos locales como Acosafe, Asihtur y a los detallistas de nuestros mercados: Central y de San Antonio. Desde AxSí llevamos diversas medidas que articularemos a través de un Club de Empleo. Hablamos de medidas como el concurso ‘Mi idea de negocio’, el programa ‘Renueva tu comercio’ y de subvenciones.

Bahía Sur. Por supuesto. Bahía Sur es uno de los principales motores de empleo y actividad económica y no sólo es un referente comercial, sino que también turístico y deportivo gracias a unas instalaciones únicas que, en su día, se hicieron realidad gracias a un alcalde andalucista. Con AxSí seguirán creciendo porque apoyaremos cualquier acción encaminada a su ampliación.

Cs

Comercio. Hay que escuchar las demandas de este sector. Faltan medidas y actuaciones efectivas para evitar que el comercio tradicional siga estancando y seamos testigos del cierre de establecimientos. Es necesario llevar a cabo un plan de dinamización del centro. Tenemos que hacer una calle Real y un centro de la ciudad atractivo para invertir. Hay que llenar la ciudad de contenido, es decir, si desde el Ayuntamiento ponemos en marcha actividades con la colaboración de los comerciantes, si tenemos una buena programación cultural y si la ciudad está viva, el comercio tradicional tendrá futuro.

Bahía Sur. Hay que estudiar su viabilidad. Y apostar por la diversificación y el turismo deportivo de calidad. Tenemos el mismo clima que Chiclana o Málaga, donde hay equipos que realizan sus pretemporadas, algo que no ocurre aquí. Hay una combinación idónea de espacios deportivos, hoteleros y de ocio y entendemos que necesite crecer, pero no de una forma de especulación urbanística con un suelo que es de todos los isleños.

IU

Comercio. En estos últimos años he formado parte del comercio local y he sido miembro de Acosafe, así que he podido vivir en primera persona y compartir con otros comerciantes las deficiencias y posibilidades de nuestro comercio. Izquierda Unida, entre otras medidas, plantea la creación de una Oficina Municipal de Prevención de Riesgos Laborales y bonificaciones para ayudar al pago del IBI, en los Certificados Técnicos y en el pago del alquiler del local, donde suelen localizarse los mayores esfuerzos económicos de las personas que emprenden un negocio.

Bahía Sur. No. En todo caso regularíamos el espacio público donde se ubica. Ampliar Bahía Sur iría en en detrimento del pequeño y mediano comercio interior. Y este ha sido un error que han repetido PP y PSOE en los últimos años, con la indiferencia cómplice de Fran Romero.

Vox

Comercio. Mejorar el estado de las calles y de la ciudad en general, pero muy especialmente de las zonas con más comercio. Recuperar la circulación por buena parte de la calle Real, mejorar la circulación de vehículos, y aumentar el número de aparcamientos. Impulsar la transformación digital del comercio y apoyar el proyecto de Centro Comercial Abierto. Realizar campañas para atraer a visitantes. Revisar el Peprich para evitar que obstaculice la labor comercial. Bajar la tributación al empresario y comerciante todo lo posible. Colaborar con Acosafe, Asihtur para desarrollar el comercio online.

Bahía Sur. Toda inversión privada que cumpla la normativa es bienvenida, pero creo que vender suelo de Bahía Sur a inversores es un error y significaría perder unas magnificas posibilidades de futuro. Además Vox está más a favor de revitalizar el comercio de la propia ciudad, en concentrarnos en hacer la ciudad más atractiva y cómoda para que el comercio crezca y se desarrolle, y que sea un buen atractivo para el visitante.

SSF

Comercio. La solución más directa sería recoger las quejas y propuestas de los comerciantes y comenzar a trabajar en ello. Se nos ocurre el potenciarlo con más actividades atractivas por el centro y alrededores, más noches blancas y una revisión fiscal y de alquileres que les permitan precios competitivos y una mayor creación de empleo, además de una promoción que se acerque a la de los grandes comercios y que haga que el público se reparta entre ambos.

Bahía Sur. Estamos a favor porque es un lugar que sigue dotando de vida a la ciudad y que creemos perfectamente compatible con el comercio tradicional, dejar que muera Bahía Sur no cambiaría nada con respecto al resto del comercio ya que hay otras grandes alternativas de centros comerciales. Ampliar y modernizar Bahía Sur redundaría en mejoras de ocio, si bien es cierto que, aunque no depende de nosotros sino de los inversores, veríamos con buenos ojos que hubiese mayor oferta de ocio que no solo sea de "shopping".

Falange

Comercio. Planteamos la sustitución de la concejalía de Comercio y Emprendimiento por otra para relanzar y dar estabilidad al importante sector de comercio minorista, artesanía y oficios que gestionaría la Oficina de Economía Social y Desarrollo Sostenible. Contará con gabinete especializado en estudio de mercado y venta por Internet y estimulará la contratación de desempleados .

Bahía Sur. Comprendemos que después de 27 años es oportuno estudiar las necesidades actuales, pero quienes deben tener voz son los empresarios a la hora de tomar la decisión, para que se mantenga un equilibrio en la competencia, valorando el impacto en el empleo y respetando el entorno natural.