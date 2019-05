Es otra asidua queja ciudadana: no hay bancos, papeleras, fuentes... Y los que hay están sumamente deteriorados, víctimas del paso del tiempo o, simplemente, del vandalismo puro y duro. No hemos querido dejar pasar la oportunidad que brinda la campaña de las elecciones municipales para preguntar a los nueve candidatos que aspiran a convertirse en alcalde de San Fernando tras el 26-M qué piensan al respecto. Aprovechamos también para trasladarle otra cuestión que alude a uno de los temas que se ha enquistado en este mandato: la ordenanza de la calle Real. Estas son nuestras preguntas:

Calle Real. ¿Cómo solventaría el problema de la ordenanza, que lleva años bloqueada?

¿Cómo solventaría el problema de la ordenanza, que lleva años bloqueada? Mobiliario urbano: bancos, papeleras, fuentes... ¿Hacen falta más?

Y estas son sus respuestas:

PSOE

Calle Real. La ordenanza de la calle Real requieren disponer de una mayoría suficiente en el pleno. Al lo largo del pasado mandato hemos visto cómo ha sido imposible llegar a acuerdos con otros grupos simplemente porque ellos han antepuesto cuestiones partidistas. La demostración de ello es que no hay un solo motivo de interés público que se haya alegado para no apoyar la ordenanza actualmente redactada. Por este motivo necesito el apoyo de la ciudadanía para que me ayuden a tener fuerza suficiente en el pleno y poder impulsar aún más el nuevo rumbo que hemos dado a San Fernando para que pasar de un modelo de ciudad dormitorio a la ciudad de las oportunidades.

Bancos y papeleras. Estoy de acuerdo con la ciudadanía en la necesidad de incrementar y mejorar el mobiliario urbano. Cuando asumí el gobierno hace cuatro años me encontré a una ciudad con una inmensa cantidad de necesidades debidas a tantos años de gobiernos sin que se invirtiera en la mejora de espacios públicos y en las escasas actuaciones que se han llevado a cabo se desarrollaron sin coherencia alguna, farolas de distintos estilos y colores, bancos con estilos cada uno distintos... Ya hemos dado coherencia al estilo y diseño del mobiliario urbano, un diseño coherente con nuestra historia y con todos los elementos que conforman la imagen de la ciudad. Con la firma del nuevo contrato de limpieza vicaria, en escasas semanas, se actualizarán y ampliarán el número de papeleras y en nuestro presupuesto ya hemos incorporado partidas para nuevo mobiliario como bancos y fuentes. Todo ello manteniendo una estética coherente y atractiva.

PP

Calle Real. El PSOE impuso el tranvía en San Fernando, no ha sido capaz de ponerlo en marcha doce años después de que se iniciaran las obras y, además, no ha querido hablar con hosteleros y comerciantes, transporte y residentes. Tampoco ha planteado al resto de grupos políticos ninguna propuesta para trabajar. Ahora, el gobierno de Juanma Moreno ha empezado a desenredar el lío del tranvía para evitar que se devuelva a Europa casi 100 millones de euros. Lo primero es poner en marcha el tranvía y abrir consultas con los implicados para la redacción de la ordenanza que garantice los derechos de todos los afectados.

Bancos y papeleras. San Fernando necesita mobiliario urbano. En toda la ciudad. Es uno de los grandes problemas que nos trasladan los vecinos, pero también quienes visitan La Isla. En la campaña que elaboramos con el nombre ‘San Fernando limpio, cuidado y bonito’ contemplamos el incremento del mobiliario urbano y su mantenimiento.

Podemos

Calle Real. El PSOE no ha querido el problema central: la seguridad en relación al cableado de la televisión local. Nosotros no podíamos aprobar algo que pusiera en serio riesgo la seguridad ciudadana sin que la ordenanza contemplara una modificación. Propusimos al PSOE su modificación pero Cavada la desestimó. Es una de las tantas causas por las que el tranvía continúa parado.

Bancos y papeleras. Sí y fundamentalmente en los barrios de la periferia. En zonas como San Nicolás, Constitución, Gallineras, Camposoto, Casería o Bazán todos los servicios e infraestructuras funcionan menos y peor que en la calle Real y el centro de la ciudad. Esta ha sido una constante en este y el anterior mandato y es algo que vamos a cambiar. Necesitamos ganar más derechos para los barrios trabajadores de La Isla.

AxSí

Calle Real. Trabajando para desbloquear esta situación, porque poco se ha avanzado. El Consejo Asesor de Tráfico apenas se ha reunido un par de veces este mandato y La Isla necesita una herramienta que regule el tráfico en su principal arteria, en una calle Real que, a raíz de las obras del tranvía, recuperamos para los peatones y en la que la hostelería y sus terrazas son las protagonistas. Una ordenanza que además ha de ser cuidadosa con nuestras tradiciones y nuestra Semana Santa y ha de plantear soluciones para los cruces de cables.

Bancos y papeleras. Estamos de acuerdo con escuchar las demandas de los vecinos y darles respuesta. La colocación de más papeleras es una de las muchas mejoras del nuevo servicio de limpieza cuya puesta en marcha he liderado y se hará efectiva en los próximos meses y le adelanto que la instalación de fuentes públicas será una medida incluida en el próximo servicio de agua.

Cs

Calle Real. Ciudadanos tiene claro hay que volver a redactar esta ordenanza de forma coherente y correcta por el personal técnica del Ayuntamiento y, una vez dado este paso, crear un comité compuesto por los miembros del Consejo Asesor de tráfico, que está formado por todos los partidos políticos, y una vez sometido a debate se presentaría a pleno para su votación.

Bancos y papeleras. Ciudadanos durante el mandato lo ha reclamado varias veces. Hace falta más mobiliario público y mantener el que ya existente en la ciudad. Sólo hay que pasear por la calle Real, que es la principal arteria de San Fernando, para sonrojar a los partidos que han estado al frente del Ayuntamiento durante estos años.

IU

Calle Real. Hace más de dos años, IU mandó un completo informe con sugerencias y aportaciones al proyecto de ordenanza de la calle Real. Ya entonces avisamos de que se ha llevado a cabo una pedagogía en cuanto a su uso ontraria al funcionamiento que tendrá cuando funcione el tranvía. Pero más allá de la ordenanza, aún quedan asuntos enquistados que van a precisar de una comisión con amplia participación que los resuelvan, pues siguen llenando de incertidumbre todo lo relacionado con el tranvía: obras, proyectos, problemas con particulares... IU le dará especial prioridad a este tema.

Bancos y papeleras. Sí. A lo largo de este mandato hemos sido muy críticos con la falta de mobiliario urbano en zonas comerciales. Es notorio el abandono de las calles San Rafael y Rosario, por ejemplo, y son constantes las quejas ante la falta de papeleras, bancos y fuentes, e incluso sobre la deficiente iluminación. Izquierda Unida atenderá estas demandas ciudadanas a través de procesos participativos con el movimiento vecinal.

VOX

Calle Real. La finalidad de esa ordenanza se ha estado justificando en la necesidad de regular la calle Real ante la supuesta entrada en funcionamiento del tren-tranvía. Pero el tren no viene aún ni se sabe si lo hará algún día, ni por cuánto tiempo. Sea como fuere, yo por ahora facilitaría la circulación de vehículos por la calle Real todo lo posible (dejando peatonal desde Alameda hasta Plaza de la Iglesia) y, si algún día circula el tren, entonces procuraría centrarme en la seguridad de los peatones (especialmente niños en salidas de colegios), en facilitar el uso de las terrazas por parte de la hostelería y en posibilitar el uso de la calle Real en Semana Santa como Carrera Oficial.

Bancos y papeleras. Absolutamente sí. Son elementos que proporcionan mucha comodidad a cambio de una baja inversión, haciendo la ciudad mucho más cómoda y agradable. A su vez es absolutamente necesario ser más eficaz en el cuidado y limpieza del mobiliario urbano.

SSF

Calle Real. Para que esa ordenanza pueda salir adelante primero exigimos transparencia en el proyecto. No queda claro porque la obra del tranvía no es recepcionada por el Ayuntamiento y esto bien pudiera deberse a irregularidades. Además ha de solucionarse el problema del cableado de Isla Televisión, bien sea con un soterramiento o con otra solución que satisfaga a ambas partes y que solucione el peligro actual de la catenaria y la cercanía con dichos cables. Ningún técnico quiere firmar la recepción de la obra, así que es necesaria una comisión de investigación.

Bancos y papeleras. Es evidente su falta en todas las partes. Todo el mundo en esta ciudad ha pasado por la situación de andar un buen rato con algo para tirar en la mano o el bolsillo y pasar tanto tiempo que hasta se te olvide y lo acabas tirando en casa. Las fuentes por otra parte son necesarias especialmente en época de verano y, además, estaría bien que se hicieran con el bebedero inferior para mascotas.

Falange

Calle Real. Es un problema complejo, al que no se le podrá dar una solución definitiva hasta saber si el tranvía entrará en funcionamiento. Mientras, es evidente que el uso de la calle Real debe ser regulado y para ello proponemos un acuerdo de consenso entre todas las fuerzas y el consejo municipal que tenemos intención de crear, para que sean defendidos los intereses de todos los vecinos y empresas afectadas.

Bancos y papeleras. Estamos de acuerdo con esta demanda. Y para atenderla no es necesario el despilfarro de dinero en los modelos más caros del mercado, que además muchas veces están hechos de materiales que en poco tiempo sufren la corrosión y están para tirar, como padecido los últimos años en la calle Real.