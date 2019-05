Cansados pero satisfechos con el trabajo realizado durante los últimos quince días para trasladar su mensaje a la ciudadanía. Expectantes e ilusionados con el futuro que aguarda a San Fernando tras el 26-M, una vez que los ciudadanos decidan con su voto qué quieren para la ciudad. Las nueve candidaturas que concurren en San Fernando a las elecciones municipales que se celebrarán mañana echaron ayer el cierre a una campaña muy diferente a las anteriores y modesta en sus formas y pretensiones, aunque no por ello menos intensa.

Cavada y "la mejor versión del PSOE"

Patricia Cavada, alcadesa y candidata del PSOE, echó el cierre a la campaña en una fiesta que anoche congregó a numerosos militantes y simpatizantes en la Sala Vivo. Allí advirtió que el PSOE había dado "la mejor versión de un partido" en estos días de campaña "que han sido todo un ejemplo de participación y movilización". Ha sido –dijo– una campaña "moderna en su estética y actividades a la vez que innovadora".

Una vez más, la candidata socialista aprovechó para pedir "una gran movilización ciudadana en las urnas" que permita al PSOE continuar con "la gran transformación de San Fernando", actuaciones que ya están en marcha –dijo– y que están encaminadas a conseguir "el cambio de modelo productivo" de San Fernando. La Magdalena, la ampliación de Bahía Sur, las obras de la playa que vincula al desarrollo turístico o el planetario del Barrero son algunos de estas actuaciones transformadoras que figuran en el proyecto socialista y que anoche citó Cavada.

El PSOE –reiteró– es "el único partido que ha presentado un proyecto de ciudad completo acompañado además de un cuadro presupuestario real, la Agenda Ciudad 2019-2013".

La participación –dijo– va a ser determinante. De ahí que pidiera "la movilización de mujeres, para continuar teniendo una alcaldesa mujer que impregna de políticas de igualdad a nuestro Ayuntamiento; de los generosos mayores que son el sostén de muchas familias, de los jóvenes que ven como San Fernando se convierte en una ciudad viva llena de nuevas oportunidades, de los animalistas porque han descubierto la enorme sensibilidad de este gobierno, a los barrios más tradicionales donde estamos haciendo inversiones imortantes...".

El "voto unido" de Loaiza

El candidato del PP, José Loaiza, se postuló frente a los isleños como la única alternativa posible y fiable "para echar del gobierno a Cavada y a Fran Romero", a los que responsabilizó por igual de haber tenido San Fernando paralizado durante cuatro años a pesar –dijo– de que la gestión desarrollada por los populares en el anterior gobierno consiguió sanear económicamente al Ayuntamiento y, por ende, dejarlo en una posición inmejorable para hacer que la ciudad avanzara. Una oportunidad que para los populares se ha desaprovechado.

"Si queremos cambiar de verdad, el voto tiene que concentrarse en quien de verdad puede ser alcalde, ese voto solo puede venir a Pepe Loaiza y al equipo del PP", afirmó el candidato, que pidió el "voto unido" para su partido.

Bajar los impuestos, solventar el problema de la limpieza y del mantenimiento de calles y barriadas y recuperar el patrimonio son las claves de un programa "centrado en los verdaderos problemas que tienen los ciudadanos", recordó Loaiza. "A los ciudadanos les preocupa La Almadraba, los impuestos, que les quiten plazas de aparcamiento como ocurre en Cayetano Roldán...”, advirtió. Y ese mensaje básico que ha marcado su campaña "ha llegado a los ciudadanos", señaló al hacer balance. "Ahora es el momento de que todo eso se traduzca en las urnas".

Los populares pusieron el punto final a la campaña con una fiesta en la barriada Andalucía.

Díaz como "la opción de cambio"

La candidatura de Podemos y confluencias sociales optaba por pasar las últimas horas de campaña de manera relajada con un encuentro por la tarde en su sede –La Revuelta–, en el que se repartió a los apoderados el material para la jornada electoral y organizaron una convivencia, en la que recordaron al compañero Antonio Galván, Kiki, fallecido en la madrugada del viernes.

Esta tranquilidad contrataba con el ajetreo de las horas y días anteriores en las que el candidato de Podemos a la Alcaldía de San Fernando, Ernesto Díaz, recibió el apoyo de los alcaldes de Cádiz y Puerto Real, José María González, Kichi, y Antonio Romero, que lo consideran "el cambio que necesita La Isla". Ambos dirigentes de la formación morada ponían de ejemplo el cambio que se ha iniciado en las ciudades que gobiernan y que durante los últimos cuatro años han avanzado especialmente en materia social.

Entre las propuestas que ha lanzado Díaz en esta campaña hay "proyectos pensados para hacer de San Fernando una ciudad más social". Habla de la recuperación de derechos laborales o la remunicipalización de servicios como el agua, pero también de la defensa de colectivos profesionales como el taxi o la diversificación de astilleros para crear empleo.

Bajo el nombre de Horizonte Bahía la formación morada ha presentado una propuesta para Navantia a partir de un estudio sobre su viabilidad laboral en la Bahía de Cádiz. Para la factoría isleña contempla "el reciclaje de buques, que no conllevaría ninguna inversión porque las instalaciones ya están preparadas para ello, y la construcción de buques con fibra de vidrio con base de resina, lo que generaría 500 empleos directos y más de 2.000 indirectos".

La ilusión del "andalucismo valiente"

"Puede que los más jóvenes no lo sepan, pero San Fernando no siempre fue así, no siempre hubo un Bahía Sur, un Gómez Castro, una ciudad deportiva, un centro de ocio con su cine, una Ronda del Estero, un eje Ardila-Hornos Púnicos-Almendral, un Parque del Oeste, el Teatro, el centro de congresos, la playa de Camposoto...", recordó el candidato de AxSí a la Alcaldía, Fran Romero, al echar el cierre a la campaña al modo tradicionalmente andalucista: con una fiesta por todo lo alto, con numerosas actuaciones y degustaciones varias, en el parque Almirante Laulhé. Romero echó mano a la memoria para apelar al "andalucismo valiente". "Donde no había nada se construyó una ciudad", afirmó. "Había ilusión y queremos recuperarla".

Con ese espíritu, Fran Romero encara la jornada electoral del 26-M, en la que la "comenzará un nuevo tiempo". "Nosotros llevamos ocho años en la calle, barrio a barrio, conociendo el presente de cada vecino. La campaña solo ha sido un momento más y a partir del lunes la Alcaldía será tu barrio". El andalucista aludió en el cierre de campaña a proyectos como la recuperación de la Casa Lazaga como espacio para las artes, la red de aularios o las piscinas de Levante e insistió en ser "reivindicativo" a la hora de reclamar las asignaturas pendientes de otras administraciones: la liberación de la playa y la terminación de los accesos de la CA-33, principalmente.

Cs y las "ganas de cambio" de La Isla

"Hay ganas de cambio y es algo ilusionante", afirmó la candidata de Cs a la Alcaldía, Regla Moreno. La formación naranja puso el punto final a la campaña con un sencillo acto político que se desarrolló en el centro San Fernando Plaza, donde se reunieron militantes y allegados para arropar a la candidatura.

Antes, la candidata de Cs había dado a conocer sus propuestas para el comercio tras una reunión con la Asociación de Comerciantes de San Fernando (Acosafe): ventanilla única, revisar el PEPRICH (Plan del Casco Histórico), realizar un plan de movilidad para acabar con "la fractura que ha provocado el tranvía"...

Regla Moreno, por su parte, recordó que Cs "ha estado no solo durante la campaña sino también durante los últimos cuatro años escuchando a los isleños en la calle y siendo su voz en el Ayuntamiento". Esa –dijo– será su manera de gobernar tras el 26-M.

El importante valor social del voluntariado para IU

Izquierda Unida (IU) no quiso terminar la campaña sin referirse a un tema fundamental para una ciudad, como es el voluntariado. Su candidato a la Alcadía, Gonzalo Alías, defendía ayer que “el Ayuntamiento debe de estar junto a esos colectivos que están aportando un gran valor social sobre la realidad de La Isla”, de ahí que proponga convenios de colaboración con estas entidades.

Vox y sus buenas sensaciones

Vox, formación política que espera entrar con fuerza en el Ayuntamiento tras el 26-M con Carlos Zambrano al frente, puso también ayer el punto final a la campaña con una cena de todo el equipo en la que insistieron en las "buenas sensaciones" que tienen para la jornada del próximo domingo.

Solo San Fernando y "los aires nuevos para la política isleña"

La candidata de Solo San Fernando, Inmaculada López, hacía un balance positivo en el cierre de campaña. Durante las dos semanas que ha durado este periodo electoral "el esfuerzo humano ha sido espectacular", destacaba. "Sin grandes alardes, ni despilfarros, respetando las normas establecidas por la junta electoral, algo que, por desgracia, no ha ocurrido con todos los partidos", resumía la alcaldable sobre el trabajo constante de la formación en la calle, en el cara a cara con los vecinos, con medios mínimos. "Hasta con flyers fotocopiados a última hora", apuntaba López, que se mostraba muy agradecida con la ciudadanía por la acogida.

"No esperábamos que un partido tan joven tuviera tal calado en la ciudadanía, que se ha interesado por conocer nuestro proyecto recibiendo de muy buena gana nuestra intención de explicarle quiénes somos", explicaba. En estas dos semanas la número 1 de Solo San Fernando ha comprobado las ganas de cambio que hay en los isleños, por lo que cree que es "el momento de cambiar la política de la ciudad, de levantar alfombras y abrir persianas en el ayuntamiento, de que se renueve el aire de la política en La Isla".