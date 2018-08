C's pide celeridad en el proceso del Peprich para desencorsetar el centro

El grupo municipal de Ciudadanos ha mostrado su satisfacción al conocer que la Concejalía de Desarrollo Urbano prepara un texto refundido para mejorar el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico (Peprich). La edil responsable, Claudia Márquez, explicaba a este medio que su área trabaja en el documento a partir del análisis de la memoria de ordenanzas que ha realizado la Comisión Municipal de Patrimonio y de las actas levantadas en cada reunión, en las que constan las sugerencias y propuestas planteadas por la formación naranja. Su portavoz, Mayte Mas, pide ahora celeridad en el proceso para que los cambios repercutan cuanto antes en la mejora del comercio y la actividad empresarial de la ciudad.

La reforma del Peprich siempre ha sido una de las cuestiones fundamentales para Ciudadanos. "Ha sido uno de nuestros buques insignias para conseguir desencorsetar el centro de la ciudad", defiende Mas, que recuerda que ya en el acuerdo de presupuestos al que llegó con el gobierno municipal en 2016 desde su partido se marcaba la revisión del Peprich como prioridad. Desde entonces ha habido reuniones con el gobierno municipal, especialmente con la concejala de Desarrollo Urbano; e incluso la escenificación hace un año aproximadamente del acuerdo para afrontar esta actuación. Entonces, recuerda la formación, sobre la mesa se puso la necesidad de permitir el uso de nuevos materiales más resistentes y económicos que sustituyan la obligatoriedad de la madera en los acabados, la posibilidad de ampliar los escaparates de establecimientos comerciales y de eliminar algunas restricciones y la flexibilización de los criterios para aparcar en los garajes particulares del interior de las viviendas. Son cuestiones esencial pero que afectan sobremanera a vecinos y empresarios. Ejemplos de esas incidencias ponía Márquez, como también ha contado C's en varias ocasiones. Desde un nuevo local en un inmueble que no puede abrir nuevos huecos -esto es, escaparates- porque ya hay un negocio con la cuota máxima permitida en la finca, al estar agrupada; hasta el propietario de un local que tuvo que disminuir el tamaño de escaparates y de la entrada en una reforma; o las dificultades de residentes que no pueden afrontar el alto coste del mantenimiento de la madera en ventanas, balcones y cierros. "Los únicos objetivos son que los inversores vean esta zona atractiva para poner sus negocios y que los vecinos del centro no encuentren tantas trabas a la hora de reformar una vivienda", apunta Mas sobre las pretenciones que han guiado este interés por la modificación de esta normativa urbanística.

Todas las propuestas de la formación naranja, planteadas a partir de las directrices de sus expertos, han sido aceptadas, reconocía la edil de Urbanismo, de manera que se incluirá en el texto refundido que se está redactado. "Ciudadanos siempre ha mostrado su predisposición y ha aportado ideas porque el bienestar de los isleños y el desarrollo de la ciudad no debe entender de colores político y sí de sentido común", apunta al respecto la portavoz de Ciudadanos, que mantiene esa filosofía para apoyar cuestiones importantes para la gestión de la ciudad (como su abstención a los presupuestos de 2018 que permitían que salieran adelante, a pesar de que buena parte de los puntos del acuerdo de 2016 no se han materializado).

"Llevamos desde 2016 esperando que Urbanismo realice este texto para contar con un documento que permita un centro más flexible que abra la puerta al desarrollo comercial en lugar de convertirse en una restricción", advierte la concejala de Ciudadanos, que demanda al equipo de gobierno agilidad en el proceso para que entre en vigor la normativa cambiada.