Todas las entradas para la Gran Final del COAC 2026 salen hoy a la venta

Las entradas para la Gran Final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026, que se desarrollará el 13 de febrero a partir de las 20 horas, salen a la venta hoy jueves, 15 de enero, a partir de las 17 horas en el Ayuntamiento de Cádiz.

El Ayuntamiento de Cádiz quiere favorecer al público gaditano la adquisición de las localidades disponiendo su venta a través de taquilla.

Los precios de las entradas de la Final no se han modificado con respecto a la última edición, oscilando desde los 95 euros para Butaca, Palco Platea y Palco Principal, los 80 euros en Palco Segundo y Delantero Anfiteatro, los 70 euros en Anfiteatro y 45 euros en Paraíso.

La Delegación de Fiestas y Carnaval recuerda que en taquilla sólo podrán adquirirse dos entradas por persona, siendo una de ellas para el comprador. Una medida que tiene el objetivo de que un mayor número de público pueda acceder a las entradas.

Cabe recordar que las entradas serán nominativas y deberán estar identificadas con el DNI de la persona que vaya a asistir a la función. Por este motivo, será indispensable mostrar el DNI junto con la entrada en el acceso al Gran Teatro Falla el día de la Final. No se admitirán cambios ni devoluciones bajo ninguna circunstancia.

Una vez que finalicen las colas en el Ayuntamiento de Cádiz, las entradas disponibles pasarán a venderse en Internet a través de la página web de Bacantix (https://www.bacantix.com/Entradas/Default.aspx?id=coacfalla).

Para personas mayores de 65 a la venta hoy en el Falla

Las entradas para esta fase destinadas a personas con problemas auditivos, visuales, mayores de 65 años, personas con movilidad reducida y/o diversidad funcional, y personas con discapacidad igual o superior al 65 %, también se pondrán a la venta hoy jueves, 15 de enero, a partir de las 17 horas, en la taquilla del Gran Teatro Falla.

Las personas que vayan a adquirir estas localidades deberán presentar en el momento de la compra, la documentación pertinente que acredite la circunstancia de la movilidad reducida y el cumplimiento del requisito de la edad.

Será preceptivo que las personas de edad inferior a dieciséis años estén siempre acompañadas de una persona legalmente responsable de la misma o persona mayor de edad expresamente autorizada por aquélla, para ello, se encuentra a disposición de los interesados el impreso para cumplimentar dicha autorización.

Las personas que vayan a adquirir estas localidades deberán presentar en el momento de la compra la documentación pertinente que acredite el reconocimiento oficial de su circunstancia de movilidad reducida, discapacidad y el cumplimiento del requisito de la edad.