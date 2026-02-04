La sexta sesión de cuartos de final del COAC 2026, en directo desde el Gran Teatro Falla

La penúltima sesión de la fase de cuartos de final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026 se erige como una de las funciones más atractivas de esta etapa del certamen con nombres propios y agrupaciones que dejaron un buen sabor de boca en su pase preliminar.

La sesión comienza con el coro ''¡Qué pechá de paja!' de José Manuel Valdés, que dará inicio a una sexta función de cuartos de final donde participarán ocho agrupaciones.

En la modalidad de chirigotas, el ingenio está asegurado con las participaciones de 'Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)', ganadores en 2025 con 'Los calaítas'; 'Los que van a coger papas', de José Guerrero Roldán Yuyu; y 'Los camper del sur' de Víctor Jurado y Miguel Ángel Ríos.

En comparsa, 'Los pájaros carpinteros' de Nene Cheza y Antonio Pedro Serrano Canijo participan en la sesión, además de la comparsa de Jesús Bienvenido, 'DSAS3'; y la comparsa a'La carne-vale', de Francisco Javier Gallardo Márquez Javi el Loco y Julián Delgado Ruiz.