Detenidos los presuntos asesinos del cuponero de Ubrique

La Guardia Civil ha detenido a los presuntos responsables del crimen de Ambrosio, el cuponero de Ubrique cuyo cuerpo fue descubierto cosido a puñaladas en su casa de Tavizna, una pedanía de Benaocaz. Desde el primer momento las sospechas recayeron en una ex pareja de Ambrosio y su hijo y el tiempo parece dar la razón a los investigadores de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Cádiz. De hecho, esta mujer ha sido detenida en la provincia de Cádiz, a la que se le imputa un delito de encubrimiento; mientras que su hijo, el presunto homicida, ha sido arrestado en Colombia, país donde nació, y adonde se había marchado buscando huír de la justicia española.

Imagen de Ambrosio.

La Benemérita se hizo cargo de la investigación nada más descubrirse el cuerpo en la madrugada del pasado 27 de septiembre. Desde entonces trazó media docena de líneas posibles, aunque siempre teniendo claro que los responsables eran conocidos de Ambrosio, que recibió más de medio centenar de cuchilladas. Ambrosio tenía 61 años cuando encontró la muerte, y de todas las puñaladas sólo dos eran mortales de necesidad. El resto, la gran mayoría en cuello y espalda, apenas si llegaron a la dermis. Esto puede significar dos cosas: o que el agresor tenía escasa fuerza o que Ambrosio se defendió hasta el final parando como pudo los embates de su agresor. Esto hizo pensar a los investigadores que el agresor podría ser una mujer.

Ambrosio tenía en su casa de Tavizna una caja fuerte donde guardaba una importante suma de dinero. La persona que accedió a su vivienda intentó abrirla pero no lo consiguió. En el escenario del crimen sólo se encontró mucha sangre y el colchón de la cama volcado, pero ni siquiera había un gran desorden.

La valla exterior que da acceso a la finca de Tavizna, hasta donde los Ambrosios, padre e hijo, solían ir para disfrutar de la naturaleza, no había sido forzada. Todos estos datos hizo pensar a los agentes de la Guardia Civil que los respondables del ataque eran conocidos de la víctima.

Dos accidentes que le dejaron ciego

Ambrosio perdió la visión de un ojo con 24 años. Estaba pelando un conejo cuando se clavó un objeto punzante. Muchos años después, cuando ya vendía cupones de la ONCE en Ubrique, sufrió una fuerte caída en su propio domicilio que lo dejó completamente ciego.

Desde entonces sus hermanos y su padre habían estado muy pendientes de su bienestar. De hecho, en los últimos tiempos sus hermanos intentaban turnarse para no dejarlo solo. Quizá por eso cuando Ambrosio no dio señales ni volvía de la finca de Tavizna se preocuparon y fueron en su busca. Allí se encontraron con una imagen que no podrán borrar jamás. El cuerpo ensangrentado de Ambrosio.