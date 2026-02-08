Semifinales del COAC 2026: ¿Quién canta hoy en el Falla? Orden de actuación de la primera sesión

Este domingo arranca la fase más contundente del Concurso Oficial de Agrupaciones (COAC 2026), por la que discurrirán un total de 30 agrupaciones, que se repartirán entre diez chirigotas, diez comparsas, siete coros y tres cuartetos, según estipuló el fallo del jurado del pasado jueves. La primera sesión cuenta con grandes atractivos en todas las categorías, como el coro de Julio Pardo, la chirigota de los pibes, la de José Juan Pastrana y Rober Gómez, o la de Llull, mientras que en comparsa compiten la de Jona y Marta Ortiz.

Orden de actuación:

20.00 horas: Coro 'El sindicato': E coro de Julio Pardo Carrillo, convertidos en sindicalistas de los tangos, se ha posicionado en segundo lugar por el jurado diario, y ha sido valorada como muy buena, con 237 puntos en cuartos y un arrastre de 472 puntos.

20.45 horas: Chirigota 'Los hombres de Paco' La chirigota de los pibes ha superado la siguiente fase ofreciendo un repertorio muy caletero que fue valorado como bueno, y calificada en quinta posición con 229 puntos y 450 puntos en total.

21.30 horas: Cuarteto 'Crónica de una muerte más que anunciada' El cuarteto dirigido por Antonio Beiro inspirado en la pasión de Jesucristo más carnavalera, obtuvo el segundo lugar con 228 puntos en cuartos, acumulando un total de 450, según Jurado Diario, y fue valorada como muy buena.

22.15 horas: Comparsa 'El manicomio': El grupo de Jona, unos locos de la fiesta que tanto les quita y tanto les da, se posicionó según Jurado Diario en quinto lugar, con 230 puntos, y un total de 458, siendo estimada como buena.

23.00 horas: Coro 'La ciudad perfecta': El coro de Chiclana, habitantes de una ciudad perfecta, fue calificado de aceptable y obtuvo de Jurado Diario un total de 205 puntos, con lo que acumula un total de 401 puntos, posicionándose en séptimo lugar.

23.45 horas: Chirigota 'Los robins': La agrupación de Rober Gómez y José Juan Pastrana, cuyos integrantes se transforman en ladrones de cuplés para recuperar la esencia de la fiesta, fue valorada como buena, con una puntuación de 225 puntos y 440 con el arrastre, ubicándose en séptima posición.

00.30 horas. Comparsa 'La camorra': La comparsa de Marta Ortiz, una valiente propuesta contra los estamentos de la Iglesia, fue valorada como buena, y obtuvo una puntuación de 235 puntos, con un acumulado de 459, quedando en cuarto lugar.

1.15. horas. Chirigota 'Una chirigota en teoría': El grupo de los Stephen Hawking, que han causado sensación por el tipo, ha sido calificada como buena, con un total de 217 puntos y 428 con el arrastre, colocándose en octavo lugar según Jurado Diario.