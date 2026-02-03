Así han quedado los puntos del Jurado Diario en la cuarta sesión de cuartos de final del COAC 2026

Tras la cuarta función de cuartos de final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2026, el Jurado Diario de este Diario del Carnaval ha hecho públicas sus puntuaciones que han provocado un nuevo baile en las tablas de clasificación de las diferentes modalidades.

Así, en chirigota, 'Los antiguos' de Carlos Pérez han conseguido 213 puntos, que sumados a los de la sesión preliminar les valen 417 puntos que los colocan en sexta posición. Por su parte, 'Los niños con nombre' cierran, por ahora, la tabla con 343 puntos, 170 de ellos pertenecientes a su actuación de cuartos de final. Y 'La purga: los que no pasan' se colocan en novena posición con 393 puntos, 191 de la actuación de esta noche.

En comparsa, cuatro han sido las agrupaciones que han competido en la sesión de este lunes. Así, 'Los humanos' de Antonio Martínez Ares se erigen como líderes de la modalidad con 479 puntos totales, 243 obtenidos en esta fase. Mientras que 'OBDC. Me quedo contigo!', de Germán García Rendón, obtiene la segunda posición con 466 puntos, 234 de ellos de su actuación de esta noche; y 'Los locos', de Tomate y Piru, quedarían en cuarta posición con 458 puntos, de ellos 229 de esta fase de cuartos de final. Por su parte, la comparsa 'El patriota', con 421 puntos, 216 de estos cuartos, estarían en séptima posición.

El único coro de la noche, 'Las mil maravillas', el coro de los Estudiantes, han conseguido 230 puntos con su actuación de este lunes, que sumados al arrastre, le otorgan una cuarta posición con 463 puntos.