Preliminares COAC 2025: ¿Quién canta hoy viernes 7 de febrero en el Teatro Falla? Orden de actuación de la decimosexta sesión

El conocido como el coro de Los estudiantes, que lleva la letra de Antonio Bayón, la música de Rubén Cao y la dirección de Pili Tejada, se estrena en este último viernes de preliminares, intentando volver a una final en la que no pudo estar en 2024, cuando se quedó en semifinales con 'La fiesta de los locos'.

El resto del menú, parafraseando a la presentadora en sala Mirian Peralta, lo componen el regreso al Concurso de la chirigota del Sofri, de Conil, que no participó en la pasada edición. Además, les toca también ofrecer su pase de preliminares al cuarteto del grupo de teatro Diversamente-Diverso de Afanas El Puerto, que actuará en el Falla por segunda vez, así como una comparsa de El Puerto y la de Dos Hermanas que el año pasado fuera 'El hum', además una chirigota de Mairena del Alcor que vuelve al concurso.

Orden de actuación:

20.00 Coro. El gallinero. No habrá cambios significativos en un grupo que ya está más que asentado en el COAC, de hecho ha conseguido su pase a la final en 2017, 2018, 2019, 2022 (ganó ese año) y 2023, aunque la propuesta que ofreció en el pasado Concurso se quedó en semifinales con 'La fiesta de los locos'. El repertorio volverá a correr a cargo de Antonio Bayón y Rubén Cao, contando con la dirección de Pilar Tejada y Carmen Cabañas.

20.40 Comparsa. Carmen. Agrupación de Dos Hermanas que en la edición de 2024 se hizo famosa con 'El hum'. Efectivamente, les suena porque el "Hum, no ha pasado 'El hum', no ha pasado 'El hum', la comparsa 'El hum' se viralizó en el anterior Concurso con la parodia incluida que realizó la chirigota 'Carnaval, me cago en tus muertos' al final de su popurrí con la comparsa 'Los colgaos'. Al frente del repertorio, tanto en letra como en música, volverá a estar Víctor José Ramos Luque.

21.20 Chirigota. Los golpes de pecho. La chirigota de Conil vuelve al Concurso tras un año de ausencia. Su última aparición fue en 2023 con 'Los incautados', con la que se quedaron justo en el corte y no llegaron al segundo pase a pesar de dejar muy buenas sensaciones. A la autoría de la letra de José Manuel Ramírez el Sofri, se le une en la creación musical Francisco Javier García Javi el Ojo, además de Jorge Cerrillo Jiménez.

22.00 Cuarteto. Inclusión o victoria. Es la segunda ocasión que el cuarteto surgido del grupo de teatro Diversamente-Diverso de Afanas El Puerto aparece por el Concurso carnavalesco. La anterior ocasión fue en 2020 con el cuarteto 'Merda, merda, mucha merda', también con Álvaro Galán en la autoría. Con este proyecto se quiere dar un ejemplo de inclusión de las personas con diversidad funcional, que no se arrugan para plantarse en las tablas del Gran Teatro Falla a ofrecer su repertorio.

22.40 Chirigota. Los que reparten a domicilio. La chirigota de Mairena del Alcor (Sevilla) regresa al Concurso cinco años después de su última participación. Esta fue en 2020 con la chirigota 'Las supermamás'. Al frente de este grupo, volverá a estar Francisco Gabriel Escalante Cordero, contando con la novedad de Tomás Borge como autor de la música.

23.20 Comparsa. Los que tocan el cielo. Nueva comparsa procedente de El Puerto de Santa María que surge de la antología 'Los coloretes'. Llegan con la autoría de Joaquín Fernández en la letra y José María Fuentes Feria en música, bajo la dirección de Álvaro Flores.