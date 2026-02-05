Cuartos de final COAC 2026: ¿Quién canta hoy en el Teatro Falla? Orden de actuación de la séptima sesión

Hoy se celebra la última noche de cuartos de final, la séptima sesión que también se convierte en la verdadera función de los cuchillos largos. Tras el pase de hoy, los miembros del jurado enumerarán las agrupaciones que pasan a la siguiente fase del Concurso, las semifinales. Destacan esta noche las chirigotas de Molina y el Melli y la de Bizcocho y la comparsa de los hermanos Santander y Cornejo, 'La biblioteca'.

Orden de actuación:

20.00 horas. Coro 'Los mentirosos'. El coro de Rafael Pastrana, convertidos en pescadores en defensa del medio ambiente fue valorado como aceptable, ocupando la sexta posición en la tabla de clasificaciones, según Jurado Diario con 209 puntos.

20.45: Comparsa 'Los invisibles': La comparsa de Manuel Cornejo hace una alegoría de las personas invisibles del Carnaval obtuvo la novena posición con 217 puntos y fue valorada por la crítica como "buena".

21.30 Chirigota: 'L@s quince en las algas' la chirigota del Cascana, que se traduce en caleteros que limpian su Caleta, fue valorada como regular y obtuvo el puesto 19 por Jurado Diario, con 179 puntos.

22.15 Comparsa 'La biblioteca': La comparsa de Manolín y Palmira Santander y Manuel Cornejo, en la que representan a los ibros que se guardan en una biblioteca carnavalera, obtuvo la valoración de aceptable, alcanzando la posición 15 para Jurado Diario con un total de 201 puntos.

23.00. Chirigota: 'Los que la tienen de mármol' La chirigota del Molina y el Melli, que van de muertos en sus nichos, se posicionaron en décima posición con 207 puntos para Jurado Diario y fue valorada como aceptable.

23.45 Comparsa 'La condená' La comparsa de Chiclana, con el esperado regreso de Antonio García 'Alemania', escenifica a marineros de un barco a la deriva y se valoró de aceptable y Jurado Diario le dio el puesto 21 con 191 puntos.

00.30 Chirigota 'Ssshhhhh!!!': Y por último actúa la chirigota de Antonio Álvarez 'Bizcocho', que incorpora en la autoría a Pablo de la Prida, se posicionó en primera posición del podio para 'Diario Jurado' con 233 puntos transformados en auténticos saeteros y fue valorada como muy buena.