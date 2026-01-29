La crónica de la última preliminar del COAC 2026: Martínez Ares echa el cierre a la fase más humana del Concurso del Falla

Se acabó la fase más bonita del Concurso del Gran Teatro Falla. A partir de ahora, se acabaron las sorpresas y los momentos puros de unas preliminares que sirven de criba para centrar la competición a partir de los cuartos de final.

La novena y última función –por ser la noche aplazada por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)– no decepcionó por el broche de oro que le puso la comparsa ‘Los humanos’, de Antonio Martínez Ares.

El regreso cumplió con las expectativas al volver a un Martínez Ares más puro tanto en la concepción del repertorio como en las músicas y las letras. Un buen primer pase coronado por una presentación marca de la casa, un pasodoble mucho más comedido en su melodía y un popurrí con un relato que coge mucho cuerpo en las tres últimas cuartetas.

Esta no fue la única comparsa que destacó en esta función. También fue llamativo el pase de ‘El hombre de hojalata’, de los hermanos Pastrana. En este caso, estaba muy latente la polémica de la pasada edición, quedando corroborada y justificada en las dos letras de los pasodobles.

Asimismo, la comparsa ‘El patriota’, de Alcalá de Guadaíra, dejó un mensaje netamente andalucista al representar en escena a Blas Infante.