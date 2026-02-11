La crónica de la tercera semifinal del COAC 2026: La competición se aprieta en el camino hacia la Gran Final

El Concurso del Gran Teatro Falla comenzó a notar este martes que ya se están quemando los últimos cartuchos de cara a buscar el pase a la Gran Final del próximo viernes. Letras de competición que dieron lustre a la tercera semifinal del certamen de coplas, con aspirantes en todas las modalidades.

Todas las miradas estaban puestas en chirigotas. Especialmente, en el cierre protagonizado por ‘Los que van a buscar papas’, de José Guerrero Yuyu. Su pase mejoró las prestaciones respecto al pase de cuartos al funcionar mejor el apartado humorístico en los pasodobles dedicados a los condones y las pandemias.

Anteriormente, la chirigota ‘Piensa mal y acertarás: los desconfiaos’, de los Villegas, volvió a realizar una muestra de la regularidad con la que este grupo participa.

Por su parte, también mostró con fuerza sus credenciales para estrenarse en la Gran Final la comparsa ‘OBDC. Me quedo contigo!!’, de Germán García Rendón, que optó por dos temas gaditanos al cantarle al Cádiz Romana y el colapso del Vaporcito de El Puerto.

Por último, en la modalidad de coros, ‘La carnicería’, de Miguel Ángel García Argüez el Chapa, mantuvo su línea crítica, que lo diferencia del resto de competidores. No tuvo tanta pegada ‘Las mil maravillas’, de Antonio Bayón y Rubén Cao.

Las fichas de la tercera semifinal del COAC 2026: