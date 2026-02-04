La crónica del quinto cuarto de final del COAC 2026: El cuarteto reclama su espacio con ‘¡Que no vengan!’

El cuarteto es el hermano pequeño del Concurso. Siempre infravalorado por adornarse solo con la palabra, no se termina de elevar a arte mayor por la competencia con el resto de modalidades. Sin embargo, en los últimos años, el cuarteto de Miguel Ángel Moreno y Ángel Gago está consiguiendo que tenga el protagonismo que debe tener con mucha inteligencia, ironía y crítica.

Este martes, el cuarteto ‘¡Que no vengan!’ fue el principal protagonista de la quinta función de los cuartos de final, una noche de buen nivel, aunque sin ningún grupo más que llegara a despuntar.

En coros, ‘La esencia’ se está encontrando con el problema de una idea en la que el Carnaval tiene un peso muy importante, por lo que no termina de imponer como suele hacerlo gracias a un buen grupo.

Por su parte, en chirigotas, ‘Piensa mal y acertarás: los desconfiaos’, de los Villegas, mejoró respecto a su primer pase gracias a la enorme experiencia de un grupo que defiende a muerte todo lo que se le propone. Por su parte, también mejoraron ‘Los compay’, de los Molina; y ‘Los muerting planner, una chirigota pa to tus muertos’, de Antoñito Molina.

Por último, tampoco defraudaron en su nivel las comparsas ‘Los hijos de Cádiz’, ‘Las jorobadas’ y ‘El jovencito Frankenstein’.