La crónica de la primera semifinal del COAC 2026: La fase más decisiva del Falla arranca con mucha fuerza

Llegó la fase más decisiva del Concurso del Falla. Las semifinales arrancaron este domingo con mucha fuerza en todas las modalidades. La actuación más destacada de la noche fue la del cuarteto ‘Crónica de una muerte más que anunciada’, liderado por Antonio Beiro.

Tras las buenas sensaciones de las dos anteriores actuaciones por un estilo clásico en métrica y rima, la parodia de la crucifixión, con la aparición de la Virgen María y el Espíritu Santo, consiguió elevar a este grupo al conectar a la perfección con un público que ya sabía lo que se iba a encontrar, además de una escena que se prestaba mucho más a la comicidad para meter los golpes.

En comparsas, ‘La camorra’ mantuvo la buena senda de todo el COAC con dos letras muy críticas a los bebés robados y las detenciones por la huelga del metal en Cádiz. Por su parte, ‘El manicomio’ tiró de gaditanismo en su segundo pasodoble al hablar de los personajes gaditanos que han forjado la identidad de la ciudad.

Fue interesante el duelo a tres bandas en chirigotas, resaltando ‘Los Robins’ por concursar con inteligencia en el momento más oportuno. Por su parte, no defraudaron ‘Los hombres de Paco’ y ‘Una chirigota en teoría’. En el arranque, el coro ‘El sindicato’ presentó sus credenciales para repetir el próximo viernes.

Las crónicas de la primera semifinal: