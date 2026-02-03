La crónica de la cuarta función de cuartos de final del COAC 2026: Las comparsas cierran su noche más redonda
‘Los humanos’, ‘OBDC. Me quedo contigo!!’, ‘Los locos’ y ‘El patriota’ recuperan el protagonismo para su modalidad en la cuarta función de los cuartos, en la que también lucen el coro ‘Las mil maravillas’ y la chirigota ‘Los antiguos’
Orden de actuación de los cuartos de final del COAC 2026 en el Teatro Falla de Cádiz
Las tornas cambiaron en la cuarta función de los cuartos del COAC 2026 al recuperar el protagonismo la modalidad de comparsas. Y es que los cuatro grupos, cada uno con su nivel, cumplieron con lo esperado, dándole mucho lustre.
La principal protagonista fue ‘Los humanos’, de Antonio Martínez Ares, que confirmó el viraje hacia un estilo más reflexivo, apoyado por su tipo de ancianos, y menos pasional. Un repertorio para degustar al que hay que sumar las dos letras de los pasodobles al vídeo viral de Fran Rivera sobre Donald Trump y la rutina de un abuelo con sus nietos.
En el cierre, también dejó buenas sensaciones la comparsa ‘OBDC. Me quedo contigo!’, de Germán García Rendón. Con la base del gaditanismo y una estampa bellísima con el telón bajando con el pasodoble de la caracola de ‘Los blanco y negro’, de Pedro Romero, Germán volvió a mostrar su pluma aventajada en el momento de ser crítico.
Por su parte, la comparsa ‘Los locos’, del grupo de La Cantera, mantuvo su esquema reconocible en la confección del repertorio. Asimismo, la comparsa ‘El patriota’ consiguió mantener el nivel con un repertorio netamente andalucista. Del resto de la noche, también destacaron el coro ‘Las mil maravillas’ y la chirigota ‘Los antiguos’.
