Zaldua alucina en el Cádiz CF: "Fue una pasada"

Joseba Zaldua, al igual que el resto de sus compañeros, departió con los medios oficiales del Cádiz CF sobre el transcurso de la temporada, de la que hizo un balance general antes de destacar un mejor y peor momento. Además, envió un mensaje a la afición.

Balance de la temporada. "Ha sido un año un poco complicado, no empezó de la mejor forma posible y se nos puso muy cuesta arriba todo. Por suerte, con trabajo, esfuerzo y dedicación conseguimos darle la vuelta a la situación y hemos conseguido la permanencia que era el objetivo".

Mejor momento. "Te quedas con los últimos partidos de casa, tanto el del Valencia como el del Valladolid y el del Celta, que yo creo que han sido una pasada. La afición se entregó a tope, el campo fue una pasada y todos disfrutamos un montón. Esperemos, el año que viene, seguir dando estas alegrías y conseguir el objetivo sin tener que sufrir tanto".

Peor momento. "Personalmente, el inicio fue muy duro y luego, muy seguido, tuve la lesión de la rodilla. Por desgracia, no he podido ayudar a mis compañeros en el campo tanto como me hubiera gustado, pero son cosas que pasan en el fútbol. Hay que asumirlas. He hecho todo lo que ha estado en mi mano desde fuera y, por suerte, ha salido todo bien y volveremos a disfrutar el año que viene en Primera División".

Mensaje a la afición. "A la afición hay que decirle que muchas gracias por estar siempre apoyándonos. Sin ellos esto no hubiera sido posible. Vamos a estar eternamente agradecidos. Sabemos que van a estar con nosotros, van a estar ahí y esperemos darles muchas más alegrías".