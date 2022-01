Las personas que Cervera nombró en su despedida y las que no mencionó

Álvaro Cervera se despidió del Cádiz CF y su afición el miércoles 12 de enero con una rueda de prensa en el estadio en la que mencionó a varias personas de las que se acordó en ese momento especial del adiós. Dio muchos nombres pero omitió otros. No mencionó a determinadas personas con las que ha trabajado en el club.

En el plano personal, la primera persona que mencionó fue a Antonio Navarrete, delegado del club fallecido recientemente: "Se nos fue hace poco, era un padre para todos nosotros, para mí, siempre estuvo al lado mío, me acuerdo mucho de él", dijo el ex entrenador cadista.

Después pasó a su cuerpo técnico. "A Roberto Perera nunca le podré agradecer lo mucho que ha hecho por mí no ya en lo profesional sino en lo personal". Citó a Servando, Bocardo, Miguel Ángel, Jose, Andrés, “todos lo que hicieron posible que esto cada vez fuese a mejor. Y más: "A todos los doctores, Sebastián, Antonio, todos los fisios, Jesús Pablo, Rubén… seguro que me dejo gente en el camino". Y se acordó de más gente: "La familia de Salvi (bar de El Rosal), que tan bien nos cuidó y trató". A todas esas personas "gracias por todo", señaló Cervera.

En el plano deportivo, hizo una mención especial a Juan Carlos Cordero, "el primer director deportivo que tuve cuando llegué aquí, quien más allá de un buen o mal resultado siempre confió en nosotros por nuestro trabajo. Gracias".

Se acordó y dio las gracias a "todos esos jugadores que estuvieron desde el principio y que sí que nunca negociaron nada: Garrido, José Mari, Salvi y alguno que se queda por ahí". Dijo de ellos que "son el mayor apoyo que he tenido en el vestuario, ojalá pueda encontrar jugadores como ellos para hacer hacer creer un equipo como éste". No mencionó a ningún otro jugador de la plantilla.

Y volvió al lado más personal: "Tengo una familia que me espera y dos hijos que están deseando abrazar a su padre". Se acordó a tiempo de sus amigos Santi y Peri. "Desde que llegué me acogieron como familia suya y me hicieron esto más fácil".

En el apartado de agradecimientos, Cervera omitió nombres significativos. No mencionó al presidente, Manuel Vizcaíno, ni a ningún miembro del consejo de administración. Tampoco se acordó de los dos actuales responsables de la parcela deportiva, Jorge Cordero ni Enrique Ortiz, con los que ha estado casi a diario el último año. Sin embargo, sí rescató el nombre de Juan Carlos Cordero.

Sí pareció más lógico que no citara a Óscar Arias, con el que mantuvo una mala relación que pasó a ser inexistente hasta la marcha, hace un año, del anterior director deportivo.

"Me he acordado de la gente que tenía que acordarme, esos son los que he plasmado y he dicho", expuso Cervera.