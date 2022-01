Cervera: "Me llevo una forma diferente de pensar, de vivir y de sentir"

Comparecencia de despedida de Álvaro Cervera en la sala de prensa del estadio, donde el ya ex técnico del Cádiz CF acude acompañado de su ayudante, Roberto Perera.

"Gracias por estar aquí. Lo primero es que he visto situaciones parecidas a la mía. Siempre he visto a gente que lee el papel, lo lee y se va. Llevo algo apuntado, pero el día de hoy es que las cosas salgan de adentro como se ha hecho en esta ciudad. Me va a costar mucho. Pido perdón de antemano. Nunca imaginé que a los 50 años encontraría unos colores que me harían ver las cosas de forma diferente. Es un día triste pero no de reproches, sí de agradecimientos".

Cervera avanza que "sabía que el segundo año cuesta más y así lo dije el año pasado". "Agradecer a todo aquel que puso su apoyo y granito de arena para que este equipo esté ahora donde está. Agradecer esos mensajes de cariño". Momento en el que se acuerda de las personas: "Mención especial a Antonio Navarrete, un padre para mí. Me acuerdo mucho de él. En segundo lugar a mi cuerpo técnico, Roberto. Nunca le agradeceré lo que ha hecho por mí. Servando, Bocardo, Miguel Ángel, Andrés..., que hicieron posible que esto fuera mejor. A todos los doctores, los fisios. A la familia de Salvi, que tanto nos cuidó. Muchas gracias a todos".

A nivel deportivo, Cervera dio pocos nombres en su adiós. "A nivel deportivo, mención especial a mi primer director deportivo, Juan Carlos Cordero. Más allá del buen o mal resultado, siempre confió en mí. Acordarme de esos jugadores que estuvieron y nunca negociaron nada, casos de Garrido, José Mari, Salvi y alguno más".

El entrenador acababa con el siguiente mensaje: "Me llevo una forma diferente de pensar, de vivir y de sentir. Se va un gaditano más. Tengo una familia que me espera y dos hijos que me esperan con los brazos abiertos. Un deportista de elite dijo una vez: "Gracias por tanto y perdón por tan poco".